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Зеленский (16563) США (23203) энергетика (2036)

США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, о чем был подписан соответствующий документ. Американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики, с госпожой министром (Дженнифер Грёнхольм. - Ред.). Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины ... Думаем, что (инвестиции. - Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов", - отметил глава государства.

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: "Сейчас имеем поддержку (США. - Ред.). Считаю, мощная победа для обеих стран".

При этом он добавил, что о деталях договоренностей могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, в частности - относительно зеленой энергетики. Также президент отметил, что Украина также видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2".

Также читайте: Встреча с Зеленским должна помочь Байдену восстановить репутацию США как надежного союзника, - Financial Times

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9084
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01.09.2021 11:11
+9
АСТАНАВИ-ТЕ ЕГО! НЕ ПОЗОРЬ СТРАНУ, ИДИОТ!
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5050
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01.09.2021 11:16
+7
Планують, як і Оман та Катар і т.д. , начебто, планували.
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01.09.2021 11:25
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США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9084
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01.09.2021 11:11 Ответить
Так почём там атомный киловатт для пипла ожидается? Если так, как у "зелёных энергетиков", то лучше не надо США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4297
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01.09.2021 11:12 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=zB53Gf6COV8&list=RD7gk0z2wXevc&index=28если главарь не прослезится от этого
то он просто балабол.
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01.09.2021 11:15 Ответить
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:15 Ответить
ну и кому вы верите?! впавшему в деменцию старику или молодому энергичному лидеру?!!
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01.09.2021 11:37 Ответить
Это кто молодой энергичный лидер - наркоман ЗЕ шоле?

Лидер чего этот чмошник?
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01.09.2021 11:39 Ответить
Вобще-то к Госдепу доверия больше, чем к ЗЕ и ОП, которые уже 2 года заниматся только тем, что постоянно напрополую лгут.
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01.09.2021 11:41 Ответить
так в группах ЗЕ ему все рукоплещат.. понятно что там из 100 это 90 боты остальные 10 доверчевые идиоты
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01.09.2021 18:59 Ответить
АСТАНАВИ-ТЕ ЕГО! НЕ ПОЗОРЬ СТРАНУ, ИДИОТ!
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5050
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01.09.2021 11:16 Ответить
Может все таки лучше в яо, для страны так надежней бы было.
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01.09.2021 11:17 Ответить
Ну если *планируют* то может быть да а может быть нет, и как давно у них такие планы?.. Зеленскому сейчас необходимо вещать что то позитивное чтобы не показывать что его визит в Штаты не был бесполезным
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01.09.2021 11:17 Ответить
Планировать то такэ. Я тоже много чего планирую, но не делаю.
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01.09.2021 11:21 Ответить
"Думаем, что (инвестиции. - Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов"

