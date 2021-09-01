РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6547 посетителей онлайн
Новости ПроисшествияВойна в Украине Агрессия России против Украины
2 626 36
война (46939) обстрел (20241) Трехсторонняя контактная группа (842)

Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует принять немедленные меры по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба делегации в среду, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - сказано в сообщении.

На сегодняшнем заседании ТКГ обcуждали нарушения огня со стороны оккупантов - в частности, обстрелы противником района Авдеевки.

Читайте: Войска РФ трижды открывали огонь на Донбассе, зафиксирован пролет беспилотника оккупантов, потерь нет, - штаб ООС

Украинская делегация считает, что подгруппа по безопасности должно быть частью координационного механизма, и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
як би ж то! )))
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
показать весь комментарий
01.09.2021 20:54
+10
Це арестович вимагає ?
показать весь комментарий
01.09.2021 20:52
+9
Требовать необходимо артой из всех стволов. А так это звучит как "Ребята, давайте жить дружно".
показать весь комментарий
01.09.2021 20:59
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це арестович вимагає ?
показать весь комментарий
01.09.2021 20:52 Ответить
як би ж то! )))
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
показать весь комментарий
01.09.2021 20:54 Ответить
Ви вірно помітили його самолюбування.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:02 Ответить
Раковую опухоль удаляют, если не удалить она будет беспокоить и дальше... посыл мой ясен ?
показать весь комментарий
01.09.2021 21:01 Ответить
Пропонуєте пересадити її раіськє ?
показать весь комментарий
01.09.2021 21:03 Ответить
Это правильно!А что раньше нельзя было потребовать?
показать весь комментарий
01.09.2021 20:52 Ответить
вы думаете ,что свинособаки стреляют потому что ждут,когда арестовичи потребуют?
показать весь комментарий
01.09.2021 20:58 Ответить
Это был сарказм.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:00 Ответить
Ясно)
показать весь комментарий
01.09.2021 21:03 Ответить
Когда уже воровать перестанут и направят деньги для усиления обороноспособности страны?
показать весь комментарий
01.09.2021 20:54 Ответить
Славних прадідів великих-правнуки погані..
Т.Г.Шевченко
))
показать весь комментарий
01.09.2021 20:59 Ответить
Требуняки...
показать весь комментарий
01.09.2021 20:55 Ответить
Требуни ,ждуни ,смєтуни ....!!!!))))
показать весь комментарий
01.09.2021 21:11 Ответить
Пукани в калюжу та НАХлєбуни..
Вже 30(!!) років!!
показать весь комментарий
01.09.2021 21:16 Ответить
все ,ваші вимагаю не працюють ! бо Цемахи закінчились . хіба що Чауса віддасте , тільки не в трусах , а з банками .
показать весь комментарий
01.09.2021 20:57 Ответить
А я тоже требую. И буду требовать. Самое интересное, что я, который Никто ваааще, могу требовать с совершенно одинаковым результатом с группой людей, вроде бы серьезных, а на самом деле- совершенно бесполезных!
У нас сними есть единственное отличие: мне, за мою болтовню- ни копейки не заплатят. А вот им- заплатят вовсе немало! Что бы они без этой войны делали? Наверное- требовали бы что-то в сфере экологии...
показать весь комментарий
01.09.2021 20:58 Ответить
Как говорят долгожители это до одного женского места дверцы...
показать весь комментарий
01.09.2021 20:58 Ответить
Я помоложе долгожителей, но согласен, о дверцах.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:00 Ответить
Требовать необходимо артой из всех стволов. А так это звучит как "Ребята, давайте жить дружно".
показать весь комментарий
01.09.2021 20:59 Ответить
Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ - Цензор.НЕТ 5206 А так можно было? А чего у Гитлера так не потребовали? Заглянули бы Адику в глаза, подписали формулу Штанмайера и война закончилась.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:02 Ответить
не требовали, а просили в 41 и 42 гг, отдавая почти всю европейскую часть, но адик не захотел почему-то.
оккупанты останавливаются только тогда, когда дохнут.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:10 Ответить
зебил не хочет поискать мир на фронте в чьих-то там глазках?
мож мирный снаряд ему все пояснит, оторвав кое-что.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:05 Ответить
Требуем срочно прекратить захват Минска в 41м-"Совинформбюро".
показать весь комментарий
01.09.2021 21:05 Ответить
Зеленський судиться армії, навіть постанову урядову ухвалило - заходи придушення масових заворушень у збройних силах.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:06 Ответить
Сциться воно * Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 2544
показать весь комментарий
01.09.2021 21:07 Ответить
Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 5928
показать весь комментарий
01.09.2021 21:07 Ответить
А я требую немедленно принять Украину в НАТО, и всем раздать солнечные панели. Поняли меня хорошо? НЕМЕДЛЕННО
показать весь комментарий
01.09.2021 21:08 Ответить
яволь мой генерал, бегу исполнять, а пока попейте кофию с коньяком и сигарой, пока выполняю.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:13 Ответить
это мой заместитель главный. Все поняли?
показать весь комментарий
01.09.2021 21:16 Ответить
Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее...

Тююю...
Пацталом...
показать весь комментарий
01.09.2021 21:13 Ответить
что вы требуете придурки?? в ответку стугной или корсаром раз куячили и все...а не сорри...щзелепупик ракеты не купил...тогда принимаем гробы и покалеченных пацанов...сукиииииии
показать весь комментарий
01.09.2021 21:17 Ответить
Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 7608
показать весь комментарий
01.09.2021 21:30 Ответить
Яка краса. І де таке існує.
показать весь комментарий
01.09.2021 21:48 Ответить
даю 24 часа! (с)
показать весь комментарий
01.09.2021 22:31 Ответить
А как требовали? Стоя на коленях и размазывая зеленые сопли? Ну тогда точно прекратят. Идиоты...
показать весь комментарий
01.09.2021 22:37 Ответить
Импотенты армия должна решать этот вопрос чётко и ответкой.Противно уже это читать.
показать весь комментарий
02.09.2021 00:45 Ответить
 
 