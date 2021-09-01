Вимагаємо терміново припинити вогонь на Донбасі, - Україна в ТКГ

Українська делегація в Тристоронній контактній групі вимагає вжити негайних заходів щодо повернення до повного дотримання режиму припинення вогню.

Про це інформує пресслужба делегації в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушень режиму припинення вогню і повернутися до його повного дотримання", - сказано в повідомленні.

На сьогоднішньому засіданні ТКГ обговорювали порушення вогню з боку окупантів - зокрема, обстріли противником району Авдіївки.

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Українська делегація вважає, що підгрупа з безпеки повинно бути частиною координаційного механізму, і саме з її допомогою сторони повинні верифікувати порушення режиму припинення вогню.