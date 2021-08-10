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Держспецзв'язку досліджуватиме впровадження 5G в Україні

Новини Цензор.НЕТ Технології

Держспецзв'язку досліджуватиме впровадження 5G в Україні

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України проведе дослідження 5G-частот. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Результати дослідження дозволяють розпочати розгортання мереж п’ятого покоління у діапазоні 700 МГц., оскільки для стабільного функціонування цього стандарту зв’язку необхідно провести науково-технічне вивчення можливості використання обладнання для обслуговування спеціальних абонентів спільно з користувачами звичайного мобільного зв’язку", – йдеться в повідомленні.

Після проведених досліджень Мінцифри, Адміністрація Держспецзв’язку та НКРЗІ мають встановити плату за користування радіочастотним ресурсом.

Зазначається, що запровадження 5G в Україні дозволить розвантажити наявний частотний ресурс та уникати проблем зі зв'язком, адже швидкість інтернету п’ятого покоління щонайменше вдвічі більша ніж 4G. Окрім цього, 5G – це так званий "інтернет речей", який дозволяє впроваджувати Smart City-технології у містах, а ще надає широкі можливості застосування у медицині, безпеці дорожнього руху тощо.

Читайте також: Впровадження 5G в Україні перенесли на 2022 рік
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Топ коментарі
+6
Если ввдеут 5Г, то все чипированные вакцЫной станут рабами била гейца Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 484
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10.08.2021 16:20
+3
ну что-ж (грустно потирая место укола) Билл Гейтс это не ордофюрер, сойдеть...
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10.08.2021 16:23
+2
...та й навіть не бульбо-фюрер...
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10.08.2021 16:38
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Если ввдеут 5Г, то все чипированные вакцЫной станут рабами била гейца Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 484
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10.08.2021 16:20 Відповісти
Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 4782
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10.08.2021 16:21 Відповісти
ну что-ж (грустно потирая место укола) Билл Гейтс это не ордофюрер, сойдеть...
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10.08.2021 16:23 Відповісти
...та й навіть не бульбо-фюрер...
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10.08.2021 16:38 Відповісти
Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 8188
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10.08.2021 16:39 Відповісти
Дослідження аля тра ля ля будуть коштувати мільонів під 35.
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10.08.2021 16:20 Відповісти
Какой смысл вводить 5Г, если 3Г и даже 2Г не везде берет? Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине - Цензор.НЕТ 870
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10.08.2021 16:23 Відповісти
Ніхто не говорить про введення. Говориться про дослідження! Де ще можна витягнути кошти з бюджету як не на дослідженні! І папір все стерпить і дослідження безтолкове! Ну і за дослідження необхідно розрахуватись буде. Ціни зараз на таке стартують з 1 млн.дол
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10.08.2021 16:28 Відповісти
Придурки...
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10.08.2021 16:22 Відповісти
Хто? Свинособаки? Согласен
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10.08.2021 16:53 Відповісти
Связь это один из элементов безопасности цивилизации. Это оперативный обмен информацией между индивидуумами этой же цивилизации, вплоть до быстрых роликов пожаров, наводнений, катастроф....данных и т.д.

И совершенно наплевать страшно вам 5G, 6G, 7G,.....137G. Ваше мнение не учитывается.!!!!! Или вы выживаете, или вы стираетесь.....как предыдущие цивилизации
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10.08.2021 16:24 Відповісти
Повідай нам про рептілоїдів. Бо так нецікаво.
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10.08.2021 16:37 Відповісти
А навіщо вони вам????? Просто дивіться на пожари, повені, катастрофи. Спостерігайте і насолоджуйтесь!
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10.08.2021 16:42 Відповісти
Всього-на-всього? Якось дрібно і непереконливо. Не тягне на глобальне щастя. Без рептілоїдів не годиться, і крапка.
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10.08.2021 17:05 Відповісти
Чекайте і майте терпіння. І щастя вам навалить набагато більше, аби розгрібати встигали.
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10.08.2021 17:08 Відповісти
Слухаюсь, мій генерале!
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10.08.2021 17:22 Відповісти
...засираетесь...пластиком, угарным газом и прочими "плодами цивилизации"...
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10.08.2021 16:45 Відповісти
это ж сколько бабла принесут полезные идиоты продавцам телефонов,уму непостижимо!
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10.08.2021 16:36 Відповісти
А почему в моем селе 3 джи до сих пор нет госпецсвясь не хочет исследовать??
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10.08.2021 16:52 Відповісти
 
 