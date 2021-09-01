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США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява

США підтримують право України вибирати свій зовнішньополітичний курс, включаючи прагнення вступити до НАТО.

Про це йдеться в спільній заяві України і США, оприлюдненій на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО", - сказано в документі.

Крім того, США залишаються відданими допомозі Україні в проведенні реформ, що тривають.

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вот сразу как-то легче стало!.. спасибо, бро!
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01.09.2021 22:41 Відповісти
Ніби то США колись заперечувало чиєсь,закрема України, право вибора !!!)))
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01.09.2021 22:59 Відповісти
А что до статуса "Основного союзника США вне блока НАТО"?
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01.09.2021 22:42 Відповісти
Никогда!
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01.09.2021 22:45 Відповісти
Тю! Так ми давно підтримували!
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01.09.2021 22:44 Відповісти
Не бреши !! Це досягнення генітальнішего геополітика ********** !!!)))
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01.09.2021 23:00 Відповісти



Fuat

@lilygrutcher

·3 ч

Taliban's arsenal.
Арсенал талибов.

США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява - Цензор.НЕТ 6303
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01.09.2021 22:52 Відповісти
Цензор.Нет - "Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс"
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Сьогодні, рівно чотири роки, як почала діяти угода про асоціацію з ЄС.

США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява - Цензор.НЕТ 6005
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01.09.2021 22:59 Відповісти
«Щедрость обещаний королей лично им самим ничего не стоит»
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01.09.2021 23:01 Відповісти
 
 