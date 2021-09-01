США предоставят Украине "Джавелины"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Новый пакет помощи Украины в сфере безопасности в объеме $60 млн включает поставку бронебойных систем "Джавелин" и прочего оборонного летального и нелетального оружия.
Об этом говорится в тексте совместного заявления Украины и США, сообщает Цензор.НЕТ.
"Соединенные Штаты объявляют о новом пакете помощи в сфере безопасности в объеме $60 млн, включающем бронебойные системы "Джавелин" и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование, которое позволит Украине более эффективно защищать себя от российской агрессии. Начиная с 2014 года Соединенные Штаты выделили $2,5 миллиарда на поддержку украинской армии, включая $400 миллионов, которые были предоставлены Украине только в этом году", - сказано в заявлении.
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Это США тебе лично сказали?
И не приведи господи нам еще и Беленюка в презы.
Сколько за 2 года закупила эта власть Сугн и Корсаров?
Правильный ответ - ни одного!
Все,что есть (~400 пусковых) и ракеты к ним были куплены еще при Порошенко и Турчинове.
Ракеты практически закончились. Все,"наворованное Порошенко" на складах закончилось. И так 2 года за счет папередников воевали!
Что дальше,зебилы?
и ТУ-22
и дали джавелины
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9r4cvcywM
ОТРК Р-300 «Скад» (Scud) - больше таких в ВСУ нет.
"""""" в Украине осталась единственная 19-я ракетная бригада в Хмельницком, на вооружении которой аж 12 пусковых установок ОТРК «Точка-У» (как раз достаточно для парадного расчета). Упомянутые выше ракетные комплексы Р-300 были разрезаны на металл, последняя ракета ушла «под нож»...