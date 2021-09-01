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Украину и США соединит линия защищенной связи, - Госспецсвязь

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украину и США соединит линия защищенной связи, - Госспецсвязь

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки подписали соглашение об установлении линии защищенной связи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госспецсвязи.

По словам председателя Госспецсвязи Юрия Щиголя, подписание соглашения, а также образование национальных центров обмена информацией в столицах является важным шагом для обеих стран. Объединение усилий в данном направлении позволит эффективнее противодействовать угрозам в информационной сфере, ежедневно превращаются в новые вызовы.

"Сегодня особое внимание уделяется созданию условий, обеспечивающих передачу информации с учетом роста глобальной роли информационной безопасности. Я надеюсь, что безопасная линия связи будет способствовать быстрому принятию решений на стратегическом уровне. В то же время эта линия связи значительно упростит процесс передачи информации, надежно защищая ее", - подчеркнул глава Госспецвязи.

Для выполнения соглашения стороны обязуются в столицах своих государств обеспечить создание и функционирование Национального центра по обмену информацией. Такие центры будут использоваться для обмена информацией с целью укрепления доверия и усиления международной безопасности. Национальным центром в Украине определено Главное управление правительственной связи Госспецсвязи, а в Соединенных Штатах Америки - Центр уменьшения национальных и ядерных угроз США.

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Как отмечено в подписанном документе, функционирование линии защищенной связи между Украиной и США отвечает интересам укрепления мира и международной безопасности и является важным элементом укрепления доверия.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+20
А толку если на другом конце провода будет сидеть Ермак с диктофоном и потом все передавать на Рашку?
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01.09.2021 17:11
+6
Та да, при фсбэшном д'эрьмаке - деньги на ветер.
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01.09.2021 17:13
+5
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 8550Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку, це добре!
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
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01.09.2021 18:14
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А толку если на другом конце провода будет сидеть Ермак с диктофоном и потом все передавать на Рашку?
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01.09.2021 17:11 Ответить
Та да, при фсбэшном д'эрьмаке - деньги на ветер.
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01.09.2021 17:13 Ответить
или УДОшник возле двери будет очередной племянник чей то.
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01.09.2021 17:17 Ответить
Звонять з США,алло Ермак на дроті
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01.09.2021 17:35 Ответить
Ага, з'єднає.
А потім лінію з'єднання передадуть дочірній компанії якогось росстєлєкому, як то зазвичай у зелених робиться.
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01.09.2021 17:13 Ответить
Это конечно здорово.Но реальное тихое место в нескольких световых парсеках от Земли.В точке где обрывается связь с Землёй и нет ушастых стен Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 797
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01.09.2021 17:15 Ответить
На Тау-Кіта ???)))
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01.09.2021 17:23 Ответить
Прикинь прилетаешь в точку.Теряешь одну связь и ловишь связь Тау кита.А там играет
Shchedryk - Carol of the Bells https://youtu.be/GqeJ38DThVc Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 3754
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01.09.2021 17:30 Ответить
Віслючок власноруч закапає кабель спецзв"язку !!!!)))
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01.09.2021 17:22 Ответить
Лінія надсекретного зв'язку з'явиться при Зеленському.
Порошку таке навіть близько не довірили.
Вкрай важливий знак того, що американські партнери довіряють Україні і команді Володимира Олександровича Зеленського. Звичайно, команду перевірено справами, вірять не на слово.
Тепер шоколадні верески про зраду стають не просто смішними, а жалюгідними.
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01.09.2021 17:24 Ответить
А у зе діджитал , де відбирають таких бевзеблазнів , на городі подоляка? Не смердить тобі на тлі постійної ганьби земерзоти таке випорожнювати? Істинний громадянин Беларусії.
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01.09.2021 17:31 Ответить
Чий Крим? Порошкофобчику під проксі
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01.09.2021 17:46 Ответить
А може навпаки,бо зараз про все знають в кремлі через годину максимум.А раніше було інакше.Тепер в зв'язку з цим буде обмежене коло людей які мають право нею користуватися і легше виявити крота.
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01.09.2021 17:46 Ответить
Помощь тоже по этой линии придет в случае чего?
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01.09.2021 17:26 Ответить
Большой УХ.
Мультик 1986.(Якщо не помилився).
))
https://m.youtube.com/watch?v=B13-Pqxz7uc
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01.09.2021 17:26 Ответить
Здравствуйте!.. я вас слушаю..
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 7491
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01.09.2021 17:33 Ответить
А що, кротів вже виловили з ОП?
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01.09.2021 17:34 Ответить
Тоді там буде порожнеча !!!)))
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01.09.2021 17:37 Ответить
Нафіга та лінія, коли єрмак з демченко все доложать в Кремль відразу. Профанація. Як і все до чого береться клоун
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01.09.2021 17:36 Ответить
Ляльковий балаган ,це імітація діяльності !!!)))
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01.09.2021 17:38 Ответить
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 8550Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку, це добре!
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
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01.09.2021 18:14 Ответить
І на одному кінці цієї захищеної лінії зв'язку буде сидіти агент ФСБ "Козирь"!!!
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01.09.2021 18:19 Ответить
Чтобы никто не подслушал и не объявил Байдену импичмент как Трампу. Вообще удивительное дело, то что в США собственные спецслужбы сливают разговоры своего президента.
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01.09.2021 18:29 Ответить
Будут тянуть кабель напрямую? И для этого уже выделен бюджет из ковидного фонда?
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01.09.2021 18:32 Ответить
ага, старый телефонный кабель по столбам.
а столбы через каждые 30 метров по океану понатыканы будут...
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01.09.2021 19:28 Ответить
Пытаюсь понять так ЗЕ удобнее сливать инфу в Кремль будет или нет.

Это важно.
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01.09.2021 19:01 Ответить
это хорошо.
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01.09.2021 19:18 Ответить
 
 