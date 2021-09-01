Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ
Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе требует принять немедленные меры по возвращению к полному соблюдению режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба делегации в среду, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению", - сказано в сообщении.
На сегодняшнем заседании ТКГ обcуждали нарушения огня со стороны оккупантов - в частности, обстрелы противником района Авдеевки.
Украинская делегация считает, что подгруппа по безопасности должно быть частью координационного механизма, и именно с ее помощью стороны должны верифицировать нарушения режима прекращения огня.
Топ комментарии
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий01.09.2021 20:54
+10 Ksenia VB
показать весь комментарий01.09.2021 20:52
+9 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показать весь комментарий01.09.2021 20:59
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
Т.Г.Шевченко
))
Вже 30(!!) років!!
У нас сними есть единственное отличие: мне, за мою болтовню- ни копейки не заплатят. А вот им- заплатят вовсе немало! Что бы они без этой войны делали? Наверное- требовали бы что-то в сфере экологии...
оккупанты останавливаются только тогда, когда дохнут.
мож мирный снаряд ему все пояснит, оторвав кое-что.
Тююю...
Пацталом...