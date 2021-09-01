"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова
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"Европейская Солидарность" выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации.
Речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде восьмого созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала "NewsOne", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021 года. Согласно документу, Портнову отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность" не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства.
Кроме того, Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии судебные расходы по делу.
Пожалуйста, подождите...
Ще є Дубінскій, Деркач, Макс Бужанскій.
...
Не треба казати те чого не знаєш.
Тепер Портнова повішають?
"суд першої інстанції зробив правильний висновок про те, що спірний вислів не стосується особи позивача".
А він таки дійсно не стосується, бо в ньому конкретно про портянку не говорилося, на що і вказав суд першої інстанції, а ВС його підтримав, дещо змінивши формулювання.
Це тупоголова сєпарська київська апелячка без усяких підстав ублажила портянку.
Тепер дивимось хто в київській апелячці виносив незаконну постанову:
Крижанівська Г.В. По блату потрапила на юрфак (мамка - нтаріус), була суддею печерного суду, призначена при шапкокраді до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Шебуєва В.А. призначена при бджоляреві до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Оніщук М.І. призначений при шапкокраді до київської апелячки, перепризначений суддею київської апелячки Указом Порошенка.
Таким чином, увесь склад так званого "портновського судочинства" київської апелячки, який прийняв незаконне рішення на користь портянки, призначений у київську апелячку шановним Петром Олексійовичем.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80920659
https://www.president.gov.ua/documents/2972018-25054
Жодного слова людською мовою, а претесь щось коментувати.