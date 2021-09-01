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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент

Миссия США в ОБСЕ выступила с заявлением, в котором указала на продолжение милитаризации Россией аннексированного Крыма, а также на блокирование свободного судоходства в Черном и Азовском морях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"Россия продолжает препятствовать свободе плавания судов в Черном и Азовском морях в нарушение международного права", - отметил представитель США в ОБСЕ Джордж Кент в своем выступлении на специальной сессии Ежегодной конференции по обзору безопасности в Украине 31 августа.

Вместе с тем он напомнил о скоплении российских войск у границы с Украиной и в оккупированном Крыму этой весной.

"Этой весной мы стали свидетелями наибольшего скопления русских войск и техники в оккупированном Крыму и вдоль границы России с Украиной после вторжения России в 2014 году. Россия не предоставила какого-либо существенного ответа на законный запрос Украины в соответствии с Венским документом о предоставлении дополнительной информации об этой необычной и провокационной военной деятельности. Россия не предоставила никаких разумных объяснений своим действиям", - отметил Кент.

Он добавил, что несмотря на то, что Россия отвела часть своих вооруженных сил и техники границы с Украиной и из Крыма, ее "военные позиции остаются такими же усиленными", как вдоль российско-украинской границы, так и в оккупированном Крыму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином

Напомним, что 23 августа в Киеве прошел учредительный саммит "Крымской платформы", в котором приняли участие представители 46 стран и организаций. По итогам саммита приняли декларацию.

Президент Владимир Зеленский пригласил Россию присоединиться к "Крымской платформы" "для исправления исторической ошибки".

В Кремле назвали саммит "Крымской платформы" "недружественным по отношению к России".
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Топ комментарии
+6
Я не понимаю чего экологи мира молчат . Они этим мостом сделали полную катастрофу морям. Азовское море реально стало гнить. Чудесные пляжи теперь больше похожи на заводские с выбросами химии. Это медузы гниют. Кроме ужасной вони,вода стала ядовитой от их разложений. Те,кто попытался там обмыться по глупости - выскакивают от туда с криками от раздражения яиц,ягодиц )) Смех смехом - а кто за это заплатит ???
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01.09.2021 15:04
+3
я уже кричу вам, очкарики и интелигенты -
кремль хочет в пятак !
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01.09.2021 14:59
+3
Знач нада бахнуть нептуном по мосту, шобы блокировка была не деюре а дефакто Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент - Цензор.НЕТ 9308
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01.09.2021 14:59
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я уже кричу вам, очкарики и интелигенты -
кремль хочет в пятак !
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01.09.2021 14:59 Ответить
Знач нада бахнуть нептуном по мосту, шобы блокировка была не деюре а дефакто Россия блокирует свободное судоходство в Черном и Азовском морях, - представитель США в ОБСЕ Кент - Цензор.НЕТ 9308
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01.09.2021 14:59 Ответить
то ж треба вже матрьошкам про Монтрьошку нагадати!
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01.09.2021 15:00 Ответить
Я не понимаю чего экологи мира молчат . Они этим мостом сделали полную катастрофу морям. Азовское море реально стало гнить. Чудесные пляжи теперь больше похожи на заводские с выбросами химии. Это медузы гниют. Кроме ужасной вони,вода стала ядовитой от их разложений. Те,кто попытался там обмыться по глупости - выскакивают от туда с криками от раздражения яиц,ягодиц )) Смех смехом - а кто за это заплатит ???
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01.09.2021 15:04 Ответить
Если интересно про мост - то скажу так - полная херня.Начать с того,что построен по самому дешевому проекту какой только был возможен. Да это и не мост вовсе - а насыпь. Тупо засыпали проход.Моста там метров 100,не более. Это где арки из металла. Построен очень низко относительно уровня воды. Поэтому зимой брызги долетают до дороги и происходит обледенение. Что мы и видим по информации за все годы его существования. Защитный пластик уже вырван во многих местах ветром.Стыки уже сейчас на дороге стали заметно цокать под колесами. Раньше их почти было заметно. То есть идет сдвиг.Поезда ходят. Но крайне редко. И составом не более 10 вагонов.Покрытие дороги и прилегающие развязки выполнены хорошо. Думаю это немцы делали по проекту. Потому как даже платная дорога в Краснодаре небо и земля в сравнении с крымскими дорогами у моста.
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01.09.2021 16:18 Ответить
санкции когда?
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01.09.2021 15:14 Ответить
сделать крым островом и сделать свой контролируемый вход в азов?
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01.09.2021 15:33 Ответить
какой длины там перешеек?
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01.09.2021 15:33 Ответить
раз рашка так по скотськи діє то треба подібним чином і діяти проти неї. Домовитись з поляками і турками і країнами Балтії щоб прикрити кацапам еквівалентно їхнього транзиту. Нехай свої жолуді до Європи транспортують через море лаптєвих
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01.09.2021 15:49 Ответить
Похоже, что нет в мире никаких законов международных, если одна страна, обладающая флотом, позволяет себе безнаказанно воплощать обычное пиратство в море.
Подать в суд не тяжело и выиграть при таком положении его просто раз плюнуть. А толку что?
Рашистов из за этого перестанут пускать через Босфор?
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01.09.2021 16:58 Ответить
ЗАБЛОКИРУЙТЕ РОССИЮ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ ОСТАЛЬНЫХ МЕСТАХ !!!
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02.09.2021 01:19 Ответить
 
 