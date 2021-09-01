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"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова

Новини Цензор.НЕТ Політика України

"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації.

Ідеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу "NewsOne", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Відповідне рішення Верховний Суд прийняв 18 серпня 2021 року. Згідно з документом, Портнову відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки наведений у заяві фракції вислів "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється в причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму і в державній зраді - ставить під загрозу національну безпеку України, невід'ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі і гідності.

Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати у справі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд открыл производство из-за угроз Портнова прокурору Божко
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Топ коментарі
+56
Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
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01.09.2021 17:38
+49
Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
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01.09.2021 17:45
+42
Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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01.09.2021 17:39
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Портнов... " Честь и достоинство" ... Бу-га-га !!!
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01.09.2021 17:38 Відповісти
Питання в тому чи ти довіряєш українським судам, курвочка?
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01.09.2021 17:41 Відповісти
Ви маєте всі можливості звернутися до американського суду за місцем проживання.
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02.09.2021 01:30 Відповісти
Но чего то вы , зеленожопые, сильно верите судам, когда сажают на ровном месте патриотов типа Риф мастера, Дугарь, Кузьменко, Павловского и других. Тогда у вас, мрази вы конченные, никаких сомнений в справедливости судов нет. Ваши ************* мнения никого не интересуют, нашли тоже "справедливого и честного"- конченную кремлевскую б... портнушку брехливого. Ну почему вы, твари, всегда говорите словами ********** и каналов раша тудой? Не палитесь, ущербные, ну ни разу! Даже ваши кремлевско-олигархические суды не смогли найти доводов в пользу гниды портянки.
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01.09.2021 17:45 Відповісти
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 8233
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01.09.2021 18:00 Відповісти
Чётко "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2137
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02.09.2021 00:47 Відповісти
Верховный суд был реформирован при Порошенко, и он, кстати, самый адекватный из всех.
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01.09.2021 17:49 Відповісти
Таки да, но уже портится. Не даром с него уже бегут
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01.09.2021 18:23 Відповісти
Шлюху портнову можно только отправить на концерт кобзона с лекцией бузины. Много чести судиться с рыгомразью.
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01.09.2021 17:39 Відповісти
Портнов- кумир виборців Зеленського.
Ще є Дубінскій, Деркач, Макс Бужанскій.
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01.09.2021 17:42 Відповісти
и кива..
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01.09.2021 17:53 Відповісти
кива собачка Авакова. киву нужно пощадить
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01.09.2021 22:41 Відповісти
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 5188
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01.09.2021 20:25 Відповісти
Зебілу приготуватись
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01.09.2021 17:48 Відповісти
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2145

