США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський
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Україна і США узгодили співробітництво в сфері енергетики, про що було складено відповідний документ. Американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.
Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики (США — ред.), з пані міністром (Дженніфер Гренхольм — ред.). Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції — ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", — заявив президент.
За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку (США — ред.). Вважаю, потужна перемога для обох країн".
Водночас він додав, що про деталі домовленостей можуть розповісти міністр енергетики України Герман Галущенко та керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зокрема — щодо зеленої енергетики. Також президент зазначив, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".
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то он просто балабол.
ОП ЗЕ: ЗЕ прилетел, ЗЕ посетил, ЗЕ договорился, ЗЕ пообещали, ЗЕ подписал, ЗЕ уже везет охулионы джавелинов...
Госдеп США: Байден отменил совместную пресс-конференцию с ЗЕ.
Лидер чего этот чмошник?
это они так думают! дурінь думкою багатіє. и нихера себе разброс цифр - в 6 раз. шо-то мне подсказывает, что это очередное бла-бла-бла,типа декларации о намерениях
Потому, что если не будет базовых благ цивилизации, то относительная "чистота" окружающего мира очень быстро сменится "грязнотой".
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·3 ч
Оказывается Westinghouse Electric Company компания-банкрот Контрактов практически нет,в Финляндии и Чехии,н-р,отказались от топлива этой компании после неудачных испытаний Зе на 30 млрд$ поправит дела этой америк.компании,а учли ли риски внедрения амер.топлива это неизвестно
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·1 ч
Множим на 2 наш внешний долг +проценты и дарим контроль над Энергоатомом. P.S. Атомные скандалы вокруг Westinghousе в инфодоступе
АЭ - самая чистая и перспективная.
На сегодня ей альтернативы нет.