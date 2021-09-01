Україну і США з'єднає лінія захищеного зв'язку, - Держспецзв'язку
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Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та Державний департамент Сполучених Штатів Америки підписали угоду про встановлення лінії захищеного зв'язку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держспецзв'язку.
За словами Голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя, підписання Угоди, а також утворення національних центрів обміну інформацією у столицях наших країн є важливим кроком для наших держав. А об’єднання зусиль у цьому напрямку дадуть можливість ефективніше протидіяти загрозам в інформаційній сфері, які щодня перетворюються на нові виклики.
"Сьогодні особлива увага приділяється створенню умов, що забезпечують передачу інформації з огляду на зростання глобальної ролі інформаційної безпеки. Я сподіваюся, що безпечна лінія зв'язку сприятиме швидкому прийняттю рішень на стратегічному рівні. Водночас ця лінія зв’язку значно спростить процес передачі інформації, надійно захищаючи її", - зазначив очільник Служби.
Юрій Щиголь також висловив сподівання на подальше зміцнення довірливих відносин між відповідними підрозділами та розширення співпраці.
Для виконання Угоди сторони зобов’язуються у столицях своїх держав забезпечити створення і функціонування Національного центру. Такі центри використовуватимуться для обміну інформацією з метою розбудови довіри та посилення міжнародної безпеки. Національним центром в Україні визначено Головне управління урядового зв’язку Держспецзв’язку, а у Сполучених Штатах Америки – Центр зменшення національних та ядерних загроз США.
Як зазначено в підписаному документі, функціонування лінії захищеного зв’язку між Україною та Сполученими Штатами Америки відповідає інтересам зміцнення миру та міжнародної безпеки і є важливим елементом зміцнення довіри.
Будь ласка, зачекайте...
А потім лінію з'єднання передадуть дочірній компанії якогось росстєлєкому, як то зазвичай у зелених робиться.
Shchedryk - Carol of the Bells https://youtu.be/GqeJ38DThVc
Порошку таке навіть близько не довірили.
Вкрай важливий знак того, що американські партнери довіряють Україні і команді Володимира Олександровича Зеленського. Звичайно, команду перевірено справами, вірять не на слово.
Тепер шоколадні верески про зраду стають не просто смішними, а жалюгідними.
Мультик 1986.(Якщо не помилився).
))
https://m.youtube.com/watch?v=B13-Pqxz7uc
Так а ...резидент ЗЕбіл - капітулянт вже по зв'язку з кацапскою білоруською
колонію позвони кривавому кату - диктатору луке, а той викладе )(уйлу
будь-яку таємну інформацію про те про що йшла мова на цьому
захищеному завязку. Ну так як з зрадою з "вангеровцами"
а столбы через каждые 30 метров по океану понатыканы будут...
Это важно.