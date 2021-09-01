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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16558) пресс-конференция (313)

В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне уже сегодня. Однако совместной пресс-конференции лидеров не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на расписание американского президента.

Так, переговоры лидеров запланированы на 14.00 по местному времени в Овальном кабинете Белого дома, сообщается в публичном расписании президента США. Следующим мероприятием в расписании Байдена указывается еженедельный экономический брифинг в 16.30, что свидетельствует о том, что президенты США и Украины не проведут совместный брифинг по результатам переговоров.

Согласно документу, президент США в ходе встречи планирует подтвердить поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, проведения реформ в стране, а также сотрудничество в сфере энергетик

Зеленский прибыл в Соединенные Штаты 31 августа. В ходе визита глава Украины встретился с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм. Они обсудили угрозы безопасности, с которыми Киев и европейские страны могут столкнуться в случае реализации проекта газопровода "Северный поток-2". В присутствии украинского лидера было также сделано заявление о планах двух стран углубить сотрудничество в энергетической области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина рассматривает несколько путей привлечения США к участию в Нормандском формате, - Зеленский

На 1 сентября запланирована встреча Зеленского с Байденом. 
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Топ комментарии
+25
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 5438
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01.09.2021 09:05
+18
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 6992
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01.09.2021 09:00
+17
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 1458
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01.09.2021 08:56
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Злой ты У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 6792. Не любишь нашего Вовочку У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 5682. А вот 73% лошар ох как его любили
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01.09.2021 09:20 Ответить
ЗЕлохи не знали що бумеранг, який вони запустили в 19 році, повернеться. Тепер нехай не кажуть шо мало.
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01.09.2021 09:25 Ответить
а там у каждого клоуна была своя пресуха - для внутреннего пользования (использования)
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01.09.2021 09:25 Ответить
Похоже правы были те, кто утверждал - американский вояж четы Зеленских кто повод наделать селфи и видосиков на тему "Мы в Америке". Будет о чем в Ростове вспоминать В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 9512
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01.09.2021 09:16 Ответить
Та ну, позвольте, ленка привезет в Украину инвестиции в виде платьев, которые купит на шоппинге У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 6606
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01.09.2021 09:20 Ответить
Сомневаюсь я однако. Была уже одна Ленка. Канистра погонялово. С покойным лифтерам награбила в Донецке и свалила на Рашку. Вот такие инвестиции
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01.09.2021 09:22 Ответить
А фоточки ?? Байден знущається з віслюка....
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01.09.2021 09:25 Ответить
Просто Байдену стидно бути на людях в його компанії "на сцені", компанії з клоуном з шапіто. У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 4830
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01.09.2021 09:26 Ответить
турпоездка с Ленкой за счет налогоплательщиков
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01.09.2021 09:28 Ответить
Тварь , Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения, тебя спрашивают почему студенты и студенты старших курсов на онлайн обучении с первого сентября?
Вы кто такие, ************** твари, чтобы свою дремучую пасть раскрывать в сторону образовательно-инновационных хабов?! Ответ : ни- ще-броды.
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01.09.2021 09:44 Ответить
Зеленскому это на руку. Не надо будет мучаться, гримасничать и выдавливать из себя обрывки фраз. С другой стороны это доказывает, что наш " величайший", не такой уж важный и значимый. Даже по встрече в аэропорту, уже это было видно.
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01.09.2021 09:54 Ответить
Іще більше це на руку дєдушці Жо, який вже забувається, де він і для чого. Тільки й уміє, що з телепромптера читати. Та й то погано.
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01.09.2021 10:14 Ответить
Немного не политкорректно, но в принципе правда.)) У многих обывателей не совсем правильное понимание того, что такое институт президента в США. Особенно, когда президенту 78.)) Президент Байден это на 100% коллегиальный орган.
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01.09.2021 10:44 Ответить
Іще більше це на руку дєдушці Жо, який вже забувається, де він і для чого. Тільки й уміє, що з телепромптера читати. Та й то погано
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01.09.2021 13:42 Ответить
Сонному Джо тоже неохота лишний раз за Афган люлей получать от американской прессы и строить при этом умный вид лица. У зебобы хоть актерский талант в этом плане и опыт, а Джо старый уже для такого.
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01.09.2021 11:10 Ответить
Пожал ручку хозяину и хватит с тебя. Едь выполняй его инструкции, как грабить украинский народ многострадальный.
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01.09.2021 10:06 Ответить
Ожидаемо, Байден не захотел позора совместной прессухи с клоуном.
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01.09.2021 10:23 Ответить
Следуя твоей болезненной логике Обама и Трамп в своё время не захотели совместной прессухи с кондитером.
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01.09.2021 10:31 Ответить
Ну вот и усе... Совместную пресс-конференцию не планируют тогда, когда не ожидается консенсус ни по каким вопросам.
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01.09.2021 10:54 Ответить
Клоун двух слов связать не может, вот Байден и не хочет позориться с этим криворожским недоразумением.
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01.09.2021 11:10 Ответить
А чЁ так?Один может уснуть,а другой наплести не по делу?Достойные президенты
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01.09.2021 13:51 Ответить
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