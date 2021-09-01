Украину и США соединит линия защищенной связи, - Госспецсвязь
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.
По словам председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подписание соглашения, а также образование национальных центров обмена информацией в столицах является важным шагом для обеих стран. Объединение усилий в данном направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, ежедневно превращаются в новые вызовы.
"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул глава Госспецвязи.
Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией. Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности. Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз США.
Как отмечено в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.
Пожалуйста, подождите...
А потім лінію з'єднання передадуть дочірній компанії якогось росстєлєкому, як то зазвичай у зелених робиться.
Shchedryk - Carol of the Bells https://youtu.be/GqeJ38DThVc
Порошку таке навіть близько не довірили.
Вкрай важливий знак того, що американські партнери довіряють Україні і команді Володимира Олександровича Зеленського. Звичайно, команду перевірено справами, вірять не на слово.
Тепер шоколадні верески про зраду стають не просто смішними, а жалюгідними.
Мультик 1986.(Якщо не помилився).
))
https://m.youtube.com/watch?v=B13-Pqxz7uc
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
а столбы через каждые 30 метров по океану понатыканы будут...
Это важно.