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Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вимагає вжити негайних заходів щодо повернення до повного дотримання режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба делегації в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню і повернутися до його повного дотримання", - сказано в повідомленні.

На сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорювали порушення вогню з боку окупантів - зокрема, обстріли противником району Авдіївки.

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Українська делегація вважає, що підгрупа з безпеки повинно бути частиною координаційного механізму, і саме з її допомогою сторони повинні верифікувати порушення режиму припинення вогню.
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Топ коментарі
+11
як би ж то! )))
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
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01.09.2021 20:54
+10
Це арестович вимагає ?
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01.09.2021 20:52
+9
Требовать необходимо артой из всех стволов. А так это звучит как "Ребята, давайте жить дружно".
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01.09.2021 20:59
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Це арестович вимагає ?
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01.09.2021 20:52 Відповісти
як би ж то! )))
в того мисля іншим зайнята - як би Україну перейменувати...
йому не до вимог...воно само собою любується...
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01.09.2021 20:54 Відповісти
Ви вірно помітили його самолюбування.
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01.09.2021 21:02 Відповісти
Раковую опухоль удаляют, если не удалить она будет беспокоить и дальше... посыл мой ясен ?
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01.09.2021 21:01 Відповісти
Пропонуєте пересадити її раіськє ?
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01.09.2021 21:03 Відповісти
Это правильно!А что раньше нельзя было потребовать?
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01.09.2021 20:52 Відповісти
вы думаете ,что свинособаки стреляют потому что ждут,когда арестовичи потребуют?
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01.09.2021 20:58 Відповісти
Это был сарказм.
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01.09.2021 21:00 Відповісти
Ясно)
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01.09.2021 21:03 Відповісти
Когда уже воровать перестанут и направят деньги для усиления обороноспособности страны?
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01.09.2021 20:54 Відповісти
Славних прадідів великих-правнуки погані..
Т.Г.Шевченко
))
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01.09.2021 20:59 Відповісти
Требуняки...
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01.09.2021 20:55 Відповісти
Требуни ,ждуни ,смєтуни ....!!!!))))
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01.09.2021 21:11 Відповісти
Пукани в калюжу та НАХлєбуни..
Вже 30(!!) років!!
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01.09.2021 21:16 Відповісти
все ,ваші вимагаю не працюють ! бо Цемахи закінчились . хіба що Чауса віддасте , тільки не в трусах , а з банками .
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01.09.2021 20:57 Відповісти
А я тоже требую. И буду требовать. Самое интересное, что я, который Никто ваааще, могу требовать с совершенно одинаковым результатом с группой людей, вроде бы серьезных, а на самом деле- совершенно бесполезных!
У нас сними есть единственное отличие: мне, за мою болтовню- ни копейки не заплатят. А вот им- заплатят вовсе немало! Что бы они без этой войны делали? Наверное- требовали бы что-то в сфере экологии...
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01.09.2021 20:58 Відповісти
Как говорят долгожители это до одного женского места дверцы...
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01.09.2021 20:58 Відповісти
Я помоложе долгожителей, но согласен, о дверцах.
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01.09.2021 21:00 Відповісти
Требовать необходимо артой из всех стволов. А так это звучит как "Ребята, давайте жить дружно".
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01.09.2021 20:59 Відповісти
Требуем срочно прекратить огонь на Донбассе, - Украина в ТКГ - Цензор.НЕТ 5206 А так можно было? А чего у Гитлера так не потребовали? Заглянули бы Адику в глаза, подписали формулу Штанмайера и война закончилась.
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01.09.2021 21:02 Відповісти
не требовали, а просили в 41 и 42 гг, отдавая почти всю европейскую часть, но адик не захотел почему-то.
оккупанты останавливаются только тогда, когда дохнут.
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01.09.2021 21:10 Відповісти
зебил не хочет поискать мир на фронте в чьих-то там глазках?
мож мирный снаряд ему все пояснит, оторвав кое-что.
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01.09.2021 21:05 Відповісти
Требуем срочно прекратить захват Минска в 41м-"Совинформбюро".
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01.09.2021 21:05 Відповісти
Зеленський судиться армії, навіть постанову урядову ухвалило - заходи придушення масових заворушень у збройних силах.
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01.09.2021 21:06 Відповісти
Сциться воно * Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 2544
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01.09.2021 21:07 Відповісти
Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 5928
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01.09.2021 21:07 Відповісти
А я требую немедленно принять Украину в НАТО, и всем раздать солнечные панели. Поняли меня хорошо? НЕМЕДЛЕННО
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01.09.2021 21:08 Відповісти
яволь мой генерал, бегу исполнять, а пока попейте кофию с коньяком и сигарой, пока выполняю.
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01.09.2021 21:13 Відповісти
это мой заместитель главный. Все поняли?
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01.09.2021 21:16 Відповісти
Каждому пенсионеру по пионерке, каждому хиппи по бульбулятору, каждому рабочему по заводу, каждому матросу по кораблю и так далее...

Тююю...
Пацталом...
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01.09.2021 21:13 Відповісти
что вы требуете придурки?? в ответку стугной или корсаром раз куячили и все...а не сорри...щзелепупик ракеты не купил...тогда принимаем гробы и покалеченных пацанов...сукиииииии
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01.09.2021 21:17 Відповісти
Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ - Цензор.НЕТ 7608
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01.09.2021 21:30 Відповісти
Яка краса. І де таке існує.
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01.09.2021 21:48 Відповісти
даю 24 часа! (с)
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01.09.2021 22:31 Відповісти
А как требовали? Стоя на коленях и размазывая зеленые сопли? Ну тогда точно прекратят. Идиоты...
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01.09.2021 22:37 Відповісти
Импотенты армия должна решать этот вопрос чётко и ответкой.Противно уже это читать.
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02.09.2021 00:45 Відповісти
 
 