...
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01.09.2021 17:59 Відповісти
Гидота...
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01.09.2021 18:54 Відповісти
усі...без виключення )))
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01.09.2021 19:17 Відповісти
надеюсь это начало политического конца вонючей портянки
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01.09.2021 18:01 Відповісти
Адекватні громодяни щиро вітають !
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01.09.2021 18:03 Відповісти
Адекватні громадяни вітають єс і трьох генпрокурорів за те що п"ять років валяли дурня а потім програли портнову суд у ЕСПЧ. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2814
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01.09.2021 18:28 Відповісти
ты что ли одекватное,говно прокацапское,которое голосило за ослабление Украины,в угоду пуйлу,и чтоб такие ,как портянка,припёрлись обратно...гореть тебе в аду,зесрань вонючая
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01.09.2021 19:09 Відповісти
Відповідно до рішення, Суд ЄС встановив, що єдиною причиною для накладення санкцій на Андрія Портнова був лист від Генеральної прокуратури України, в якому ГПУ стверджувала, нібито інформація слідства дозволяє говорити, що Портнов серед інших причетний до "розтрати значної кількості державних коштів та їх нелегального виводу за межу України".Однак, за даними суду, лист від України не містив жодних інших деталей щодо фактів, звинувачення в яких приписувалося позивачу. Якщо ти кацапка зможеш щось зрозуміти своїм куриним мозком то читай що порошенкові прокурори надали суду. Тобі треба у рідну гавань на соловки.
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01.09.2021 19:21 Відповісти
Вранье. Против Портнова СБУ при Порохе было открыто дело о государственной измене. Портнов и носа не смел сунуть в Украину при Порохе, сидел то в Раше то в Австрии и вернулся только в вечер инаугурации Зели вслед за еще одним "беженцем" Беней. Баканов это дело о госизмене, где фигурировал Портнов, закрыл уже только в августе 2019 года после прихода зеленой плесени к власти. Вот и попробуй это понять своими куриными мозгами.
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01.09.2021 20:18 Відповісти
"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 3953 Ти з ним один народ -окупант моєї країни,тому я вас кацапів гидую і презираю.Горіть у пеклі окупанти.
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01.09.2021 20:43 Відповісти
Ты просто больной на всю голову служивый ватный дебил. Лечись
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01.09.2021 20:48 Відповісти
Не розумію що таке служивий та от вас ворогів доброго не почуєш.Коли на порозі окупант треба готуватись до війни або виправити окупанта за поребрик у рідну гавань.ПТН-ПНХ "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 3386
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01.09.2021 20:53 Відповісти
Оторвись от клавы, отпросись у старшего по смене, подойди к зеркалу и сразу увидишь служивого ватника. И вали отсюда в свою родную гавань, пока в очередной раз не забанили, ТПН-ПНХ
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01.09.2021 21:30 Відповісти
Подумай про свою гавань бо в Україні ти козлориле не приживешься,дуже смсердиш окупантом .
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01.09.2021 21:39 Відповісти
Ты ты шо? Ты смердишь тут *********** фейками, служивый. Для тебя, служивый фейкомет, главный враг не *****, а Порох.
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01.09.2021 21:56 Відповісти
Походу, ты таки в моск трахаешься
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01.09.2021 19:10 Відповісти
Чудовий приклад "адекватності" ! "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6053
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01.09.2021 19:32 Відповісти
портянка може вигравати лише у нас з проплаченими кишеньковими суддями... В нормальному суді цей супер-пупер-юрист обсирається по повній!
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01.09.2021 18:04 Відповісти
А хто виграв суд в ЄСПЧ ? І отримав компенсацію,дякуючи яремі, пшонціі, луценку. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6797
Не треба казати те чого не знаєш.
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01.09.2021 18:32 Відповісти
Вот и ч том же, стулы пельку, дебил , раз не в курсе сути спора
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01.09.2021 19:11 Відповісти
Що ти мелеш, ЗЕбіл, він хіба що виграв в Печерскому суді за участі тої самої курви Волкової, яка його відсутність у 5 років зробила ;аідрядженням і компенсацію у 7 млн грн. які цей покидьок навіть побоявся отримати!
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01.09.2021 19:12 Відповісти
Суд Европейского союза, расположенный в Люксембурге, принял решение по делу "Портнов против Совета ЕС" по иску бывшего заместителя главы администрации президента Украины Андрея Портнова.Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службы Суда ЕС.Суд признал, что наложение санкций только по признаку сотрудничества с прежним режимом недопустимо.Своим решением "Суд поддержал иск Портнова и снял (санкции такие как) арест имущества, который был наложен на него", - заявили в суде. Сам ти зебіл "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 4535
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02.09.2021 06:52 Відповісти
ти кончений ЗЕбіл, що таке "поддержал"??? і де ти це взяло????
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02.09.2021 07:51 Відповісти
Лікуйся в тебе пухлина мозку. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 6355
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02.09.2021 08:07 Відповісти
Ви, ЗЕбіли, невиліковні!!! Крапка!!! Тепер всі і живемо так як проголосували в 2019 році "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 2818
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02.09.2021 14:05 Відповісти
А може то пані завагітніла на голову. Треба до лікаря він скаже пухлина, чи не природнім способом вагітність. "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 7836
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02.09.2021 18:18 Відповісти
От ти дурне "ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова - Цензор.НЕТ 1087
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02.09.2021 00:50 Відповісти
"ЕС" выиграла в Верховном Суде дело по иску Портнова..."

Тепер Портнова повішають?
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01.09.2021 18:07 Відповісти
Гарна думка, але навряд чи.
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01.09.2021 18:30 Відповісти
Повозили портянке по губам вялым, еще и расходы на правовую помощь заставили компенсировать. Одобрямс😀
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01.09.2021 18:22 Відповісти
Читаємо постанову ВС:
"суд першої інстанції зробив правильний висновок про те, що спірний вислів не стосується особи позивача".
А він таки дійсно не стосується, бо в ньому конкретно про портянку не говорилося, на що і вказав суд першої інстанції, а ВС його підтримав, дещо змінивши формулювання.
Це тупоголова сєпарська київська апелячка без усяких підстав ублажила портянку.
Тепер дивимось хто в київській апелячці виносив незаконну постанову:
Крижанівська Г.В. По блату потрапила на юрфак (мамка - нтаріус), була суддею печерного суду, призначена при шапкокраді до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Шебуєва В.А. призначена при бджоляреві до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Оніщук М.І. призначений при шапкокраді до київської апелячки, перепризначений суддею київської апелячки Указом Порошенка.
Таким чином, увесь склад так званого "портновського судочинства" київської апелячки, який прийняв незаконне рішення на користь портянки, призначений у київську апелячку шановним Петром Олексійовичем.
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01.09.2021 18:38 Відповісти
https://reyestr.court.gov.ua/Review/99250650#
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80920659
https://www.president.gov.ua/documents/2972018-25054
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01.09.2021 18:42 Відповісти
Да, законы мы не читаем. Лапоть, а что у преза был вариант не подписать?
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01.09.2021 19:13 Відповісти
Ви, кацапури, не тільки тупі, а й смішні.
Жодного слова людською мовою, а претесь щось коментувати.
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10.09.2021 17:01 Відповісти
... в руки беглеца, соратника Януковича, который подозревается в причастности к преступлениям против участников Революции Достоинства, оккупации Крыма и в государственной измене - ставит под угрозу национальную безопасность Украины, неотъемлемой частью которой является информационная безопасностьИсточник: https://censor.net/ru/n3285791 - ЦЕ КЛЕЙМО ЗРАДНИКІВ , винесене ВС УСІМ НА ЛОБА В ОПУ -вони усі соратники Портнова... Профукали гуляючи по США?
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01.09.2021 19:40 Відповісти
Молодці - Європейська Солідарність! Респектую Вам! Тримаємо стрій!!! Слава Україні!
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01.09.2021 22:05 Відповісти
 
 