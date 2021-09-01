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Із нетерпінням чекаю на Зеленського в Білому домі, - Байден
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент США Джо Байден із нетерпінням чекає на зустріч зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським.
Про це американський лідер написав у Твіттері, информирует Цензор.НЕТ.
"Я з нетерпінням чекаю можливості вітати президента України Володимира Зеленського в Білому домі сьогодні, щоб підтвердити прихильність Америки суверенітету, територіальній цілісності та євроатлантичним прагненням України", - написав Байден.
Нагадаємо, зустріч Байдена і Зеленського запланована на 14.00 по Вашингтону (21.00 за Києвом) 1 вересня.
Топ коментарі
+27 Timer UA
показати весь коментар01.09.2021 19:00
+25 саша паламарчук
показати весь коментар01.09.2021 19:08
+21 Anatoliy Anatoliy 31b3c4f9
показати весь коментар01.09.2021 19:00
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Будь ласка, зачекайте...
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Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере 3 млрд долларов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании.
Сумма оглашена - Коломойский входит в условия (требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США.)
у клована полный абзац в голове))
В голове у клована не абзац а полный вакуум, абзац у него как раз там где процедуры проводят.
И даже не думайте, что это Подоляк за подобные статьи 200 баксов платит.
Гугл-транслейт творит чудеса. В английском варианте ждет будущего визита, а в переводе "с нетерпением".
https://youtu.be/_gTfe4LVRMs
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Украине нужны союзники и хоть какие нибудь их гарантии.
Хотя я лично уже давно не верю ни единому слову бюрократов из Белого Дома
Мне будет что вспомнить на старости лет !
Это пресс-секретарь президента Украины.
Спикер Зеленского оскандалился из-за фото в Вашингтоне
и там где зебилы - зашквар на зашкваре !
- Ти коли видаси нашому правосуддю Коломойського?
- Ніколи. Він мій бос.
- Випий ось філіжаночку кави, заплати за неї шість доларів та йди з кабінету.
Президент Зеленський розповідає голові Пентагону генералу Остіну, що охоронець Коломойського, який йде за ними, жодним чином не впливає на ставлення Зеленського до українських олігархів, особливо тих, що перебувають під слідством в США.
Alex Noinets