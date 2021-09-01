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"Північний потік - 2" ще можна й потрібно зупинити, - Вітренко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава правління НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко вважає, що запуск "Північного потоку - 2" ще не пізно зупинити.
Про це він заявив у коментарі Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть незважаючи на те, що його, можливо, я не знаю, на 99% завершено, ми досі вважаємо, що його можна і потрібно зупинити. І з нашого боку ми будемо обговорювати, що США зможуть зробити в цьому питанні, наприклад, введення санкцій США проти Nord Stream AG", - підкреслив Вітренко.
"Ми продовжуємо підкреслювати, що для нас справа не в грошах, в першу чергу, в національній безпеці України", - додав він.
Топ коментарі
+9 Владимир Першин
показати весь коментар01.09.2021 12:00
+3 Герхард
показати весь коментар01.09.2021 11:46
+3 Oljik
показати весь коментар01.09.2021 11:56
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Будь ласка, зачекайте...
Нехер было Нафтогаз захватывать.
И ...?
США могут остановить, могут даже разбомбить. Но не будут.
того человека , который его будет открывать
можно напоить,
усыпить,
оглушить, ну в общем, с бесчувственного тела...
Он даже не по территории Украины проходит.
И даже не по земле.
Единственную подводную лодку вы, господа власть придержащие, просрали.
Чем же вы этот газопровод остановите?
Адже чому б ЄС не купувати газ на кордоні Росії і України?
что ж наши илиты....-
готовьтесь к зимЛе