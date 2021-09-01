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"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували вже в 170 країнах світу. Вперше його виявили в Індії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу ВООЗ.

Штам Alpha зафіксували в 193 країнах і територіях, а Beta - у 141 країні і території, варіант Gamma - у 91.

ВООЗ повідомляє, що глобальна кількість нових випадків COVID-19 залишається схожою на попередній тиждень, зокрема, за останній тиждень (23-29 серпня) становила 4 395 748.

Минулого тижня регіони Африки, Північної та Південної Америки повідомили про зниження кількості нових випадків, регіони Європи, Південно-Східної Азії та Східного Середземномор'я - про подібну тенденцію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВООЗ почала досліджувати "мю"-штам коронавірусу

Нагадаємо, ВООЗ відстежує новий штам коронавірусу з Південної Африки.

Автор: Наталя Джума
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Все фигня. Вот когда будет штамп карено вириса под пуквой "Пи" (3.14), тогда ховайся "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 5694 "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6550
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01.09.2021 10:50 Відповісти
"Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 7359
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01.09.2021 11:20 Відповісти
Призываю всех зэбаранов и пiд-рашек НЕ вакцинироваться! Обманите систему! Снимите нагрузку со здравоохранения и пенсионного фонда! "Дельта"-штамм коронавируса зафиксировали уже в 170 странах мира, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6398
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01.09.2021 10:57 Відповісти
Придумай кокойнить новый текст.
Кстате, сёдня ж первое сентября, чо не на уроках? Прогуливаем иле вторая смена?
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01.09.2021 11:00 Відповісти
А что тебя беспокоит? "Дельта"-штам коронавірусу зафіксували вже в 170 країнах світу, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8554
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01.09.2021 11:16 Відповісти
Ичо?
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01.09.2021 10:59 Відповісти
 
 