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Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование

ФБК был ликвидирован 31 августа.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское оппозиционное издание "Медуза".

Бывший директор ФБК Иван Жданов заявил, что в связи с ликвидацией организации подал заявление на имя министра юстиции Константина Чуйченко об исключении ее из списка "иностранных агентов" (это предусмотрено российским законодательством).

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, были признаны "экстремистскими" по жалобе московской прокуратуры 9 июня, решение выносил Мосгорсуд. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, так как некоторые материалы были засекречены. Жалобу на решение Мосгорсуда апелляционная инстанция отклонила 4 августа.

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10 августа ФБК официально внесли в перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму — это подразумевает блокировку банковских счетов и запрет на открытие новых.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+6
Молодцы победили коррупцию, зачем теперь фонд
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02.09.2021 01:12
+3
Корупция победила.
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02.09.2021 01:20
+3
То что мертво , умереть не может ..............R.I.P.
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02.09.2021 07:33
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Молодцы победили коррупцию, зачем теперь фонд
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02.09.2021 01:12 Ответить
та там ***** рядом плавал!! Алеши домбаССкие и крымССкие, пишите в мосгорсуд...вам там потеребонькают!
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02.09.2021 01:16 Ответить
Фсьо.Бобік здох.
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02.09.2021 01:16 Ответить
та вин там неживий зпочатку й був...
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02.09.2021 03:07 Ответить
Корупция победила.
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02.09.2021 01:20 Ответить
Многотысячные демонстрации протеста на Москве и Питере будут или только в Интернете кукарекать и Украину круглосуточно обсуждать? Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование - Цензор.НЕТ 2428
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02.09.2021 01:26 Ответить
Фонд борьбы с коррупцией погряз в коррупции
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02.09.2021 01:30 Ответить
Бутєрвротов нє будєт??!!
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02.09.2021 01:49 Ответить
Нужно просто взять и прекратить!)
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02.09.2021 01:58 Ответить
Я даже завидовал, что там есть такого уровня фонд по борьбе с коррупцией, с блестящей расследовательской журналистикой- всегда чётко, по фактажу, с конкретными цифрами, с увесистыми доказательствами. Мечтал чтобы в Украине такое же примерно было. На таком же высоком уровне, но пока ничего подобного. Но думаю, что кто-нибудь созреет. Пыня (со своими новоришами) Навального обоср@лся не по-детски.
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02.09.2021 02:23 Ответить
леха анальный бутерброд поломался, несите другого.
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02.09.2021 02:37 Ответить
какой фонд в фашистском режиме? Все, ночь длинных ножей прошла.
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02.09.2021 02:55 Ответить
То что мертво , умереть не может ..............R.I.P.
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02.09.2021 07:33 Ответить
Бабло всё-таки победило!
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02.09.2021 07:58 Ответить
 
 