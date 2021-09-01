"Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко

Глава правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що запуск "Північного потоку - 2" ще не пізно зупинити.

Про це він заявив у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть незважаючи на те, що його, можливо, я не знаю, на 99% завершено, ми досі вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І з нашого боку ми будемо обговорювати, що США зможуть зробити в цьому питанні, наприклад, введення санкцій США проти Nord Stream AG", - підкреслив Вітренко.

"Ми продовжуємо підкреслювати, що для нас справа не в грошах, в першу чергу, в національній безпеці України", - додав він.

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