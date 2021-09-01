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Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин уволил замминистра юстиции - уполномоченного по делам ЕСПЧ Лищину (обновлено)

На сегодняшнем заседании Кабмин уволил Ивана Лищину с должности заместителя министра юстиции - уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека.

Об этом Лищина сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ. Он подчеркнул, что оставил должность по собственному желанию.

Лищина не пояснил причины свое отставки, но перечислил главные достижения на должности, а также поблагодарил всех, с кем работал 5 лет.

Читайте также: Доказать в ЕСПЧ, что РФ контролирует оккупированные территории Донбасса, помогут показания пленных российских военных и перебежчиков, - Лищина

Автор: Ірина Дашківська
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а с кем вовк встречался..
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01.09.2021 17:58 Ответить
С лонгвинским, мужем судьи еспч юдковской
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01.09.2021 18:08 Ответить
Моллюск - на вухах ще стоїть??
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01.09.2021 17:58 Ответить
Може звільнили через те, що портнов суд у ЄСПЛ пограв?
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01.09.2021 18:04 Ответить
Ну тай що ,іншу гниду призначат !!!)))
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01.09.2021 18:13 Ответить
Ось так просто і місце заступника міністра звільнилось, тепер Молюска піде на рекорд Гінеса, буде пропихати на цю посаду довічно ув"язнену за вбивство чергову зечку, бо дохід від платних камер зріс, треба спеціалізацію розвивати, смотрящих понаставляти. Не подивуюсь, коли за рік-два ЄСПЛ виправдає зо 5-ть довічниць.... Не вино-вата-я!!!
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01.09.2021 18:49 Ответить
 
 