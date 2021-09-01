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ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ВООЗ почала досліджувати

Всесвітня організація охорони здоров'я внесла "колумбійський" (B.1.621) штам COVID-19 до списку варіантів коронавірусу, що представляють інтерес (VOI), і присвоїла йому грецький ідентифікатор "мю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з міжнародною базою даних GISAID, цей варіант коронавірусу був уперше виявлений у Колумбії у січні 2021 року. Відтоді понад 3,7 тисяч випадків захворювання штамом було зафіксовано в усьому світі, насамперед у країнах Центральної та Латинської Америки, а також США, на які припадає понад 1,4 тис. випадків. У Колумбії "мю" варіант домінує на позначці 39% (842) виявлених випадків захворювання COVID-19. Крім того, штам вже був виявлений у низці країн Європи, включно з Іспанією, Італією, Бельгією і Нідерландами.

Опубліковане наприкінці липня в Journal of Medical Biology дослідження медиків Біомедичного Університету Риму і Університету Брешії показало хорошу опірність "мю"-штаму пацієнтів, щеплених вакциною Pfizer/Biontech. На їхню думку, цей варіант коронавірусу не становить загрози ефективності вакцин.

Також читайте: Третя доза COVID-вакцини потрібна вразливим групам, - ВООЗ

Цей варіант має як нові, так і вже відомі мутації шипа коронавірусу, зазначається в дослідженні.

До списку штамів COVID-19, що представляють інтерес (VOI) ВООЗ потрапляють варіанти коронавірусу, зараження якими реєструються все частіше і на все більшій території, при цьому мається прогноз або підтверджені дані про здатність їх мутацій змінювати властивості коронавірусу. Зараз окрім "мю" до неї входять чотири штами - "ета" (вперше зареєстрований у Великій Британії і Нігерії), "йота" (США), "каппа" (Індія) і "лямбда" (Перу).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Это уже реально напоминает Шоу Бенни Хилла. ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 7251
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01.09.2021 09:36
+10
Гоните эфиопа поганой метлой. Любой вирус бесконечно мутирует. Тысячи лет жили-не тужили, пока этот хитрожопец не придумал их считать и бабло за это косить. Ему в Африке памятник поставят: конечно, он обскакал своих соплеменников, которые до сих пор письма о наследстве рассылают.
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01.09.2021 09:36
+8
ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 3244
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01.09.2021 09:40
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ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 7196ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 8014ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 8014
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01.09.2021 09:32 Відповісти
Это уже реально напоминает Шоу Бенни Хилла. ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 7251
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01.09.2021 09:36 Відповісти
добро пожаловать в реальность .... И тебе придется с этим смириться.
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01.09.2021 09:42 Відповісти
Это ты мне? Я в этой реальности проживаю как и все, даже намордник надеваю, когда покупаю водку. Единственная отдушина- на судне, там мы этой мерзостью не страдаем.
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01.09.2021 09:44 Відповісти
"и это пройдет"
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01.09.2021 09:46 Відповісти
Не считайте себя фигурой равной Омару Хайяму. ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 460
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01.09.2021 09:52 Відповісти
ну ти і дебіл Andru Volum
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01.09.2021 09:54 Відповісти
Хто ти такий, шоб знати, шо нам прийдеться, хлопчику?
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01.09.2021 10:17 Відповісти
Ну собственно ничего особенного. Это обычное поведение для вирусов, которое подтверждает то что было всегда. Рассчитывать человек может только на собственный иммунитет. И желательно его ничем не давить. Корона всего лишь это один маленький эпизод в сосуществовании человека с вирусами коих множество.
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01.09.2021 10:30 Відповісти
так у них и алфавитка закончится скоро))))
а мы выучим эти все - альфа, а, знаем, бета гамма мамамиа, цезарьлох нерончмо, и прочие греческие буквы ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 6086
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01.09.2021 09:37 Відповісти
ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 3244
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01.09.2021 09:40 Відповісти
Гоните эфиопа поганой метлой. Любой вирус бесконечно мутирует. Тысячи лет жили-не тужили, пока этот хитрожопец не придумал их считать и бабло за это косить. Ему в Африке памятник поставят: конечно, он обскакал своих соплеменников, которые до сих пор письма о наследстве рассылают.
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01.09.2021 09:36 Відповісти
та это вообще кошмар - настолько деликатно лижет жёппу Сы Цзынь - херня какая то , что офонареть можно. Трамп хотя бы срался с ВОЗ-ом этим, а реально туда надо спецназ и все изъять документы и т.д.
Это же тупо диверсия что эти возники делают.
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01.09.2021 09:39 Відповісти
по твоему это эфиоп виновен в появлении новых штаммов ?
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01.09.2021 09:44 Відповісти
тебе сраные к итайцы платят за то что ты коррупционера с ВОЗ отбеливаеш
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01.09.2021 09:56 Відповісти
Этот эфиоп виновен в раздувании пандемической паники и участии впаривании неэффективных средств. А вирусы и их штаммы были всегда. И корона далеко не самый агрессивный из них. Чтобы в этом убедится достаточно глянуть статистику в любой стране. Пересчитайте количество зараженных/болеющих/умерших на общее количество населения. Цифры не будут казаться чем-то особенным. В доковидный период мы каждый осенне-весенний сезон переживали вирусные эпидемии. Бывало по несколько раз. Но тогда никто не устраивал из этого шоу онлайн. А сейчас все эпидемии уже полтора года отсутствуют - один ковид остался. Вас это не удивляет?
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01.09.2021 10:36 Відповісти
Ну да, весь мир надел маски и старается соблюдать дистанцию для сдерживания более заразного ковида, а Вы страшно удивлены, что при этом заболеваемость менее заразным гриппом уменьшилась... Где логика?
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01.09.2021 10:55 Відповісти
А нет логики никакой. А мир маски надел потому что от него это потребовали в принудительной форме. Завтра начнут штрафовать тех кто не в малиновых штанах их тоже начнут таскать.
ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 1281
И если все болезни вплоть до хронических на ковид записывать, то естественно по ним будет снижение заболеваемости. Не вижу ничего удивительного.
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01.09.2021 13:34 Відповісти
Это опять твои фантазии. От всех болезней органов дыхания в Украине в 2014-2018 годах каждый год умирало по 12-14 тыс человек.
http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/12/zb_ukr_2018.pdf стр. 132

