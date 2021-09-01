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Новости Политика Украины
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Верховный Суд (1063) Портнов (629) Европейская Солидарность (998)

"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Европейская Солидарность" выиграла дело по иску Андрея Портнова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации.

Речь идет о заявлении фракции в Верховной Раде восьмого созыва о передаче в управление Андрею Портнову телеканала "NewsOne", уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Соответствующее решение Верховный Суд принял 18 августа 2021 года. Согласно документу, Портнову отказано в удовлетворении исковых требований, поскольку приведенное в заявлении фракции выражение "Передача украинского телеканала в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасность" не содержит состава правонарушения, которое является основанием для удовлетворения исковых требований о защите чести и достоинства.

Кроме того, Верховный Суд взыскал с Андрея Портнова в пользу партии судебные расходы по делу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+56
Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
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01.09.2021 17:38
+49
Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
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01.09.2021 17:45
+42
Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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01.09.2021 17:39
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Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
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01.09.2021 17:38 Ответить
Питання в тому чи ти довіряєш українським судам, курвочка?
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01.09.2021 17:41 Ответить
Ви маєте всі можливості звернутися до американського суду за місцем проживання.
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02.09.2021 01:30 Ответить
Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
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01.09.2021 17:45 Ответить
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 8233
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01.09.2021 18:00 Ответить
Чётко "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2137
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02.09.2021 00:47 Ответить
Верховный суд был реформирован при Порошенко, и он, кстати, самый адекватный из всех.
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01.09.2021 17:49 Ответить
Таки да, но уже портится. Не даром с него уже бегут
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01.09.2021 18:23 Ответить
Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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01.09.2021 17:39 Ответить
Портнов- кумир виборців Зеленського.
Ще є Дубінскій, Деркач, Макс Бужанскій.
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01.09.2021 17:42 Ответить
и кива..
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01.09.2021 17:53 Ответить
кива собачка Авакова. киву нужно пощадить
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01.09.2021 22:41 Ответить
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 5188
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01.09.2021 20:25 Ответить
Зебілу приготуватись
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01.09.2021 17:48 Ответить
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2145

...
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01.09.2021 17:59 Ответить
Гидота...
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01.09.2021 18:54 Ответить
усі...без виключення )))
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01.09.2021 19:17 Ответить
надеюсь это начало политического конца вонючей портянки
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01.09.2021 18:01 Ответить
Адекватні громодяни щиро вітають !
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01.09.2021 18:03 Ответить
Адекватні громадяни вітають єс і трьох генпрокурорів за те що п"ять років валяли дурня а потім програли портнову суд у ЕСПЧ. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2814
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01.09.2021 18:28 Ответить
ты что ли одекватное,говно прокацапское,которое голосило за ослабление Украины,в угоду пуйлу,и чтоб такие ,как портянка,припёрлись обратно...гореть тебе в аду,зесрань вонючая
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01.09.2021 19:09 Ответить
Відповідно до рішення, Суд ЄС встановив, що єдиною причиною для накладення санкцій на Андрія Портнова був лист від Генеральної прокуратури України, в якому ГПУ стверджувала, нібито інформація слідства дозволяє говорити, що Портнов серед інших причетний до "розтрати значної кількості державних коштів та їх нелегального виводу за межу України".Однак, за даними суду, лист від України не містив жодних інших деталей щодо фактів, звинувачення в яких приписувалося позивачу. Якщо ти кацапка зможеш щось зрозуміти своїм куриним мозком то читай що порошенкові прокурори надали суду. Тобі треба у рідну гавань на соловки.
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01.09.2021 19:21 Ответить
Вранье. Против Портнова СБУ при Порохе было открыто дело о государственной измене. Портнов и носа не смел сунуть в Украину при Порохе, сидел то в Раше то в Австрии и вернулся только в вечер инаугурации Зели вслед за еще одним "беженцем" Беней. Баканов это дело о госизмене, где фигурировал Портнов, закрыл уже только в августе 2019 года после прихода зеленой плесени к власти. Вот и попробуй это понять своими куриными мозгами.
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01.09.2021 20:18 Ответить
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 3953 Ти з ним один народ -окупант моєї країни,тому я вас кацапів гидую і презираю.Горіть у пеклі окупанти.
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01.09.2021 20:43 Ответить
Ты просто больной на всю голову служивый ватный дебил. Лечись
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01.09.2021 20:48 Ответить
Не розумію що таке служивий та от вас ворогів доброго не почуєш.Коли на порозі окупант треба готуватись до війни або виправити окупанта за поребрик у рідну гавань.ПТН-ПНХ "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 3386
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01.09.2021 20:53 Ответить
Оторвись от клавы, отпросись у старшего по смене, подойди к зеркалу и сразу увидишь служивого ватника. И вали отсюда в свою родную гавань, пока в очередной раз не забанили, ТПН-ПНХ
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01.09.2021 21:30 Ответить
Подумай про свою гавань бо в Україні ти козлориле не приживешься,дуже смсердиш окупантом .
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01.09.2021 21:39 Ответить
Ты ты шо? Ты смердишь тут *********** фейками, служивый. Для тебя, служивый фейкомет, главный враг не *****, а Порох.
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01.09.2021 21:56 Ответить
Походу, ты таки в моск трахаешься
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01.09.2021 19:10 Ответить
Чудовий приклад "адекватності" ! "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6053
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01.09.2021 19:32 Ответить
портянка може вигравати лише у нас з проплаченими кишеньковими суддями... В нормальному суді цей супер-пупер-юрист обсирається по повній!
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01.09.2021 18:04 Ответить
А хто виграв суд в ЄСПЧ ? І отримав компенсацію,дякуючи яремі, пшонціі, луценку. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6797
Не треба казати те чого не знаєш.
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01.09.2021 18:32 Ответить
Вот и ч том же, стулы пельку, дебил , раз не в курсе сути спора
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01.09.2021 19:11 Ответить
Що ти мелеш, ЗЕбіл, він хіба що виграв в Печерскому суді за участі тої самої курви Волкової, яка його відсутність у 5 років зробила ;аідрядженням і компенсацію у 7 млн грн. які цей покидьок навіть побоявся отримати!
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01.09.2021 19:12 Ответить
Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" по иску бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова.Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службы Суда ЕС.Суд признал, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом недопустимо.Своим решением "Суд поддержал иск Портнова и снял (санкции такие как) арест имущества, который был наложен на него", - заявили в суде. Сам ти зебіл "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 4535
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02.09.2021 06:52 Ответить
ти кончений ЗЕбіл, що таке "поддержал"??? і де ти це взяло????
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02.09.2021 07:51 Ответить
Лікуйся в тебе пухлина мозку. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6355
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02.09.2021 08:07 Ответить
Ви, ЗЕбіли, невиліковні!!! Крапка!!! Тепер всі і живемо так як проголосували в 2019 році "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2818
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02.09.2021 14:05 Ответить
А може то пані завагітніла на голову. Треба до лікаря він скаже пухлина, чи не природнім способом вагітність. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 7836
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02.09.2021 18:18 Ответить
От ти дурне "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 1087
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02.09.2021 00:50 Ответить
"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова..."

