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США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, - совместное заявление

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США поддерживают стремление Украины вступить в НАТО, - совместное заявление

США поддерживают право Украины выбирать свой внешнеполитический курс, включая стремление вступить в НАТО.

Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США, обнародованном на сайте Офиса Президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО", - сказано в документе.

Кроме того, США остаются преданными помощи Украине в проведении продолжающихся реформ.

Читайте: США и Украина призывают Россию выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, – совместное заявление

Автор: Ольга Лузан
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вот сразу как-то легче стало!.. спасибо, бро!
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01.09.2021 22:41 Ответить
Ніби то США колись заперечувало чиєсь,закрема України, право вибора !!!)))
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01.09.2021 22:59 Ответить
А что до статуса "Основного союзника США вне блока НАТО"?
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01.09.2021 22:42 Ответить
Никогда!
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01.09.2021 22:45 Ответить
Тю! Так ми давно підтримували!
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01.09.2021 22:44 Ответить
Не бреши !! Це досягнення генітальнішего геополітика ********** !!!)))
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01.09.2021 23:00 Ответить



Fuat

@lilygrutcher

·3 ч

Taliban's arsenal.
Арсенал талибов.

США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява - Цензор.НЕТ 6303
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01.09.2021 22:52 Ответить
Цензор.Нет - "Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс"
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Сьогодні, рівно чотири роки, як почала діяти угода про асоціацію з ЄС.

США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява - Цензор.НЕТ 6005
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01.09.2021 22:59 Ответить
«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»
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01.09.2021 23:01 Ответить
 
 