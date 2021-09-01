ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения внесла "колумбийский" (B.1.621) штамм COVID-19 в список вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), и присвоила ему греческий идентификатор "мю".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно международной базе данных GISAID, этот вариант коронавируса был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор более 3,7 тысяч случаев заболевания штаммом было зафиксировано по всему миру, в первую очередь в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тыс. случаев. В Колумбии "мю" вариант доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, штамм уже был обнаружен в ряде стран Европы, включая Испанию, Италию, Бельгию и Нидерланды.

Опубликованное в конце июля в Journal of Medical Biology исследование медиков Биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа показало хорошую сопротивляемость "мю" штамму пациентов, привитых вакциной Pfizer/Biontech. По их мнению, данный вариант коронавируса не представляет угрозы эффективности вакцин.

Этот вариант имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса, отмечается в исследовании.

В список представляющих интерес (VOI) штаммов COVID-19 ВОЗ попадают варианты коронавируса, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас помимо "мю" в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).

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