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Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден

Президент США Джо Байден із нетерпінням чекає на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.

Про це американський лідер написав у Твіттері, информирует Цензор.НЕТ.

"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України", - написав Байден.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Зеленського запланована на 14.00 по Вашингтону (21.00 за Києвом) 1 вересня.

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Топ коментарі
+27
В Оральному кабінеті...
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01.09.2021 19:00
+25
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 7894
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01.09.2021 19:08
+21
Дедушка лозину приготовил)))
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01.09.2021 19:00
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В Оральному кабінеті...
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01.09.2021 19:00 Відповісти
Овальному...sorry...
🤑
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01.09.2021 19:02 Відповісти
Анальный кабінет теж вільний.
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01.09.2021 19:04 Відповісти
судя по морде клована - оно предчувствует "аральные" процедуры))
Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский входит в условия (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.)
у клована полный абзац в голове))
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01.09.2021 19:34 Відповісти
"Аральные" процедуры будут непосредственно во время анальных процедур.

В голове у клована не абзац а полный вакуум, абзац у него как раз там где процедуры проводят.
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01.09.2021 19:48 Відповісти
в оральный был приглашен предыдущий президент
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01.09.2021 21:17 Відповісти
Дедушка лозину приготовил)))
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01.09.2021 19:00 Відповісти
там не лозину, залізну палку, дюйми два завтовшки.
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01.09.2021 19:25 Відповісти
С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 2937
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01.09.2021 19:01 Відповісти
Рояль готов? С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 8979
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01.09.2021 19:02 Відповісти
Вся интрига в том, чтоб вiслюк смычок не забув...
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01.09.2021 19:04 Відповісти
Чтобы смычок стоял и деньги были. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 5508
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01.09.2021 19:07 Відповісти
Шоб хоть до клавиш доставал...
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01.09.2021 19:08 Відповісти
... с подскоком. Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 6453
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01.09.2021 19:09 Відповісти
главное, что бы Зеля не выдохся к концу третьей клавиатуры..
С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 4139
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01.09.2021 19:05 Відповісти
Ооо, этот рояль влажная мечта Вави Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 4602
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01.09.2021 19:31 Відповісти
А как на верхних ярусах играть?
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01.09.2021 20:28 Відповісти
ахах).. для Вовкиной морковки нужна сноровка)) Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3921
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01.09.2021 20:33 Відповісти
Ага. Прям аж кипятком писает с таким нетерпением. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 5782

И даже не думайте, что это Подоляк за подобные статьи 200 баксов платит.
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01.09.2021 19:05 Відповісти
I look forward to welcoming President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine to the White House today to reaffirm America's commitment to Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and Euro-Atlantic aspirations.

Гугл-транслейт творит чудеса. С нетерпением жду Зеленского в Белом доме, - Байден - Цензор.НЕТ 380 В английском варианте ждет будущего визита, а в переводе "с нетерпением".
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01.09.2021 19:08 Відповісти
Тобто "I look forward to ..." перекладаєте як "ждать будущего smth."? Зазирніть у словничок.
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01.09.2021 19:31 Відповісти
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 7894
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01.09.2021 19:08 Відповісти
про Зону 51 краще б спитав...
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01.09.2021 19:25 Відповісти
Про зону Віть Пьодричь уже запитував у Обами... )))

Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1309
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01.09.2021 19:46 Відповісти
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 5467.
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01.09.2021 20:22 Відповісти
Главное что б зеленский там много не говорил, а то ведь опозорится свей тупостью на весь мир
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01.09.2021 19:10 Відповісти
Куда уж больше-то?...
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02.09.2021 01:35 Відповісти
Ну разве можно так Скабееву опускать. Вот же Байден. Она и так три дня без устали сероводородит .Таки до инфаркта не далеко)
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01.09.2021 19:13 Відповісти
А местных можно?
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01.09.2021 19:23 Відповісти
Вова торопись а то дедушка заснуть может .

