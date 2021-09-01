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Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых

Новости Цензор.НЕТ Общество

Потери войск РФ за август на Донбассе: 18

С 27 июля 2020 года безвозвратные потери российских оккупантов составили 339 наемников.

Об этом в Twitter сообщил офицер украинской разведки Сергей Нещадим, передает Цензор.НЕТ.

"Потери орков с 01.08.21 по 31.08.21 составили 41 человек, небоевые:

Безвозвратные (200) - 18
Санитарные (300) - 23

Потери с 27.07.20 по 31.07.21- 761 человек:

Безвозвратные (200) - 339 (небоевые 330, боевые 9)
Санитарные (300) - 422 (небоевые 415, боевые 7)
ОВТ- 13од (ББМ-1, БПЛА-7, АТТ-5)", - рассказал Нещадим.

Также читайте: Потери российских оккупантов за июнь на Донбассе: 33 "двухсотых", 44 раненых

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 7861
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01.09.2021 10:29
+8
Мінус 18 курячих паспортів.
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01.09.2021 10:32
+5
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 1424
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01.09.2021 10:44
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Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 7861
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01.09.2021 10:29 Ответить
Життя одного українського героя - за життя двох орків? Раніше було співвідношення принаймні один проти чотирьох.
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01.09.2021 10:50 Ответить
Ні,пане Василю. Загалом втрати наступаючих відносно оборонців вскладають 1:3 відповідно. Це ще ф-ла генерала Карбишева на кшталт: 1 батальон-1 година-1 ряд дротяних загороджень- 1 кілометр. Ф-ли виправдані у ході 2 Світової війни.
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01.09.2021 11:45 Ответить
Перепрошую,3:1
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01.09.2021 11:57 Ответить
Любо!
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01.09.2021 10:32 Ответить
Мінус 18 курячих паспортів.
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01.09.2021 10:32 Ответить
Тут бы Эрдоган сказал шо - Мало.вато ваты поджарили Потери войск РФ за август на Донбассе: 18 "двухсотых", 23 раненых - Цензор.НЕТ 2106
он то умеет делать - шашлык из ублюдков
бродячие собаки только ЗА - поджаренное мясо совковое - это нормасик(ням ням ням)
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01.09.2021 10:36 Ответить
Откуда дохлые цапы беруися, если живых ихтамнет?
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01.09.2021 10:41 Ответить
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 1424
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01.09.2021 10:44 Ответить
Потери с 27.07.20 по 31.07.21- 761 человек:

Безвозвратные (200) - 339 (небоевые 330, боевые 9)!!!!!!!---- Понятия не имею какие там потери у сепаратистов но то что публикует этот человек по моему лишь его фантазия.. при этом с фантазией слабовато у него Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 151
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01.09.2021 10:52 Ответить
Батальон виходить по наведеним цифрами.
Звичайно так хочеться щоб було правдою, але також не вірю навіть в тримісячному періоді.
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01.09.2021 11:01 Ответить
Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 7058 Втрати військ РФ за серпень на Донбасі: 18 "двохсотих", 23 поранених - Цензор.НЕТ 6317
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01.09.2021 11:11 Ответить
Я аж прослезился от горя 🤣🤣🤣
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01.09.2021 11:28 Ответить
Об чем радуемся? Почти все - небоевые, т. е.орки практически безнаказанно расстреливают наших как в тире!
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01.09.2021 11:32 Ответить
Якби не було команди " Не відповідати!", то кацапських втрат було би на порядки більше. А до речі:які втрати наші за цей же період?
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01.09.2021 11:53 Ответить
Бессмысленно сравнивать потери орд одичалых, вылезших из вонючих северных болот и воинов защитников Украины
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01.09.2021 15:29 Ответить
Малувато буде!
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01.09.2021 18:03 Ответить
они всё списывают на небоевые.
а сколько там боевых неизвестно.
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01.09.2021 18:57 Ответить
 
 