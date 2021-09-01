США планують інвестувати до $ 30 млрд в атомну енергетику України, - Зеленський

Україна і США узгодили співробітництво в сфері енергетики, про що було складено відповідний документ. Американська сторона планує інвестувати до 30 млрд доларів в українську атомну енергетику.

Про це заявив президент Володимир Зеленський журналістам в США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Була важлива і результативна зустріч з Міністерством енергетики (США — ред.), з пані міністром (Дженніфер Гренхольм — ред.). Підписаний важливий документ. Ми бачимо, що буде комплексна інвестиція в атомну енергетику України... Думаємо, що (інвестиції — ред.) складатимуть від 5 до 30 млрд доларів", — заявив президент.

За його словами, це лише перший крок у співпраці між двома країнами: "Зараз маємо підтримку (США — ред.). Вважаю, потужна перемога для обох країн".

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Водночас він додав, що про деталі домовленостей можуть розповісти міністр енергетики України Герман Галущенко та керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко, зокрема — щодо зеленої енергетики. Також президент зазначив, що Україна також бачить підтримку Міністерства енергетики США у питанні "Північного потоку-2".