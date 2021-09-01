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Зеленський обговорив земельну реформу з главою Світового банку
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Світового банку Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору.
Про це президент повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Обговорили з Девідом Мілпассом земельну реформу, іригацію та розвиток агросектору, який Світовий банк готовий підтримувати", - повідомив український глава держави.
Зеленський привітав готовність Світового банку до участі в трансформації України, зокрема в інфраструктурних проєктах, програмах в енергетиці, вдосконаленні банківського сектору.
Топ коментарі
+4 Senator S 01a656ec
показати весь коментар01.09.2021 01:13
+4 Наталия Гончар
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+4 aquarius580 459c2008
показати весь коментар01.09.2021 05:33
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Й її ЗЕлена гівнота перекрила доступ до подій з вовою у США!!!
ГОСПОДИ ЗВІЛЬНИ УКРАЇНУ ВІД ЦІЄЇ ЗЕГИДОТИ!!!
А от на зустріч з президентом NASA вова роспорядився не пускати українських журналістів - НІКОГО !!! Хоча усі інші там пошниряли - усім дозвіл був , тільки вова не хотів здаватись смішним перед камерами своїх, щоб чистити не довелося? Так CNN та й інші знайдуть над чим посміятись - там їм Єрмак рота не заткне ))
Не дай Бог возьмет "под свой контроль"---будет голод...
ОТТАКА РОЗПАРОВОЧКА проміж охорони ...
- У мене після прильоту до США була така іригація, шо капець!