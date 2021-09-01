Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі вимагає вжити негайних заходів щодо повернення до повного дотримання режиму припинення вогню.
Про це інформує пресслужба делегації в середу, передає Цензор.НЕТ.
"Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню і повернутися до його повного дотримання", - сказано в повідомленні.
На сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорювали порушення вогню з боку окупантів - зокрема, обстріли противником району Авдіївки.
Українська делегація вважає, що підгрупа з безпеки повинно бути частиною координаційного механізму, і саме з її допомогою сторони повинні верифікувати порушення режиму припинення вогню.
Топ коментарі
+11 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар01.09.2021 20:54
+10 Ksenia VB
показати весь коментар01.09.2021 20:52
+9 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар01.09.2021 20:59
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Будь ласка, зачекайте...
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
Т.Г.Шевченко
))
Вже 30(!!) років!!
У нас сними есть единственное отличие: мне, за мою болтовню- ни копейки не заплатят. А вот им- заплатят вовсе немало! Что бы они без этой войны делали? Наверное- требовали бы что-то в сфере экологии...
оккупанты останавливаются только тогда, когда дохнут.
мож мирный снаряд ему все пояснит, оторвав кое-что.
Тююю...
Пацталом...