Тепер Портнова повішають?
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01.09.2021 18:07 Ответить
Гарна думка, але навряд чи.
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01.09.2021 18:30 Ответить
Повозили портянке по губам вялым, еще и расходы на правовую помощь заставили компенсировать. Одобрямс😀
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01.09.2021 18:22 Ответить
Читаємо постанову ВС:
"суд першої інстанції зробив правильний висновок про те, що спірний вислів не стосується особи позивача".
А він таки дійсно не стосується, бо в ньому конкретно про портянку не говорилося, на що і вказав суд першої інстанції, а ВС його підтримав, дещо змінивши формулювання.
Це тупоголова сєпарська київська апелячка без усяких підстав ублажила портянку.
Тепер дивимось хто в київській апелячці виносив незаконну постанову:
Крижанівська Г.В. По блату потрапила на юрфак (мамка - нтаріус), була суддею печерного суду, призначена при шапкокраді до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Шебуєва В.А. призначена при бджоляреві до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Оніщук М.І. призначений при шапкокраді до київської апелячки, перепризначений суддею київської апелячки Указом Порошенка.
Таким чином, увесь склад так званого "портновського судочинства" київської апелячки, який прийняв незаконне рішення на користь портянки, призначений у київську апелячку шановним Петром Олексійовичем.
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01.09.2021 18:38 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99250650#
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80920659
https://www.president.gov.ua/documents/2972018-25054
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01.09.2021 18:42 Ответить
Да, законы мы не читаем. Лапоть, а что у преза был вариант не подписать?
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01.09.2021 19:13 Ответить
Ви, кацапури, не тільки тупі, а й смішні.
Жодного слова людською мовою, а претесь щось коментувати.
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10.09.2021 17:01 Ответить
... в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасностьИсточник: https://censor.net/ru/n3285791 - ЦЕ КЛЕЙМО ЗРАДНИКІВ , винесене ВС УСІМ НА ЛОБА В ОПУ -вони усі соратники Портнова... Профукали гуляючи по США?
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01.09.2021 19:40 Ответить
Молодці - Європейська Солідарність! Респектую Вам! Тримаємо стрій!!! Слава Україні!
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01.09.2021 22:05 Ответить
 
 