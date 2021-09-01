США підтримують прагнення України вступити до НАТО, - спільна заява
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США підтримують право України вибирати свій зовнішньополітичний курс, включаючи прагнення вступити до НАТО.
Про це йдеться в спільній заяві України і США, оприлюдненій на сайті Офісу Президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати підтримують право України вибирати свій власний зовнішньополітичний курс вільно від зовнішнього втручання, включаючи прагнення України вступити до НАТО", - сказано в документі.
Крім того, США залишаються відданими допомозі Україні в проведенні реформ, що тривають.
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Fuat
@lilygrutcher
·3 ч
Taliban's arsenal.
Арсенал талибов.
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Сьогодні, рівно чотири роки, як почала діяти угода про асоціацію з ЄС.