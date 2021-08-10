Держспецзв'язку досліджуватиме впровадження 5G в Україні

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", – йдеться в повідомленні.

Після проведених досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.

Зазначається, що запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G – це так званий "інтернет речей", який дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а ще надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.

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