это они так думают! дурінь думкою багатіє. и нихера себе разброс цифр - в 6 раз. шо-то мне подсказывает, что это очередное бла-бла-бла,типа декларации о намерениях
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01.09.2021 11:22 Ответить
Так и есть. В народе Меморандум.
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01.09.2021 11:24 Ответить
Чем больше инфошума, тем более бессмысленные результаты визита. Поехал, приехал, посетил, зашел, вышел, раздуплился, окуел....
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01.09.2021 11:23 Ответить
Где то заплакал Ахметов и Петька которые сидят на дотациях по *зельоным тарифам*.
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01.09.2021 11:24 Ответить
Планують, як і Оман та Катар і т.д. , начебто, планували.
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01.09.2021 11:25 Ответить
Министры энергетики и преЗедент должны сейчас в Польше сидеть и о реальных инвестициях договариваться. Поляки "практически" хотят зайти на рынок, но что-то мне подсказывает, что как только они раздуплятся в наших реалиях они забьют на это дело. Это ж не селфи на фоне белого Дома делать.
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01.09.2021 11:26 Ответить
А що після інвестицій з Оману, Саудівської Аравії в Україні є ще куди інвестувати?? Я думав що вже всі сфери економіки проінвестовані.
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01.09.2021 11:26 Ответить
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин. Очень просто, - отвечает он, нужно пойти к женщине и сказать:"Мадам, позвольте вам вдуть!"Поручик! Но ведь за такое можно и по морде! Можно и по морде. Но можно и вдуть. / Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 2020 года.
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01.09.2021 11:33 Ответить
То-то они так истерично требуют Норд стримчику. Да поболее. Ввиду таких безусловных перемог зеленой энергетики.
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01.09.2021 16:06 Ответить
И наоборот?
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01.09.2021 16:23 Ответить
А наоборот мильярдики вовану. В кулачки зажмут и несут со слезками.
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01.09.2021 16:41 Ответить
Т.е. не будь у ФРГ 50 процентов зелёной электроэнергии Северного потока не было бы?
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01.09.2021 17:01 Ответить
Не закрой они десятки своих блоков АЭС, точно не было. И газ бы процентов на 30 был дешевле. Но зеленые сосиалисты построят мир без метана. Правда на узком пространстве и только для себя и ессно за счет третьего мира.
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01.09.2021 17:57 Ответить
В АЭС немцы понимают, в учебниках судовые атомные установки рассматривались на примере судна "Отто Ган"-первого гражданского атомохода в мире. Но не хотят немцы облучаться ураном и закрыли АЭС. Не хотят немцы дышать золой и шлаком и в Германии нет золошлакоотвалов. А почему? А чем немцы лучше украинцев?
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01.09.2021 19:45 Ответить
Немцы понимают, а в иных 5 десятках стран, эксплуатирующих АЭС не понимают. Наверное тупыыые, как говорил один смешун. А остальное все софистика. Есть бабки, а у немцев они есть, можно хоть с Луны гелий-3 возить. Хозяин барин. Проблема только, что у нас столько денег нет. И если вы хотите свою ж/п держать в тепле зимой, и не при керосинках в интернете мысли выдавать, то таки придется кому-то облучаться, а кому-то дышать золой и шлаком.

Потому, что если не будет базовых благ цивилизации, то относительная "чистота" окружающего мира очень быстро сменится "грязнотой".
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01.09.2021 23:07 Ответить
Как там обещанные инвестиции оманские млрды? Не жмут главзебилу
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01.09.2021 11:57 Ответить
У США і Зеленського інтереси спільні - як краще обібрати Україну прикриваючись лозунгами про "взаємодію,спільні інтереси" і тому подібну хрєнь...Подумайте,який Штатам інтерес розвивати атомну енергетику на іншому континенті окрім хіба як проводити ризиковані радіоактивні дослідження?..Штати нас вже обібрали до нитки з допомогою МВФ,тепер лишається лишень розробляти територію з поміччю кількох мільйонів рабів,які ще тут залишаться...
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01.09.2021 12:01 Ответить
уявляю як рже подоляк видаючи в ефір подібні "новасті" з майбутнього США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8309
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01.09.2021 12:10 Ответить
лол, на фоне роста доли ВИЭ в США уже есть примеры банкротства угольных компаний, и АЭС там строить новые нет смысла. Но Зе рад подержать частных атомщиков американских))))
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01.09.2021 12:28 Ответить
Тільки після Оману і Катару. Тут черга..
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01.09.2021 12:43 Ответить
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 269
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01.09.2021 12:47 Ответить
до 30 миллиардов долларов? то есть если инвестируют 1 доллар, это тоже будет до 30 миллиардов? ведь один доллар это меньше 30 миллиардов. занчит до. хотя могут и 2 доллара. это тоже до 30 миллиардов...
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01.09.2021 14:59 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Оказывается Westinghouse Electric Company компания-банкрот Контрактов практически нет,в Финляндии и Чехии,н-р,отказались от топлива этой компании после неудачных испытаний Зе на 30 млрд$ поправит дела этой америк.компании,а учли ли риски внедрения амер.топлива это неизвестно
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4401
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01.09.2021 15:52 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 ч

Множим на 2 наш внешний долг +проценты и дарим контроль над Энергоатомом. P.S. Атомные скандалы вокруг Westinghousе в инфодоступе
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3255
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01.09.2021 15:53 Ответить
Ужас. Только кацапы в этом деле надежны и не токсичны. Или китаезы. Так?
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01.09.2021 16:08 Ответить
Вова . погоди, Мы ещё оманские инвестиции не пересчитали.
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01.09.2021 16:58 Ответить
это хорошо.
АЭ - самая чистая и перспективная.
На сегодня ей альтернативы нет.
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01.09.2021 20:36 Ответить
 
 