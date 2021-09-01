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"Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Штамм коронавируса "Дельта" зафиксировали уже в 170 странах мира. Впервые его обнаружили в Индии.

Как нформирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Штамм Alpha зафиксировали в 193 странах и территориях, а Beta - в 141 стране и территории, вариант Gamma - в 91.

ВОЗ сообщает, что глобальное количество новых случаев COVID-19 остается похожим на предыдущую неделю, в частности, за последнюю неделю (23-29 августа) составило 4 395 748.

На прошлой неделе регионы Африки, Северной и Южной Америки сообщили о снижении количества новых случаев, регионы Европы, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья - о подобной тенденции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ начала исследовать "мю"-штамм коронавируса

Напомним, ВОЗ отслеживает новый штамм коронавируса из Южной Африки.
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Все фигня. Вот когда будет штамп карено вириса под пуквой "Пи" (3.14), тогда ховайся "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5694 "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6550
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01.09.2021 10:50 Ответить
"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7359
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01.09.2021 11:20 Ответить
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6398
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01.09.2021 10:57 Ответить
Придумай кокойнить новый текст.
Кстате, сёдня ж первое сентября, чо не на уроках? Прогуливаем иле вторая смена?
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01.09.2021 11:00 Ответить
А что тебя беспокоит? "Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8554
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01.09.2021 11:16 Ответить
Ичо?
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01.09.2021 10:59 Ответить
 
 