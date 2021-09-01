УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5100 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
8 059 123
Байден (2326) Зеленський (17463) пресконференція (177)

У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні вже сьогодні. Однак спільної пресконференції лідерів не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на розклад американського президента.

Так, переговори лідерів заплановані на 14.00 за місцевим часом в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляється в публічному розкладі президента США. Наступним заходом в розкладі Байдена вказується щотижневий економічний брифінг о 16.30, що свідчить про те, що президенти США і України не проведуть спільний брифінг за результатами переговорів.

Згідно з документом, президент США в ході зустрічі планує підтвердити підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, проведення реформ в країні, а також співробітництво в сфері енергетик

Зеленський прибув до Сполучених Штатів 31 серпня. В ході візиту глава України зустрівся з міністром енергетики США Дженніфер Грьонхольм. Вони обговорили загрози безпеки, з якими Київ і європейські країни можуть зіткнутися в разі реалізації проєкту газопроводу "Північний потік--2". У присутності українського лідера було також зроблено заяву про плани двох країн поглибити співпрацю в енергетичній галузі.

Також читайте: Зеленський про "Північний потік-2" і гарантії від США: "Ми ще поборемося"

Станом на 1 вересня запланована зустріч Зеленського і Байдена.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
01.09.2021 09:05
+18
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 6992
показати весь коментар
01.09.2021 09:00
+17
В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 1458
показати весь коментар
01.09.2021 08:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Злой ты У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 6792. Не любишь нашего Вовочку У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 5682. А вот 73% лошар ох как его любили
показати весь коментар
01.09.2021 09:20 Відповісти
ЗЕлохи не знали що бумеранг, який вони запустили в 19 році, повернеться. Тепер нехай не кажуть шо мало.
показати весь коментар
01.09.2021 09:25 Відповісти
а там у каждого клоуна была своя пресуха - для внутреннего пользования (использования)
показати весь коментар
01.09.2021 09:25 Відповісти
Похоже правы были те, кто утверждал - американский вояж четы Зеленских кто повод наделать селфи и видосиков на тему "Мы в Америке". Будет о чем в Ростове вспоминать В графике Байдена не запланирована совместная пресс-конференция с Зеленским - Цензор.НЕТ 9512
показати весь коментар
01.09.2021 09:16 Відповісти
Та ну, позвольте, ленка привезет в Украину инвестиции в виде платьев, которые купит на шоппинге У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 6606
показати весь коментар
01.09.2021 09:20 Відповісти
Сомневаюсь я однако. Была уже одна Ленка. Канистра погонялово. С покойным лифтерам награбила в Донецке и свалила на Рашку. Вот такие инвестиции
показати весь коментар
01.09.2021 09:22 Відповісти
А фоточки ?? Байден знущається з віслюка....
показати весь коментар
01.09.2021 09:25 Відповісти
Просто Байдену стидно бути на людях в його компанії "на сцені", компанії з клоуном з шапіто. У графіку Байдена не запланована спільна пресконференція із Зеленським - Цензор.НЕТ 4830
показати весь коментар
01.09.2021 09:26 Відповісти
турпоездка с Ленкой за счет налогоплательщиков
показати весь коментар
01.09.2021 09:28 Відповісти
Тварь , Шкарлет: Мы уверенно идем по пути превращения Украины в образовательно-инновационный хаб международного значения, тебя спрашивают почему студенты и студенты старших курсов на онлайн обучении с первого сентября?
Вы кто такие, ************** твари, чтобы свою дремучую пасть раскрывать в сторону образовательно-инновационных хабов?! Ответ : ни- ще-броды.
показати весь коментар
01.09.2021 09:44 Відповісти
Зеленскому это на руку. Не надо будет мучаться, гримасничать и выдавливать из себя обрывки фраз. С другой стороны это доказывает, что наш " величайший", не такой уж важный и значимый. Даже по встрече в аэропорту, уже это было видно.
показати весь коментар
01.09.2021 09:54 Відповісти
Іще більше це на руку дєдушці Жо, який вже забувається, де він і для чого. Тільки й уміє, що з телепромптера читати. Та й то погано.
показати весь коментар
01.09.2021 10:14 Відповісти
Немного не политкорректно, но в принципе правда.)) У многих обывателей не совсем правильное понимание того, что такое институт президента в США. Особенно, когда президенту 78.)) Президент Байден это на 100% коллегиальный орган.
показати весь коментар
01.09.2021 10:44 Відповісти
Іще більше це на руку дєдушці Жо, який вже забувається, де він і для чого. Тільки й уміє, що з телепромптера читати. Та й то погано
показати весь коментар
01.09.2021 13:42 Відповісти
Сонному Джо тоже неохота лишний раз за Афган люлей получать от американской прессы и строить при этом умный вид лица. У зебобы хоть актерский талант в этом плане и опыт, а Джо старый уже для такого.
показати весь коментар
01.09.2021 11:10 Відповісти
Пожал ручку хозяину и хватит с тебя. Едь выполняй его инструкции, как грабить украинский народ многострадальный.
показати весь коментар
01.09.2021 10:06 Відповісти
Ожидаемо, Байден не захотел позора совместной прессухи с клоуном.
показати весь коментар
01.09.2021 10:23 Відповісти
Следуя твоей болезненной логике Обама и Трамп в своё время не захотели совместной прессухи с кондитером.
показати весь коментар
01.09.2021 10:31 Відповісти
Ну вот и усе... Совместную пресс-конференцию не планируют тогда, когда не ожидается консенсус ни по каким вопросам.
показати весь коментар
01.09.2021 10:54 Відповісти
Клоун двух слов связать не может, вот Байден и не хочет позориться с этим криворожским недоразумением.
показати весь коментар
01.09.2021 11:10 Відповісти
А чЁ так?Один может уснуть,а другой наплести не по делу?Достойные президенты
показати весь коментар
01.09.2021 13:51 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 