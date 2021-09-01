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С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом американский лидер написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.
Напомним, встреча Байдена и Зеленского запланирована на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву) 1 сентября.
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показать весь комментарий01.09.2021 19:00
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Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский входит в условия (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.)
у клована полный абзац в голове))
В голове у клована не абзац а полный вакуум, абзац у него как раз там где процедуры проводят.
И даже не думайте, что это Подоляк за подобные статьи 200 баксов платит.
Гугл-транслейт творит чудеса. В английском варианте ждет будущего визита, а в переводе "с нетерпением".
https://youtu.be/_gTfe4LVRMs
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Украине нужны союзники и хоть какие нибудь их гарантии.
Хотя я лично уже давно не верю ни единому слову бюрократов из Белого Дома
Мне будет что вспомнить на старости лет !
Это пресс-секретарь президента Украины.
Спикер Зеленского оскандалился из-за фото в Вашингтоне
и там где зебилы - зашквар на зашкваре !
- Ти коли видаси нашому правосуддю Коломойського?
- Ніколи. Він мій бос.
- Випий ось філіжаночку кави, заплати за неї шість доларів та йди з кабінету.
Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.
Alex Noinets