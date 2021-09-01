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Новости Политика Украины
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Байден (2385) Зеленский (16563) США (23203)

С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден

Президент США Джо Байден с нетерпением ожидает встречи со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом американский лидер написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме сегодня, чтобы подтвердить приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины", - написал Байден.

Напомним, встреча Байдена и Зеленского запланирована на 14.00 по Вашингтону (21.00 по Киеву) 1 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дипломаты работают над подготовкой визита Байдена в Украину. Дата пока неизвестна, но он обязательно состоится, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+27
В Оральному кабінеті...
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01.09.2021 19:00
+25
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 7894
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01.09.2021 19:08
+21
Дедушка лозину приготовил)))
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01.09.2021 19:00
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В Оральному кабінеті...
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01.09.2021 19:00 Ответить
Овальному...sorry...
🤑
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01.09.2021 19:02 Ответить
Анальный кабінет теж вільний.
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01.09.2021 19:04 Ответить
судя по морде клована - оно предчувствует "аральные" процедуры))
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский входит в условия (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.)
у клована полный абзац в голове))
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01.09.2021 19:34 Ответить
"Аральные" процедуры будут непосредственно во время анальных процедур.

В голове у клована не абзац а полный вакуум, абзац у него как раз там где процедуры проводят.
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01.09.2021 19:48 Ответить
в оральный был приглашен предыдущий президент
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01.09.2021 21:17 Ответить
Дедушка лозину приготовил)))
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01.09.2021 19:00 Ответить
там не лозину, залізну палку, дюйми два завтовшки.
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01.09.2021 19:25 Ответить
С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 2937
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01.09.2021 19:01 Ответить
Рояль готов? С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 8979
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01.09.2021 19:02 Ответить
Вся интрига в том, чтоб вiслюк смычок не забув...
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01.09.2021 19:04 Ответить
Чтобы смычок стоял и деньги были. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 5508
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01.09.2021 19:07 Ответить
Шоб хоть до клавиш доставал...
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01.09.2021 19:08 Ответить
... с подскоком. Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 6453
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01.09.2021 19:09 Ответить
главное, что бы Зеля не выдохся к концу третьей клавиатуры..
С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 4139
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01.09.2021 19:05 Ответить
Ооо, этот рояль влажная мечта Вави Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 4602
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01.09.2021 19:31 Ответить
А как на верхних ярусах играть?
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01.09.2021 20:28 Ответить
ахах).. для Вовкиной морковки нужна сноровка)) Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3921
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01.09.2021 20:33 Ответить
Ага. Прям аж кипятком писает с таким нетерпением. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 5782

И даже не думайте, что это Подоляк за подобные статьи 200 баксов платит.
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01.09.2021 19:05 Ответить
I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America's commitment to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

Гугл-транслейт творит чудеса. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 380 В английском варианте ждет будущего визита, а в переводе "с нетерпением".
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01.09.2021 19:08 Ответить
Тобто "I look forward to ..." перекладаєте як "ждать будущего smth."? Зазирніть у словничок.
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01.09.2021 19:31 Ответить
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 7894
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01.09.2021 19:08 Ответить
про Зону 51 краще б спитав...
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01.09.2021 19:25 Ответить
Про зону Віть Пьодричь уже запитував у Обами... )))

Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1309
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01.09.2021 19:46 Ответить
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 5467.
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01.09.2021 20:22 Ответить
Главное что б зеленский там много не говорил, а то ведь опозорится свей тупостью на весь мир
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01.09.2021 19:10 Ответить
Куда уж больше-то?...
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02.09.2021 01:35 Ответить
Ну разве можно так Скабееву опускать. Вот же Байден. Она и так три дня без устали сероводородит .Таки до инфаркта не далеко)
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01.09.2021 19:13 Ответить
А местных можно?
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01.09.2021 19:23 Ответить
Вова торопись а то дедушка заснуть может .

