Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины проведет исследование 5G-частот. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Результаты исследования позволяют начать развертывание сетей пятого поколения в диапазоне 700 МГц., поскольку для функционирования этого стандарта связи необходимо провести научно-техническое изучение возможности использования оборудования для обслуживания специальных абонентов совместно с пользователями обычной мобильной связи", - говорится в сообщении.

После проведенных исследований Минцифры, Администрация Госспецсвязи и НКРСИ должны установить плату за пользование радиочастотным ресурсом.

Отмечается, что введение 5G в Украине позволит разгрузить существующий частотный ресурс и избегать проблем со связью, ведь скорость интернета пятого поколения минимум вдвое больше, чем 4G. Кроме этого, 5G - это так называемый "интернет вещей", который позволяет внедрять Smart City-технологии в городах, а еще предоставляет широкие возможности применения в медицине, безопасности дорожного движения и тому подобное.

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