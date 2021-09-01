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США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський

Україна і США узгодили співробітництво в сфері енергетики, про що було складено відповідний документ. Американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики (США — ред.), з пані міністром (Дженніфер Гренхольм — ред.). Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції — ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", — заявив президент.

За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку (США — ред.). Вважаю, потужна перемога для обох країн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Зеленським має допомогти Байдену відновити репутацію США як надійного союзника, - Financial Times

Водночас він додав, що про деталі домовленостей можуть розповісти міністр енергетики України Герман Галущенко та керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зокрема — щодо зеленої енергетики. Також президент зазначив, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9084
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01.09.2021 11:11
+9
АСТАНАВИ-ТЕ ЕГО! НЕ ПОЗОРЬ СТРАНУ, ИДИОТ!
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5050
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01.09.2021 11:16
+7
Планують, як і Оман та Катар і т.д. , начебто, планували.
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01.09.2021 11:25
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США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9084
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01.09.2021 11:11 Відповісти
Так почём там атомный киловатт для пипла ожидается? Если так, как у "зелёных энергетиков", то лучше не надо США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4297
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01.09.2021 11:12 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=zB53Gf6COV8&list=RD7gk0z2wXevc&index=28если главарь не прослезится от этого
то он просто балабол.
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01.09.2021 11:15 Відповісти
Сравнение официальных источников США и Украины за 2 дня:

ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...

Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
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01.09.2021 11:15 Відповісти
ну и кому вы верите?! впавшему в деменцию старику или молодому энергичному лидеру?!!
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01.09.2021 11:37 Відповісти
Это кто молодой энергичный лидер - наркоман ЗЕ шоле?

Лидер чего этот чмошник?
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01.09.2021 11:39 Відповісти
Вобще-то к Госдепу доверия больше, чем к ЗЕ и ОП, которые уже 2 года заниматся только тем, что постоянно напрополую лгут.
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01.09.2021 11:41 Відповісти
так в группах ЗЕ ему все рукоплещат.. понятно что там из 100 это 90 боты остальные 10 доверчевые идиоты
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01.09.2021 18:59 Відповісти
АСТАНАВИ-ТЕ ЕГО! НЕ ПОЗОРЬ СТРАНУ, ИДИОТ!
США планируют инвестировать до $30 млрд в атомную энергетику Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5050
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01.09.2021 11:16 Відповісти
Может все таки лучше в яо, для страны так надежней бы было.
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01.09.2021 11:17 Відповісти
Ну если *планируют* то может быть да а может быть нет, и как давно у них такие планы?.. Зеленскому сейчас необходимо вещать что то позитивное чтобы не показывать что его визит в Штаты не был бесполезным
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01.09.2021 11:17 Відповісти
Планировать то такэ. Я тоже много чего планирую, но не делаю.
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01.09.2021 11:21 Відповісти
"Думаем, что (инвестиции. - Ред.) будут составлять от 5 до 30 млрд долларов"