Даже если их все записать на ковид (то есть смертность по ряду болезней упадет до нуля), то не наберется смертность, которую дает ковид. Кроме того, в 2020 возрасло общее кол-во смертей за год. при переписывании одной причины смертей на другую такого эффекта не будет.
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01.09.2021 15:01 Відповісти
Як будуть називати штами коронавірусу коли закінчиться грецький алфавіт? ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 267 ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса - Цензор.НЕТ 267
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01.09.2021 09:38 Відповісти
Так уже всё учтено. В ход пойдут названия созвездий. И это- не сон и не шутка.
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01.09.2021 09:40 Відповісти
Их всего 88 штук...такими темпами на долго не хватит...
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01.09.2021 09:54 Відповісти
Да??? Позор мне, чес слово! Я понятия об этом не имел! Надо же... а всю жизнь так или иначе я был связан с астрономией.
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01.09.2021 09:56 Відповісти
Коли до цього дійде, ніхто з рабів і не згадає, як все починалось.
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01.09.2021 10:18 Відповісти
После созвездий, штаммы вируса начнут называть именами и номерами галактик.там сто миллиардов, хватит надолго 😷🤧
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01.09.2021 10:36 Відповісти
ну наверное на цифры перейдут...там вариантов...бесконечность ))))
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01.09.2021 09:44 Відповісти
А все потому что, "непаханое поле мюдаков". Зачем прекращать?
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01.09.2021 09:48 Відповісти
зачем разновидностям одного штамма давать названия? хватило бы и нумерации...
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01.09.2021 09:50 Відповісти
А продажные власти это поддерживают . Так шо заслужили , сами виноваты. Один метод выличится.НЕ ИЗБЕРАТЬ ПАРТИИ ПРИВЕТСТВУЮЩИЕ КОРОНОБЕСОВ .
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01.09.2021 10:09 Відповісти
не кожен прошарить в чому прикол
ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу - Цензор.НЕТ 9748
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01.09.2021 10:18 Відповісти
не прошарили,в чем прикол?
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01.09.2021 11:29 Відповісти
а потім він еволюціонує в мюту ))
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01.09.2021 10:19 Відповісти
Норвежцы и датчане сказали "хватит уже" своим правительствам, и там коронку отменили.
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01.09.2021 10:39 Відповісти
Норвегия - полностью вакцинированных от ковида 56,4%, получивших как минимум одну дозу 72,3%
Дания - полностью вакцинированных от ковида 71,8%, получивших как минимум одну дозу 75,8%
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01.09.2021 11:02 Відповісти
По поводу сказали "хватит уже"...

Правительство Дании сообщило об отмене всех остававшихся ограничений, ранее введенных в ходе пандемии. В пятницу, 27 августа, власти в Копенгагене заявили о решении не продлевать истекающее 10 сентября действие классификации COVID-19 как опасного для общества заболевания. Тем самым с этого дня не будут действовать ограничения, закрепленные в принятом в начале июля постановлении о мерах при проведении крупных мероприятий и посещении общественных мест, говорится в распространенном датским правительством заявлении. Решение связано с широкой поддержкой населением вакцинации, а также с жестким контролем над эпидемией, указывается далее. По словам министра здравоохранения Магнуса Хеунике, в Дании удалось достичь "рекордно высокого уровня вакцинации". "Правительство обещало не продлевать меры дольше, чем не обходимо, и мы выполняем это обещание. Но даже если мы сейчас находимся в благоприятной ситуации, эпидемия еще не закончилась, и правительство без колебаний примет быстрые меры, если пандемия снова поставит под угрозу важные функции в нашем обществе", - подчеркнул он.
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01.09.2021 11:05 Відповісти
Ну, так в чем вопрос? Кто хотел, тот закинулся дозой, большинство только одной, и все. Никаких масок, санпропусков и т.п. бессмыслицы. А все потому, что народ протестовал и бастовал, и твердо сказал правителям "нет"
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01.09.2021 13:37 Відповісти
"Кто хотел, тот закинулся дозой, большинство только одной". У Вас какая оценка была в школе по математике?
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01.09.2021 15:04 Відповісти
мю пю кю лол кек штамп сильвупле штамп и оливье штамп и печатка..
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01.09.2021 10:42 Відповісти
ДАВАЙТЕ БОЛЬШЕ!!!!!!Лохи все схавают.....
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01.09.2021 22:16 Відповісти
 
 