США нададуть Україні "Джавеліни"
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Новий пакет допомоги Україні в сфері безпеки в обсязі $60 млн включає поставку бронебійних систем "Джавелін" та іншої оборонної летальної і нелетальної зброї.
Про це сказано в тексті спільної заяви України і США, інформує Цензор.НЕТ.
"Сполучені Штати оголошують про новий пакет допомоги у сфері безпеки в обсязі $60 млн, що включає бронебійні системи "Джавелін" та інше оборонне летальне і нелетальне обладнання, яке дозволить Україні більш ефективно захищати себе від російської агресії. Починаючи з 2014 року Сполучені Штати виділили $2,5 мільярда на підтримку української армії, включаючи $400 мільйонів, які були надані Україні тільки цього року", - сказано в заяві.
Топ коментарі
+20 Andy Jumeirach
показати весь коментар01.09.2021 23:11
+20 Дмитро Черних 794bd8a2
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+17 Yakov Yakov
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Это США тебе лично сказали?
И не приведи господи нам еще и Беленюка в презы.
Сколько за 2 года закупила эта власть Сугн и Корсаров?
Правильный ответ - ни одного!
Все,что есть (~400 пусковых) и ракеты к ним были куплены еще при Порошенко и Турчинове.
Ракеты практически закончились. Все,"наворованное Порошенко" на складах закончилось. И так 2 года за счет папередников воевали!
Что дальше,зебилы?
и ТУ-22
и дали джавелины
https://www.youtube.com/watch?v=Lr9r4cvcywM
ОТРК Р-300 «Скад» (Scud) - больше таких в ВСУ нет.
"""""" в Украине осталась единственная 19-я ракетная бригада в Хмельницком, на вооружении которой аж 12 пусковых установок ОТРК «Точка-У» (как раз достаточно для парадного расчета). Упомянутые выше ракетные комплексы Р-300 были разрезаны на металл, последняя ракета ушла «под нож»...