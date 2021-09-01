Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране
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Решением британского правительства, в рамках операции "Теплый прием" все эвакуированные афганцы, которые сотрудничали с британскими военными и в Афганистане, смогут оставаться в Великобритании без каких-либо ограничений по времени.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в пресс-релизе на правительственном сайте Соединенного Королевства.
Все они должны получить "жизненно важную поддержку, необходимую для восстановления жизни, поиска работы, продолжения образования и интеграции в свои местные общины", отмечается в документе.
Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил: "Мы в огромном долгу перед теми, кто работал с Вооруженными силами в Афганистане, и я полон решимости оказать им и их семьям поддержку, необходимую им для восстановления своей жизни здесь, в Великобритании".
"Я знаю, что это будет невероятно сложное время, но я надеюсь, что они воспрянут духом от волны поддержки и щедрости, уже выраженной британской общественностью", - добавил премьер.
В пресс-релизе сообщается, что в рамках помощи правительство выделяет не менее 12 млн фунтов-стерлингов на создание для афганских детей дополнительных школьных мест, будет предоставлено до 300 стипендий для афганских студентов и аспирантов в университетах Великобритании.
Еще 3 млн фунтов-стерлингов предусмотрены на получение этой категорией афганцев доступа к медицинскому обслуживанию, всем предлагается вакцинация против COVID-19.
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через сколь ко то лет эти афганцы вместе с другими переселенцами устроят вам такой теплый пример, что не будите знать куда бежать..
Кстати уже - еще несколько лет назад разговаривал с несколькими британцами на эту тему, - и ДА, многие именно по этой причине ищут или уже уехали с собственной когда то страны..
я объездил вообще то почти весь Мир - легче назвать страну где не был
так что мимо..
Бояться нужно других. Которые понаехали нелегально, надеясь подсесть на велфэрчик.
Конечно это не нравится нам.Максимум давать на год и все кто может работать должны работать и платить аренду работ сегодня море было бы желание.Но реально будет по другому.
Для интеграции не в европейский образ жизни, а В СВОИ МЕСТНЫЕ ОБЩИНЫ. Е..нуться. Расчищайте места для мечетей. Бараны, ****