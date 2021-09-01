В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на расписание американского президента.

Так, переговоры лидеров запланированы на 14.00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома, сообщается в публичном расписании президента США. Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16.30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.

Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 31 августа. В ходе визита глава Украины встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Они обсудили угрозы безопасности, с которыми Киев и европейские страны могут столкнуться в случае реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В присутствии украинского лидера было также сделано заявление о планах двух стран углубить сотрудничество в энергетической области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с Байденом.