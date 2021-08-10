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Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине

Новости Цензор.НЕТ Технологии

Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проведет исследование 5G-частот. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Результаты исследования позволяют начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычной мобильной связи", - говорится в сообщении.

После проведенных исследований Минцифры, Администрация Госспецсвязи и НКРСИ должны установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.

Отмечается, что введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G - это так называемый "интернет вещей", который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а еще предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Внедрение 5G в Украине перенесли на 2022 год

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Если ввдеут 5Г, то все чипированные вакцЫной станут рабами била гейца Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 484
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10.08.2021 16:20
+3
ну что-ж (грустно потирая место укола) Билл Гейтс это не ордофюрер, сойдеть...
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10.08.2021 16:23
+2
...та й навіть не бульбо-фюрер...
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10.08.2021 16:38
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Если ввдеут 5Г, то все чипированные вакцЫной станут рабами била гейца Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 484
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10.08.2021 16:20 Ответить
Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 4782
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10.08.2021 16:21 Ответить
ну что-ж (грустно потирая место укола) Билл Гейтс это не ордофюрер, сойдеть...
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10.08.2021 16:23 Ответить
...та й навіть не бульбо-фюрер...
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10.08.2021 16:38 Ответить
Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 8188
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10.08.2021 16:39 Ответить
Дослідження аля тра ля ля будуть коштувати мільонів під 35.
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10.08.2021 16:20 Ответить
Какой смысл вводить 5Г, если 3Г и даже 2Г не везде берет? Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 870
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10.08.2021 16:23 Ответить
Ніхто не говорить про введення. Говориться про дослідження! Де ще можна витягнути кошти з бюджету як не на дослідженні! І папір все стерпить і дослідження безтолкове! Ну і за дослідження необхідно розрахуватись буде. Ціни зараз на таке стартують з 1 млн.дол
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10.08.2021 16:28 Ответить
Придурки...
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10.08.2021 16:22 Ответить
Хто? Свинособаки? Согласен
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10.08.2021 16:53 Ответить
Связь это один из элементов безопасности цивилизации. Это оперативный обмен информацией между индивидуумами этой же цивилизации, вплоть до быстрых роликов пожаров, наводнений, катастроф....данных и т.д.

И совершенно наплевать страшно вам 5G, 6G, 7G,.....137G. Ваше мнение не учитывается.!!!!! Или вы выживаете, или вы стираетесь.....как предыдущие цивилизации
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10.08.2021 16:24 Ответить
Повідай нам про рептілоїдів. Бо так нецікаво.
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10.08.2021 16:37 Ответить
А навіщо вони вам????? Просто дивіться на пожари, повені, катастрофи. Спостерігайте і насолоджуйтесь!
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10.08.2021 16:42 Ответить
Всього-на-всього? Якось дрібно і непереконливо. Не тягне на глобальне щастя. Без рептілоїдів не годиться, і крапка.
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10.08.2021 17:05 Ответить
Чекайте і майте терпіння. І щастя вам навалить набагато більше, аби розгрібати встигали.
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10.08.2021 17:08 Ответить
Слухаюсь, мій генерале!
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10.08.2021 17:22 Ответить
...засираетесь...пластиком, угарным газом и прочими "плодами цивилизации"...
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10.08.2021 16:45 Ответить
это ж сколько бабла принесут полезные идиоты продавцам телефонов,уму непостижимо!
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10.08.2021 16:36 Ответить
А почему в моем селе 3 джи до сих пор нет госпецсвясь не хочет исследовать??
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10.08.2021 16:52 Ответить
 
 