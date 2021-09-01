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Новости Политика Украины
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США (23209) Северный поток (1428)

Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и США считают

Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе.

Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в частности, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лучшие гарантии от США и ФРГ для Украины - скорейшее вступление страны в НАТО, - посол Мельник об угрозах от "Северного потока-2"

Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
І всьо Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 9190 .. Добре хоч заявили про щось .
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01.09.2021 23:25
+6
Заявили, ну и что ?
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01.09.2021 23:23
+4
Это издевательство какое то ,а не заявление....зекрыса ,я так понимаю,от страха Чи наркоты, совсем не в состоянии соображать ?
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01.09.2021 23:27
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Заявили, ну и что ?
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01.09.2021 23:23 Ответить
І всьо Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление - Цензор.НЕТ 9190 .. Добре хоч заявили про щось .
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01.09.2021 23:25 Ответить
пА прАтАколу так положено... вот и все - выразили совместную озабоченность...
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01.09.2021 23:25 Ответить
Это издевательство какое то ,а не заявление....зекрыса ,я так понимаю,от страха Чи наркоты, совсем не в состоянии соображать ?
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01.09.2021 23:27 Ответить
Можно считать, что и на Марсе помидоры растут... но от этого они там не появятся.
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01.09.2021 23:33 Ответить
На Марсе будут яблони цвести.
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01.09.2021 23:38 Ответить
Как вам новость !? - "Встреча Зеленского и путина может скоро состояться и сразу после встречи с Байденом!? Подготовка встречи ведется на самом высоком уровне и сильно спешат.. Дата и место проведения пока неизвестна, но не исключено, что президенты встретятся в Крыму."
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01.09.2021 23:38 Ответить
Моцно...
Як Будопешний мумурандом...
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01.09.2021 23:38 Ответить
Президент Зеленский молодец.У врогав Украины подгорает
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01.09.2021 23:42 Ответить
Ти, дурило, буквар скурило ще в 1 класі?! Знайди знайомі букви в заяві, там все чорним по-білому написано для ідіотів. Де ти там перемогу побачив?!! Готуй нову пілотку з гербом...
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02.09.2021 00:00 Ответить
Было бы приятно слышать что СП2 заморожен и х#йло повесилось...
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01.09.2021 23:42 Ответить
Пугало огородное, не заключило ни одного договора, но зато подписало целую стопку совершенно бесполезных деклараций!
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01.09.2021 23:45 Ответить
Не знаю насколько можно верить Газете.ру но, вот такая новость:
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».

https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
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02.09.2021 00:27 Ответить
А Я СЧИТАЮ ЧТО ОНИ ВКЛАДЫВАЛИ ДЕНЬГИ В МАЙДАН ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО !)
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02.09.2021 00:51 Ответить
Вы не совсем правы. Если использовать приведенный Вами пример, то если сосед изменил схему водопровода у себя и этим отрезал Вас от воды, то этим он нарушил Ваши права на получение воды и Вы вправе возмущаться и жаловаться своему куму.
А вот если Вы использовали воду, получаемую от соседа, для водоснабжения следующего соседа и брали за это деньги, то потеря этих доходов - лично Ваша проблема.
Иными словами, Россия должна гарантировать поставки газа для нужд Украины (от чего она и не отказывается), а транзит, это такое - как договоритесь, если договоритесь.
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02.09.2021 06:36 Ответить
А Германия и Франция не считают. Україна і США вважають "Північний потік-2" загрозою для європейської енергетичної безпеки, - спільна заява - Цензор.НЕТ 9478
Нужно их нагнуть!
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02.09.2021 10:37 Ответить
 
 