https://youtu.be/_gTfe4LVRMs

.
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01.09.2021 19:17 Відповісти
Украинцы научитесь себя уважать . Не лебезите и не прогибайтесь перед кем бы то нибыло кацапскими свиньями или дементивными стариками , пусть даже из Белого Дома .
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01.09.2021 19:19 Відповісти
..а никто перед вами и не прогибается и не лебезит
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01.09.2021 19:24 Відповісти
К сожалению - кто платит, тот заказывает музыку.
Украине нужны союзники и хоть какие нибудь их гарантии.
Хотя я лично уже давно не верю ни единому слову бюрократов из Белого Дома
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01.09.2021 19:26 Відповісти
Ну,подивимось,що із того "нетерпіння" вийде. Дадуть черговий потужний пендель козломордим,чи ні. А дуже би хотілось.
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01.09.2021 19:27 Відповісти
Лена, не забудь смазать Вове.....
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1472
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01.09.2021 19:29 Відповісти
ждут с нетерпением ШЛЮХ ВОДКУ И ПИДА АСОВ
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01.09.2021 19:32 Відповісти
Аккуратнее с названиями статей...Для местной публикм ,что ножом по сердцу им чем хуже тем лучше Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3510
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01.09.2021 19:34 Відповісти
Пусть придет развеселит, иначе снова усну!
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01.09.2021 19:34 Відповісти
Я видел Зеленского - хвастался дед,
Мне будет что вспомнить на старости лет ! Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 5044
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01.09.2021 19:35 Відповісти
🤣🤣🤣🤣
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01.09.2021 19:49 Відповісти
Да все в США ждут ЗЕ с нетерпением. Правда не знают, кто это такой и не помнят его фамилию. Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 959Президент Моника Левински.
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 3916
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01.09.2021 19:40 Відповісти
Это трюк чтоб клоуну поднять настроение...
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01.09.2021 19:45 Відповісти
Зеля купує в аптеці вазелін.
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01.09.2021 19:48 Відповісти
Торопись Вовка,а то дед может уснуть!
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01.09.2021 19:52 Відповісти
З нетерпінням? Це лякає. Ї
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01.09.2021 20:03 Відповісти
Что-то зелеботы совсем забыли про этот топик....
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01.09.2021 20:07 Відповісти
Я, на месте Байдена, разместил бы в комнате приёма рояль... Причём на самом видном месте. Очень интересно было бы глянуть на заточку зе-музыканта при виде этой декорации... А если Зельц забудется и начнёт что-то требовать, то мягко одёрнуть его словами : "Владимир, а не кажется ли вам, что ваше место у рояля..."
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01.09.2021 20:19 Відповісти
Когда селюк попал в столицу
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 6946

Это пресс-секретарь президента Украины.
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01.09.2021 20:28 Відповісти
В продолжении темы:
Спикер Зеленского оскандалился из-за фото в Вашингтоне
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01.09.2021 20:34 Відповісти
синдром Мендель.. а как вы считаете, коллега?!
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 1479
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01.09.2021 20:38 Відповісти
+1.
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01.09.2021 20:58 Відповісти
зебила где хочешь узнаешь по харе,
и там где зебилы - зашквар на зашкваре !
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01.09.2021 20:49 Відповісти
Боюся, перемовини будуть йти хвилин 15:
- Ти коли видаси нашому правосуддю Коломойського?
- Ніколи. Він мій бос.
- Випий ось філіжаночку кави, заплати за неї шість доларів та йди з кабінету.
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01.09.2021 20:34 Відповісти
Я тоже не верю, что Зе сдаст Беню. Ну, не укладывается у меня это в голове.
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01.09.2021 20:40 Відповісти
Зустріч розпочалась. Дай Бог,щоби була змістовною.
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01.09.2021 21:03 Відповісти
Тим часом в Вашингтоні
Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден - Цензор.НЕТ 515

Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.

Alex Noinets
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01.09.2021 21:13 Відповісти
ВИДНО ЧТО БОИТСЯ !) И ЗАЩИЩАЕТСЯ )))
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02.09.2021 01:12 Відповісти
 
 