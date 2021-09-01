Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление
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Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против российского газопровода "Северный поток - 2".
Об этом говорится в совместном заявлении Киева и Вашингтона о стратегическом партнерстве двух стран, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока - 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", - говорится в документе.
Как отмечается, США намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в частности, путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия.
Правительства Украины и США также договорились поддерживать усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.
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Як Будопешний мумурандом...
Американский канал C-SPAN в подводке к трансляции встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны США Ллойдом Остином назвал украинского лидера «Левински».
https://www.gazeta.ru/social/news/2021/09/01/n_16467782.shtml
Короче, на всякий случай поздравляю украинцев с новой Моникой.
А вот если Вы использовали воду, получаемую от соседа, для водоснабжения следующего соседа и брали за это деньги, то потеря этих доходов - лично Ваша проблема.
Иными словами, Россия должна гарантировать поставки газа для нужд Украины (от чего она и не отказывается), а транзит, это такое - как договоритесь, если договоритесь.
Нужно их нагнуть!