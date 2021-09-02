ЕС после кризиса в Афганистане должен укрепить отношения с соседями, - Мишель

События в Афганистане показали, что среди наибольших вызовов, которые стоят перед Евросоюзом, - обретение стратегической автономии и укрепление международного влияния. Важную роль в этом играет усиление взаимоотношений с соседними странами.

Такое мнение в среду во время выступления на стратегическом форуме в Словении выразил Президент Европейского Совета Шарль Мишель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Влияние Европы будет нашим самым большим вызовом в последующие годы - Афганистан предложил нам жесткую демонстрацию этого. Может ли Европа как глобальная экономическая и демократическая сила мириться с ситуацией, в которой мы не способны обеспечить эвакуацию наших беспомощных граждан и для всех, кто оказался в опасности, потому что помогал нам? Не нужно других подобных геополитических событий, чтобы понять - ЕС должен стремиться к большей автономии в принятии решений и к большей способности действовать в мире", - сказал Президент Евросовета.

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Он отметил, что ЕС обязан защитить своих граждан, свои интересы и ценности.

Работа над нашей Европейской стратегической автономией для овладения большим влиянием требует усилий в трех направлениях. Первое - это развитие нашей экономической силы. Второе - мы должны усилить наше соседство... В конце-концов, мы должны принять во внимание новую стадию в развитии возможностей безопасности и обороны, особенно учитывая кризис в Афганистане", - подчеркнул Мишель.

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Приоритетными направлениями он назвал интеграцию стран Западных Балкан, развитие Восточного партнерства и построение прочного альянса с Африкой.