https://youtu.be/_gTfe4LVRMs

.
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01.09.2021 19:17 Ответить
Украинцы научитесь себя уважать . Не лебезите и не прогибайтесь перед кем бы то нибыло кацапскими свиньями или дементивными стариками , пусть даже из Белого Дома .
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01.09.2021 19:19 Ответить
..а никто перед вами и не прогибается и не лебезит
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01.09.2021 19:24 Ответить
К сожалению - кто платит, тот заказывает музыку.
Украине нужны союзники и хоть какие нибудь их гарантии.
Хотя я лично уже давно не верю ни единому слову бюрократов из Белого Дома
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01.09.2021 19:26 Ответить
Ну,подивимось,що із того "нетерпіння" вийде. Дадуть черговий потужний пендель козломордим,чи ні. А дуже би хотілось.
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01.09.2021 19:27 Ответить
Лена, не забудь смазать Вове.....
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1472
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01.09.2021 19:29 Ответить
ждут с нетерпением ШЛЮХ ВОДКУ И ПИДА АСОВ
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01.09.2021 19:32 Ответить
Аккуратнее с названиями статей...Для местной публикм ,что ножом по сердцу им чем хуже тем лучше Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3510
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01.09.2021 19:34 Ответить
Пусть придет развеселит, иначе снова усну!
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01.09.2021 19:34 Ответить
Я видел Зеленского - хвастался дед,
Мне будет что вспомнить на старости лет ! Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 5044
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01.09.2021 19:35 Ответить
🤣🤣🤣🤣
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01.09.2021 19:49 Ответить
Да все в США ждут ЗЕ с нетерпением. Правда не знают, кто это такой и не помнят его фамилию. Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 959Президент Моника Левински.
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3916
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01.09.2021 19:40 Ответить
Это трюк чтоб клоуну поднять настроение...
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01.09.2021 19:45 Ответить
Зеля купує в аптеці вазелін.
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01.09.2021 19:48 Ответить
Торопись Вовка,а то дед может уснуть!
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01.09.2021 19:52 Ответить
З нетерпінням? Це лякає. Ї
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01.09.2021 20:03 Ответить
Что-то зелеботы совсем забыли про этот топик....
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01.09.2021 20:07 Ответить
Я, на месте Байдена, разместил бы в комнате приёма рояль... Причём на самом видном месте. Очень интересно было бы глянуть на заточку зе-музыканта при виде этой декорации... А если Зельц забудется и начнёт что-то требовать, то мягко одёрнуть его словами : "Владимир, а не кажется ли вам, что ваше место у рояля..."
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01.09.2021 20:19 Ответить
Когда селюк попал в столицу
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 6946

Это пресс-секретарь президента Украины.
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01.09.2021 20:28 Ответить
В продолжении темы:
Спикер Зеленского оскандалился из-за фото в Вашингтоне
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01.09.2021 20:34 Ответить
синдром Мендель.. а как вы считаете, коллега?!
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1479
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01.09.2021 20:38 Ответить
+1.
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01.09.2021 20:58 Ответить
зебила где хочешь узнаешь по харе,
и там где зебилы - зашквар на зашкваре !
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01.09.2021 20:49 Ответить
Боюся, перемовини будуть йти хвилин 15:
- Ти коли видаси нашому правосуддю Коломойського?
- Ніколи. Він мій бос.
- Випий ось філіжаночку кави, заплати за неї шість доларів та йди з кабінету.
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01.09.2021 20:34 Ответить
Я тоже не верю, что Зе сдаст Беню. Ну, не укладывается у меня это в голове.
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01.09.2021 20:40 Ответить
Зустріч розпочалась. Дай Бог,щоби була змістовною.
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01.09.2021 21:03 Ответить
Тим часом в Вашингтоні
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 515

Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.

Alex Noinets
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01.09.2021 21:13 Ответить
ВИДНО ЧТО БОИТСЯ !) И ЗАЩИЩАЕТСЯ )))
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02.09.2021 01:12 Ответить
 
 