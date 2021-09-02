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США нададуть Україні "Джавеліни"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США нададуть Україні

Новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки в обсязі $60 млн включає поставку бронебійних систем "Джавелін" та іншої оборонної летальної і нелетальної зброї.

Про це сказано в тексті спільної заяви України і США, інформує Цензор.НЕТ.

"Сполучені Штати оголошують про новий пакет допомоги у сфері безпеки в обсязі $60 млн, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили $2,5 мільярда на підтримку української армії, включаючи $400 мільйонів, які були надані Україні тільки цього року", - сказано в заяві.

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Топ коментарі
+20
это звучит.... как музыка США предоставят Украине "Джавелины" - Цензор.НЕТ 866
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01.09.2021 23:11
+20
Цікаво,як захищають Джевеліни ,які лежат на складах і існує наказ"Нестріляти" ????)))
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01.09.2021 23:16
+17
до сріки джавеліни при неадекватному президенті.
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01.09.2021 23:14
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Нам би ще Патріотів штук з 500, хоча б.
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02.09.2021 00:34 Відповісти
Мжеш не рисати, мені - похер.
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02.09.2021 00:39 Відповісти
НЕОБХОДИМО В США, ЧТОБЫ БЫЛ ПРЕЗИДЕНТ ПО МОЛОЖЕ С УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ, А ЕСЛИ ЭТО БЫ БЫЛ КАК БЕЛЕНЮК ИЛИ НАПРИМЕР С КУБИНСКИМИ И УКРАИНСКИМИ КОРНЯМИ ЭТО БЫЛ БЫ ИДИАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ !!!
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02.09.2021 00:45 Відповісти
НЕОБХОДИМО В США

Это США тебе лично сказали?
И не приведи господи нам еще и Беленюка в презы.
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02.09.2021 11:12 Відповісти
Я тут смотрю собралось немало экспертов по применению Джавелинов и тактике.Вы дауны,хоть представляете для чего они созданы?! Вы кретины забыли,как русня обстреливала безнаказанно ВОПы из танков до передачи в войска Джавелинов? Теперь ссутся.Потому что прилетит и обосраться не успеют!
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02.09.2021 00:59 Відповісти
«Тєпєрь»? Джавеліни не тільки завезли приТрампі але і навчили операторів. Стаття на Цензорі була ще при Порошенко .
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02.09.2021 01:03 Відповісти
Джавеліни Україні надали при Трампі але місцеві експерти на Цензорі не оцінили тоді.
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02.09.2021 01:02 Відповісти
Конечно штаты не данный момент Украине не чего не должны по факту и особенно на не должны ****@e in the mouth демократы преемственность миролюбия Обамыча тут налицо,c такими перцами и Польше надо сильно призадуматься чуть что случится не факт что будут воевать непосредственно.Надо просто уже осознать что мир вокруг меняется Британия и Турция пока единственные страны которые готовы предложить что-то серьезное.Вот такие реалии сейчас после отказа от ядерного оружия слышал мнение что мы могли бы его обслуживать без проблем.
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02.09.2021 04:46 Відповісти
То канєшно гут. Але чим вони поможуть, коли нашим Воїнам стріляти заборонив головнокомандувач-сцикун 🤔
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02.09.2021 07:21 Відповісти
Джавелины работают до 2,5км. Стугна до 5км.
Сколько за 2 года закупила эта власть Сугн и Корсаров?
Правильный ответ - ни одного!
Все,что есть (~400 пусковых) и ракеты к ним были куплены еще при Порошенко и Турчинове.
Ракеты практически закончились. Все,"наворованное Порошенко" на складах закончилось. И так 2 года за счет папередников воевали!
Что дальше,зебилы?
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02.09.2021 08:45 Відповісти
США отобрали у Украины СКАДы
США нададуть Україні "Джавеліни" - Цензор.НЕТ 8626

и ТУ-22
США нададуть Україні "Джавеліни" - Цензор.НЕТ 4251

и дали джавелины
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9r4cvcywM
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02.09.2021 09:50 Відповісти
Що ти брешеш, хто у нас відбирав "Скади", коли їх в України не було від слова, ВЗАГАЛІ.
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02.09.2021 18:26 Відповісти
https://argumentua.com/stati/utrachennaya-armiya-obretennoi-derzhavy

ОТРК Р-300 «Скад» (Scud) - больше таких в ВСУ нет.

"""""" в Украине осталась единственная 19-я ракетная бригада в Хмельницком, на вооружении которой аж 12 пусковых установок ОТРК «Точка-У» (как раз достаточно для парадного расчета). Упомянутые выше ракетные комплексы Р-300 были разрезаны на металл, последняя ракета ушла «под нож»...

США нададуть Україні "Джавеліни" - Цензор.НЕТ 8300
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02.09.2021 20:27 Відповісти
ТЕ, ЩО ЇХ ЗНИЩИЛИ, НЕ ОЗНАЧАЄ, ЩО ВІД НАС це ВИМАГАЛИ. Від нас вимагали відмовитись від ядерної зброї і не "ПЕРЕДАВАТТ РАКЕТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТРЕТІМ ДЕРЖАВАМ, А ТАКОЖ НЕ РОЗРОБЛЯТИ І НЕ ВИГОТОВЛЯТИ РАКЕТНУ ЗБРОЮ ВЕЛИКОЇ ДАЛЕКОДІЇ(ПОНАД 5000КМ). ХОЧА ДО ЦЬОГО ДОГОВОРУ(ПРО РАКЕТИ) МИ ПРИЄДНАЛИСЯ ДОБРОВІЛЬНО.
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17.09.2021 15:50 Відповісти
Таке враження, що "Джевеліни" це якась панацея. От тільки - так зразу.
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02.09.2021 10:23 Відповісти
Если руководитель государства не на своем месте, никакие джавелины не помогут!
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02.09.2021 11:14 Відповісти
А конкретніше? Що відомо? Що всі передали на зберігання? А ти впевнений, що ВСІ? І ТИ ЧИТАВ умови їх застосування, що пісяєш окропом направо і наліво. Щось мені підказує, що ти балабол?
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02.09.2021 12:27 Відповісти
Какова стоимость пусковой установки и бк к ней ?
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02.09.2021 18:30 Відповісти
В Эстонии, если память не изменяет, выстрел где-то 100 150 тысяч евро.
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02.09.2021 22:05 Відповісти
Ну вот максимум 40 ракет..отдельный танковый батальон совковый 40 танков..обычный 30...
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02.09.2021 22:11 Відповісти
Ну я не в курсе как цена одна или нет в разных странах, были учения несколько лет, писала пресса, точную цыфру забыл, но это выстрел, может и ещё есть капкие нибудь эксплуатационые расходы, танк стоит дороже по любому в разы, но и по мимо джавелиров есть и ПТУРСы.
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02.09.2021 22:17 Відповісти
Лучше бы предоставили SLAMRAAM.
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02.09.2021 22:45 Відповісти
А еще лучше, если бы оборудование для локального производства.
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02.09.2021 22:46 Відповісти
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