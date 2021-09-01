"ЄС" виграла у Верховному Суді справу за позовом Портнова
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"Європейська Солідарність" виграла справу за позовом Андрія Портнова про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування інформації.
Ідеться про заяву фракції у Верховній Раді восьмого скликання про передачу в управління Андрію Портнову телеканалу "NewsOne", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Відповідне рішення Верховний Суд прийняв 18 серпня 2021 року. Згідно з документом, Портнову відмовлено в задоволенні позовних вимог, оскільки наведений у заяві фракції вислів "Передача українського телеканалу в руки втікача, соратника Януковича, який підозрюється в причетності до злочинів проти учасників Революції Гідності, окупації Криму і в державній зраді - ставить під загрозу національну безпеку України, невід'ємною частиною якої є інформаційна безпека" не містить складу правопорушення, яке є підставою для задоволення позовних вимог про захист честі і гідності.
Крім того, Верховний Суд стягнув з Андрія Портнова на користь партії судові витрати у справі.
Будь ласка, зачекайте...
Ще є Дубінскій, Деркач, Макс Бужанскій.
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Не треба казати те чого не знаєш.
Тепер Портнова повішають?
"суд першої інстанції зробив правильний висновок про те, що спірний вислів не стосується особи позивача".
А він таки дійсно не стосується, бо в ньому конкретно про портянку не говорилося, на що і вказав суд першої інстанції, а ВС його підтримав, дещо змінивши формулювання.
Це тупоголова сєпарська київська апелячка без усяких підстав ублажила портянку.
Тепер дивимось хто в київській апелячці виносив незаконну постанову:
Крижанівська Г.В. По блату потрапила на юрфак (мамка - нтаріус), була суддею печерного суду, призначена при шапкокраді до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Шебуєва В.А. призначена при бджоляреві до київської апелячки, перепризначена суддею київської апелячки Указом Порошенка;
Оніщук М.І. призначений при шапкокраді до київської апелячки, перепризначений суддею київської апелячки Указом Порошенка.
Таким чином, увесь склад так званого "портновського судочинства" київської апелячки, який прийняв незаконне рішення на користь портянки, призначений у київську апелячку шановним Петром Олексійовичем.
https://reyestr.court.gov.ua/Review/80920659
https://www.president.gov.ua/documents/2972018-25054
Жодного слова людською мовою, а претесь щось коментувати.