ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу
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Всесвітня організація охорони здоров'я внесла "колумбійський" (B.1.621) штам COVID-19 до списку варіантів коронавірусу, що представляють інтерес (VOI), і присвоїла йому грецький ідентифікатор "мю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з міжнародною базою даних GISAID, цей варіант коронавірусу був уперше виявлений у Колумбії у січні 2021 року. Відтоді понад 3,7 тисяч випадків захворювання штамом було зафіксовано в усьому світі, насамперед у країнах Центральної та Латинської Америки, а також США, на які припадає понад 1,4 тис. випадків. У Колумбії "мю" варіант домінує на позначці 39% (842) виявлених випадків захворювання COVID-19. Крім того, штам вже був виявлений у низці країн Європи, включно з Іспанією, Італією, Бельгією і Нідерландами.
Опубліковане наприкінці липня в Journal of Medical Biology дослідження медиків Біомедичного Університету Риму і Університету Брешії показало хорошу опірність "мю"-штаму пацієнтів, щеплених вакциною Pfizer/Biontech. На їхню думку, цей варіант коронавірусу не становить загрози ефективності вакцин.
Цей варіант має як нові, так і вже відомі мутації шипа коронавірусу, зазначається в дослідженні.
До списку штамів COVID-19, що представляють інтерес (VOI) ВООЗ потрапляють варіанти коронавірусу, зараження якими реєструються все частіше і на все більшій території, при цьому мається прогноз або підтверджені дані про здатність їх мутацій змінювати властивості коронавірусу. Зараз окрім "мю" до неї входять чотири штами - "ета" (вперше зареєстрований у Великій Британії і Нігерії), "йота" (США), "каппа" (Індія) і "лямбда" (Перу).
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а мы выучим эти все - альфа, а, знаем, бета гамма мамамиа, цезарьлох нерончмо, и прочие греческие буквы
Это же тупо диверсия что эти возники делают.
И если все болезни вплоть до хронических на ковид записывать, то естественно по ним будет снижение заболеваемости. Не вижу ничего удивительного.
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ukr_2018.pdf стр. 132
Даже если их все записать на ковид (то есть смертность по ряду болезней упадет до нуля), то не наберется смертность, которую дает ковид. Кроме того, в 2020 возрасло общее кол-во смертей за год. при переписывании одной причины смертей на другую такого эффекта не будет.
Дания - полностью вакцинированных от ковида 71,8%, получивших как минимум одну дозу 75,8%
Правительство Дании сообщило об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии. В пятницу, 27 августа, власти в Копенгагене заявили о решении не продлевать истекающее 10 сентября действие классификации COVID-19 как опасного для общества заболевания. Тем самым с этого дня не будут действовать ограничения, закрепленные в принятом в начале июля постановлении о мерах при проведении крупных мероприятий и посещении общественных мест, говорится в распространенном датским правительством заявлении. Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации". "Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание. Но даже если мы сейчас находимся в благоприятной ситуации, эпидемия еще не закончилась, и правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - подчеркнул он.