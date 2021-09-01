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Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку

Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.

За словами Голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, підписання Угоди, а також утворення національних центрів обміну інформацією у столицях наших країн є важливим кроком для наших держав. А об’єднання зусиль у цьому напрямку дадуть можливість ефективніше протидіяти загрозам в інформаційній сфері, які щодня перетворюються на нові виклики.

"Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її", - зазначив очільник Служби.

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Юрій Щиголь також висловив сподівання на подальше зміцнення довірливих відносин між відповідними підрозділами та розширення співпраці.

Для виконання Угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки. Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.

Як зазначено в підписаному документі, функціонування лінії захищеного зв’язку між Україною та Сполученими Штатами Америки відповідає інтересам зміцнення миру та міжнародної безпеки і є важливим елементом зміцнення довіри.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+20
А толку если на другом конце провода будет сидеть Ермак с диктофоном и потом все передавать на Рашку?
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01.09.2021 17:11
+6
Та да, при фсбэшном д'эрьмаке - деньги на ветер.
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01.09.2021 17:13
+5
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 8550Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку, це добре!
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
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01.09.2021 18:14
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А толку если на другом конце провода будет сидеть Ермак с диктофоном и потом все передавать на Рашку?
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01.09.2021 17:11 Відповісти
Та да, при фсбэшном д'эрьмаке - деньги на ветер.
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01.09.2021 17:13 Відповісти
или УДОшник возле двери будет очередной племянник чей то.
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01.09.2021 17:17 Відповісти
Звонять з США,алло Ермак на дроті
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01.09.2021 17:35 Відповісти
Ага, з'єднає.
А потім лінію з'єднання передадуть дочірній компанії якогось росстєлєкому, як то зазвичай у зелених робиться.
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01.09.2021 17:13 Відповісти
Это конечно здорово.Но реальное тихое место в нескольких световых парсеках от Земли.В точке где обрывается связь с Землёй и нет ушастых стен Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 797
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01.09.2021 17:15 Відповісти
На Тау-Кіта ???)))
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01.09.2021 17:23 Відповісти
Прикинь прилетаешь в точку.Теряешь одну связь и ловишь связь Тау кита.А там играет
Shchedryk - Carol of the Bells https://youtu.be/GqeJ38DThVc Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 3754
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01.09.2021 17:30 Відповісти
Віслючок власноруч закапає кабель спецзв"язку !!!!)))
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01.09.2021 17:22 Відповісти
Лінія надсекретного зв'язку з'явиться при Зеленському.
Порошку таке навіть близько не довірили.
Вкрай важливий знак того, що американські партнери довіряють Україні і команді Володимира Олександровича Зеленського. Звичайно, команду перевірено справами, вірять не на слово.
Тепер шоколадні верески про зраду стають не просто смішними, а жалюгідними.
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01.09.2021 17:24 Відповісти
А у зе діджитал , де відбирають таких бевзеблазнів , на городі подоляка? Не смердить тобі на тлі постійної ганьби земерзоти таке випорожнювати? Істинний громадянин Беларусії.
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01.09.2021 17:31 Відповісти
Чий Крим? Порошкофобчику під проксі
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01.09.2021 17:46 Відповісти
А може навпаки,бо зараз про все знають в кремлі через годину максимум.А раніше було інакше.Тепер в зв'язку з цим буде обмежене коло людей які мають право нею користуватися і легше виявити крота.
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01.09.2021 17:46 Відповісти
Помощь тоже по этой линии придет в случае чего?
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01.09.2021 17:26 Відповісти
Большой УХ.
Мультик 1986.(Якщо не помилився).
))
https://m.youtube.com/watch?v=B13-Pqxz7uc
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01.09.2021 17:26 Відповісти
Здравствуйте!.. я вас слушаю..
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 7491
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01.09.2021 17:33 Відповісти
А що, кротів вже виловили з ОП?
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01.09.2021 17:34 Відповісти
Тоді там буде порожнеча !!!)))
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01.09.2021 17:37 Відповісти
Нафіга та лінія, коли єрмак з демченко все доложать в Кремль відразу. Профанація. Як і все до чого береться клоун
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01.09.2021 17:36 Відповісти
Ляльковий балаган ,це імітація діяльності !!!)))
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01.09.2021 17:38 Відповісти
Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку - Цензор.НЕТ 8550Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку, це добре!
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
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01.09.2021 18:14 Відповісти
І на одному кінці цієї захищеної лінії зв'язку буде сидіти агент ФСБ "Козирь"!!!
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01.09.2021 18:19 Відповісти
Чтобы никто не подслушал и не объявил Байдену импичмент как Трампу. Вообще удивительное дело, то что в США собственные спецслужбы сливают разговоры своего президента.
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01.09.2021 18:29 Відповісти
Будут тянуть кабель напрямую? И для этого уже выделен бюджет из ковидного фонда?
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01.09.2021 18:32 Відповісти
ага, старый телефонный кабель по столбам.
а столбы через каждые 30 метров по океану понатыканы будут...
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01.09.2021 19:28 Відповісти
Пытаюсь понять так ЗЕ удобнее сливать инфу в Кремль будет или нет.

Это важно.
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01.09.2021 19:01 Відповісти
это хорошо.
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01.09.2021 19:18 Відповісти
 
 