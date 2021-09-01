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Новости Политика Украины
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Германия (6021) США (23203) Северный поток (1428) Витренко Юрий (376)

"Северный поток - 2" еще можно и нужно остановить, - Витренко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко считает, что запуск "Северного потока - 2" еще не поздно остановить.

Об этом он заявил в комментарии Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Даже несмотря на то, что он, возможно, я не знаю, на 99% завершен, мы до сих пор считаем, что его можно и нужно остановить. И с нашей стороны мы будем обсуждать, что США смогут сделать в этом вопросе, например, введение санкций США против Nord Stream AG", - подчеркнул Витренко.

"Мы продолжаем подчеркивать, что для нас дело не в деньгах, в первую очередь, в национальной безопасности Украины", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Уже не реально. Германия аж кипятком мочится, такие бабки будут теперь падать каждый год бюргерам в карман + экономическое и политическое влияние в ЕС как основного газового хаба. Они ещё и третий поток построят. Нам нужно готовиться к тому, что с 25 года транзита газа не будет вообще.
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01.09.2021 12:00
+3
Можешь теперь головой об трубу биться.

Нехер было Нафтогаз захватывать.
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01.09.2021 11:46
+3
Я дам вам боржомі, але вона вас вже не врятує.
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01.09.2021 11:56
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дадим два лимона зелени премии - действуй!)
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01.09.2021 11:46 Ответить
Можешь теперь головой об трубу биться.

Нехер было Нафтогаз захватывать.
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01.09.2021 11:46 Ответить
"Северный поток - 2" еще можно и нужно остановить.-Конечно. "Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. Как только усилит -так сразу и остановит.
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01.09.2021 11:48 Ответить
Мы все "За" остановку!!
И ...?
США могут остановить, могут даже разбомбить. Но не будут.
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01.09.2021 11:48 Ответить
А если поймают? Это повод для РФ начать полномасштабную авиационную и ракетную войну, настоящую, но без захода людей, с разрушением инфраструктуры (всех мостов через Днепр например, как США в Сербии все мосты через Дунай разрушили). Не надо бросаться такими заявлениями.
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01.09.2021 12:18 Ответить
так я предлагаю самопожертвование. пояс шахиду гр. Ветренко. остатки рыбы доедят за пару дней.
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01.09.2021 13:07 Ответить
Головна загроза суверенітету України ,це зелена пліснява !!!))
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01.09.2021 11:50 Ответить
Головне в житті ,це щоб бажання співпадали з можливостями !!!)))
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01.09.2021 11:52 Ответить
Юра, астанавісь, мама прокляньот!
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01.09.2021 11:52 Ответить
Я дам вам боржомі, але вона вас вже не врятує.
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01.09.2021 11:56 Ответить
Тоді дай Парабеллум. "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9652
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01.09.2021 12:19 Ответить
Такий?
"Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6952
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01.09.2021 12:24 Ответить
Якраз в самую тютільку. "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко - Цензор.НЕТ 3212
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01.09.2021 12:29 Ответить
как такое модно нести, если не дебил?
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01.09.2021 11:56 Ответить
сп -2 можно и нужно остановить незаметно...
того человека , который его будет открывать
можно напоить,
усыпить,
оглушить, ну в общем, с бесчувственного тела... "Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1029
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01.09.2021 11:58 Ответить
Уже не реально. Германия аж кипятком мочится, такие бабки будут теперь падать каждый год бюргерам в карман + экономическое и политическое влияние в ЕС как основного газового хаба. Они ещё и третий поток построят. Нам нужно готовиться к тому, что с 25 года транзита газа не будет вообще.
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01.09.2021 12:00 Ответить
И как же северный поток можно остановить?
Он даже не по территории Украины проходит.
И даже не по земле.
Единственную подводную лодку вы, господа власть придержащие, просрали.
Чем же вы этот газопровод остановите?
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01.09.2021 12:00 Ответить
Він бреше. Перше, що зробив Байден президентом-зупинив будівництво «кістон» в Америці і дав зрозуміти, що не буде накладати санкції на північний потік. В той самий час, соціалісти протягнули в сенаті самий найбільший законопроект за всю історію країни по фінансуванню «інфраструктури», а це розвиток електромобілей в тому числі, в той самий час здає Афганістан за тижні, залишаючи 8 міліардів озброєння талібам, в країну вже заходить Китай для вибудтку… літія. Куди у нас іде цей метал? Скільки ще потрібно фактів, щоб люди з'єднали крапки в своїй голові!?
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01.09.2021 12:03 Ответить
Угомони свои фантазии. Полный переход на ВИЭ в ближайшие десятилетия невозможен. А этого времени хватит чтобы свинороссия косила бабло пока ты тут фантазируешь.
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01.09.2021 12:55 Ответить
Если транзита не станет, то она только деньги пожирать будет.
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01.09.2021 12:06 Ответить
Якщо вона буде в неналежному стані, то це дасть привід тим же німцям, відмовитись від транзиту. І все виглядатиме "аргументовано".
Адже чому б ЄС не купувати газ на кордоні Росії і України?
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01.09.2021 12:29 Ответить
Но они так и делают, только пошли ещё дальше и будут покупать, на границе России и Германии.
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01.09.2021 17:37 Ответить
Нужно оштрафовать Витренко за допуск строительства СП 2. Сумма штрафа - сумма его премии за Арбитраж. Потери Украины от СП 2 в десятки раз больше, чем от того выигрыша. А я предупреждал тогда, что РФ эти бабки вытянет назад и вместе с кишками.
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01.09.2021 12:12 Ответить
а бюргерам похер, их жопы в тепле.
что ж наши илиты....-
готовьтесь к зимЛе
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01.09.2021 12:21 Ответить
І це заявляє чувак, якого незаконно протягнув Єрмак на керівника Нафтогазу. Попри всі застереження США, ЄС, МФВ. І тепер має наглость щось там вякать і вимагать від США санкцій... Так першу санцію проти Вітренка треба, за розвал реформи корпоративного управління.
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01.09.2021 12:22 Ответить
Поздно было с самого начала - европейским толстосумам плевать на Украину
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01.09.2021 12:24 Ответить
Комуністичний висєр ідіота.
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01.09.2021 12:28 Ответить
высрала тебя мама, понял меня? А я говорю по факту, и окончание СП2 тому подтверждение.
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01.09.2021 12:52 Ответить
Не надо воровать в государстве у народа. За транзит получает Украина меньше чем разворовуют стоящие у власти. А железо за 50 лет ржавеет и оборудование станций требует замены. Вот и вся политэкономия.
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01.09.2021 12:59 Ответить
А що влада украіни робила пять років коли гімновоз будувався
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01.09.2021 13:04 Ответить
нададахаваривалось
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01.09.2021 13:30 Ответить
Настоящий патриот и профессионал.
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03.09.2021 10:08 Ответить
 
 