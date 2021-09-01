США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский

Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, о чем был подписан соответствующий документ. Американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики, с госпожой министром (Дженнифер Грёнхольм. - Ред.). Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины ... Думаем, что (инвестиции. - Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов", - отметил глава государства.

По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: "Сейчас имеем поддержку (США. - Ред.). Считаю, мощная победа для обеих стран".

При этом он добавил, что о деталях договоренностей могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, в частности - относительно зеленой энергетики. Также президент отметил, что Украина также видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2".

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