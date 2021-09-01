ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Всемирная организация здравоохранения внесла "колумбийский" (B.1.621) штамм COVID-19 в список вариантов коронавируса, представляющих интерес (VOI), и присвоила ему греческий идентификатор "мю".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно международной базе данных GISAID, этот вариант коронавируса был впервые обнаружен в Колумбии в январе 2021 года. С тех пор более 3,7 тысяч случаев заболевания штаммом было зафиксировано по всему миру, в первую очередь в странах Центральной и Латинской Америки, а также США, на которые пришлось более 1,4 тыс. случаев. В Колумбии "мю" вариант доминирует на отметке 39% (842) выявленных случаев заболевания COVID-19. Кроме того, штамм уже был обнаружен в ряде стран Европы, включая Испанию, Италию, Бельгию и Нидерланды.
Опубликованное в конце июля в Journal of Medical Biology исследование медиков Биомедицинского Университета Рима и Университета Брешиа показало хорошую сопротивляемость "мю" штамму пациентов, привитых вакциной Pfizer/Biontech. По их мнению, данный вариант коронавируса не представляет угрозы эффективности вакцин.
Этот вариант имеет как новые, так и уже известные мутации шипа коронавируса, отмечается в исследовании.
В список представляющих интерес (VOI) штаммов COVID-19 ВОЗ попадают варианты коронавируса, заражения которыми регистрируются все чаще и на все более обширной территории, при этом имеется прогноз или подтвержденные данные о способности их мутаций менять свойства коронавируса. Сейчас помимо "мю" в нее входят четыре штамма - "эта" (впервые зарегистрирован в Великобритании и Нигерии), "йота" (США), "каппа" (Индия) и "лямбда" (Перу).
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а мы выучим эти все - альфа, а, знаем, бета гамма мамамиа, цезарьлох нерончмо, и прочие греческие буквы
Это же тупо диверсия что эти возники делают.
И если все болезни вплоть до хронических на ковид записывать, то естественно по ним будет снижение заболеваемости. Не вижу ничего удивительного.
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ukr_2018.pdf стр. 132
Даже если их все записать на ковид (то есть смертность по ряду болезней упадет до нуля), то не наберется смертность, которую дает ковид. Кроме того, в 2020 возрасло общее кол-во смертей за год. при переписывании одной причины смертей на другую такого эффекта не будет.
Дания - полностью вакцинированных от ковида 71,8%, получивших как минимум одну дозу 75,8%
Правительство Дании сообщило об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии. В пятницу, 27 августа, власти в Копенгагене заявили о решении не продлевать истекающее 10 сентября действие классификации COVID-19 как опасного для общества заболевания. Тем самым с этого дня не будут действовать ограничения, закрепленные в принятом в начале июля постановлении о мерах при проведении крупных мероприятий и посещении общественных мест, говорится в распространенном датским правительством заявлении. Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации". "Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание. Но даже если мы сейчас находимся в благоприятной ситуации, эпидемия еще не закончилась, и правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - подчеркнул он.