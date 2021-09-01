США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский
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Украина и США согласовали сотрудничество в сфере энергетики, о чем был подписан соответствующий документ. Американская сторона планирует инвестировать до 30 млрд долларов в украинскую атомную энергетику.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Была важная и результативная встреча с Министерством энергетики, с госпожой министром (Дженнифер Грёнхольм. - Ред.). Подписан важный документ. Мы видим, что будет комплексная инвестиция в атомную энергетику Украины ... Думаем, что (инвестиции. - Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов", - отметил глава государства.
По его словам, это лишь первый шаг в сотрудничестве между двумя странами: "Сейчас имеем поддержку (США. - Ред.). Считаю, мощная победа для обеих стран".
При этом он добавил, что о деталях договоренностей могут рассказать министр энергетики Украины Герман Галущенко и руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко, в частности - относительно зеленой энергетики. Также президент отметил, что Украина также видит поддержку Министерства энергетики США в вопросе "Северного потока-2".
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то он просто балабол.
ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...
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Лидер чего этот чмошник?
это они так думают! дурінь думкою багатіє. и нихера себе разброс цифр - в 6 раз. шо-то мне подсказывает, что это очередное бла-бла-бла,типа декларации о намерениях
Потому, что если не будет базовых благ цивилизации, то относительная "чистота" окружающего мира очень быстро сменится "грязнотой".
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
Оказывается Westinghouse Electric Company компания-банкрот Контрактов практически нет,в Финляндии и Чехии,н-р,отказались от топлива этой компании после неудачных испытаний Зе на 30 млрд$ поправит дела этой америк.компании,а учли ли риски внедрения амер.топлива это неизвестно
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·1 ч
Множим на 2 наш внешний долг +проценты и дарим контроль над Энергоатомом. P.S. Атомные скандалы вокруг Westinghousе в инфодоступе
АЭ - самая чистая и перспективная.
На сегодня ей альтернативы нет.