Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування
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ФБК був ліквідований 31 серпня.
Про це свідчать дані на сайті Федеральної податкової служби Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".
Колишній директор ФБК Іван Жданов заявив, що у зв'язку з ліквідацією організації подав заяву на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка про виключення її зі списку "іноземних агентів" (це передбачено російським законодавством).
ФБК і інші організації, пов'язані з Навальним, були визнані "екстремістськими" за скаргою московської прокуратури 9 червня, рішення виносив Мосміськсуд. Розгляд справи проходив у закритому режимі, бо деякі матеріали були засекречені. Скаргу на рішення Мосміськсуду апеляційна інстанція відхилила 4 серпня.
10 серпня ФБК офіційно внесли до переліку осіб та організацій, причетних до екстремістської діяльності або тероризму - це передбачає блокування банківських рахунків і заборону на відкриття нових.
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