это они так думают! дурінь думкою багатіє. и нихера себе разброс цифр - в 6 раз. шо-то мне подсказывает, что это очередное бла-бла-бла,типа декларации о намерениях
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01.09.2021 11:22 Відповісти
Так и есть. В народе Меморандум.
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01.09.2021 11:24 Відповісти
Чем больше инфошума, тем более бессмысленные результаты визита. Поехал, приехал, посетил, зашел, вышел, раздуплился, окуел....
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01.09.2021 11:23 Відповісти
Где то заплакал Ахметов и Петька которые сидят на дотациях по *зельоным тарифам*.
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01.09.2021 11:24 Відповісти
Планують, як і Оман та Катар і т.д. , начебто, планували.
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01.09.2021 11:25 Відповісти
Министры энергетики и преЗедент должны сейчас в Польше сидеть и о реальных инвестициях договариваться. Поляки "практически" хотят зайти на рынок, но что-то мне подсказывает, что как только они раздуплятся в наших реалиях они забьют на это дело. Это ж не селфи на фоне белого Дома делать.
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01.09.2021 11:26 Відповісти
А що після інвестицій з Оману, Саудівської Аравії в Україні є ще куди інвестувати?? Я думав що вже всі сфери економіки проінвестовані.
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01.09.2021 11:26 Відповісти
Молодой гусар спрашивает у поручика Ржевского, как это ему удается пользоваться таким успехом у женщин. Очень просто, - отвечает он, нужно пойти к женщине и сказать:"Мадам, позвольте вам вдуть!"Поручик! Но ведь за такое можно и по морде! Можно и по морде. Но можно и вдуть. / Доля "зеленой энергетики" в ФРГ впервые превысила 50 процентов за полугодие 2020 года.
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01.09.2021 11:33 Відповісти
То-то они так истерично требуют Норд стримчику. Да поболее. Ввиду таких безусловных перемог зеленой энергетики.
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01.09.2021 16:06 Відповісти
И наоборот?
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01.09.2021 16:23 Відповісти
А наоборот мильярдики вовану. В кулачки зажмут и несут со слезками.
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01.09.2021 16:41 Відповісти
Т.е. не будь у ФРГ 50 процентов зелёной электроэнергии Северного потока не было бы?
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01.09.2021 17:01 Відповісти
Не закрой они десятки своих блоков АЭС, точно не было. И газ бы процентов на 30 был дешевле. Но зеленые сосиалисты построят мир без метана. Правда на узком пространстве и только для себя и ессно за счет третьего мира.
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01.09.2021 17:57 Відповісти
В АЭС немцы понимают, в учебниках судовые атомные установки рассматривались на примере судна "Отто Ган"-первого гражданского атомохода в мире. Но не хотят немцы облучаться ураном и закрыли АЭС. Не хотят немцы дышать золой и шлаком и в Германии нет золошлакоотвалов. А почему? А чем немцы лучше украинцев?
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01.09.2021 19:45 Відповісти
Немцы понимают, а в иных 5 десятках стран, эксплуатирующих АЭС не понимают. Наверное тупыыые, как говорил один смешун. А остальное все софистика. Есть бабки, а у немцев они есть, можно хоть с Луны гелий-3 возить. Хозяин барин. Проблема только, что у нас столько денег нет. И если вы хотите свою ж/п держать в тепле зимой, и не при керосинках в интернете мысли выдавать, то таки придется кому-то облучаться, а кому-то дышать золой и шлаком.

Потому, что если не будет базовых благ цивилизации, то относительная "чистота" окружающего мира очень быстро сменится "грязнотой".
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01.09.2021 23:07 Відповісти
Как там обещанные инвестиции оманские млрды? Не жмут главзебилу
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01.09.2021 11:57 Відповісти
У США і Зеленського інтереси спільні - як краще обібрати Україну прикриваючись лозунгами про "взаємодію,спільні інтереси" і тому подібну хрєнь...Подумайте,який Штатам інтерес розвивати атомну енергетику на іншому континенті окрім хіба як проводити ризиковані радіоактивні дослідження?..Штати нас вже обібрали до нитки з допомогою МВФ,тепер лишається лишень розробляти територію з поміччю кількох мільйонів рабів,які ще тут залишаться...
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01.09.2021 12:01 Відповісти
уявляю як рже подоляк видаючи в ефір подібні "новасті" з майбутнього США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8309
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01.09.2021 12:10 Відповісти
лол, на фоне роста доли ВИЭ в США уже есть примеры банкротства угольных компаний, и АЭС там строить новые нет смысла. Но Зе рад подержать частных атомщиков американских))))
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01.09.2021 12:28 Відповісти
Тільки після Оману і Катару. Тут черга..
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01.09.2021 12:43 Відповісти
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 269
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01.09.2021 12:47 Відповісти
до 30 миллиардов долларов? то есть если инвестируют 1 доллар, это тоже будет до 30 миллиардов? ведь один доллар это меньше 30 миллиардов. занчит до. хотя могут и 2 доллара. это тоже до 30 миллиардов...
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01.09.2021 14:59 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·3 ч

Оказывается Westinghouse Electric Company компания-банкрот Контрактов практически нет,в Финляндии и Чехии,н-р,отказались от топлива этой компании после неудачных испытаний Зе на 30 млрд$ поправит дела этой америк.компании,а учли ли риски внедрения амер.топлива это неизвестно
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4401
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01.09.2021 15:52 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 ч

Множим на 2 наш внешний долг +проценты и дарим контроль над Энергоатомом. P.S. Атомные скандалы вокруг Westinghousе в инфодоступе
США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3255
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01.09.2021 15:53 Відповісти
Ужас. Только кацапы в этом деле надежны и не токсичны. Или китаезы. Так?
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01.09.2021 16:08 Відповісти
Вова . погоди, Мы ещё оманские инвестиции не пересчитали.
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01.09.2021 16:58 Відповісти
это хорошо.
АЭ - самая чистая и перспективная.
На сегодня ей альтернативы нет.
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01.09.2021 20:36 Відповісти
 
 