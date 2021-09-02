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Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Створений Навальним Фонд боротьби з корупцією припинив існування

ФБК був ліквідований 31 серпня.

Про це свідчать дані на сайті Федеральної податкової служби Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Колишній директор ФБК Іван Жданов заявив, що у зв'язку з ліквідацією організації подав заяву на ім'я міністра юстиції Костянтина Чуйченка про виключення її зі списку "іноземних агентів" (це передбачено російським законодавством).

ФБК і інші організації, пов'язані з Навальним, були визнані "екстремістськими" за скаргою московської прокуратури 9 червня, рішення виносив Мосміськсуд. Розгляд справи проходив у закритому режимі, бо деякі матеріали були засекречені. Скаргу на рішення Мосміськсуду апеляційна інстанція відхилила 4 серпня.

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10 серпня ФБК офіційно внесли до переліку осіб та організацій, причетних до екстремістської діяльності або тероризму - це передбачає блокування банківських рахунків і заборону на відкриття нових.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Молодцы победили коррупцию, зачем теперь фонд
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02.09.2021 01:12
+3
Корупция победила.
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02.09.2021 01:20
+3
То что мертво , умереть не может ..............R.I.P.
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02.09.2021 07:33
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Молодцы победили коррупцию, зачем теперь фонд
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02.09.2021 01:12 Відповісти
та там ***** рядом плавал!! Алеши домбаССкие и крымССкие, пишите в мосгорсуд...вам там потеребонькают!
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02.09.2021 01:16 Відповісти
Фсьо.Бобік здох.
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02.09.2021 01:16 Відповісти
та вин там неживий зпочатку й був...
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02.09.2021 03:07 Відповісти
Корупция победила.
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02.09.2021 01:20 Відповісти
Многотысячные демонстрации протеста на Москве и Питере будут или только в Интернете кукарекать и Украину круглосуточно обсуждать? Созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией прекратил существование - Цензор.НЕТ 2428
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02.09.2021 01:26 Відповісти
Фонд борьбы с коррупцией погряз в коррупции
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02.09.2021 01:30 Відповісти
Бутєрвротов нє будєт??!!
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02.09.2021 01:49 Відповісти
Нужно просто взять и прекратить!)
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02.09.2021 01:58 Відповісти
Я даже завидовал, что там есть такого уровня фонд по борьбе с коррупцией, с блестящей расследовательской журналистикой- всегда чётко, по фактажу, с конкретными цифрами, с увесистыми доказательствами. Мечтал чтобы в Украине такое же примерно было. На таком же высоком уровне, но пока ничего подобного. Но думаю, что кто-нибудь созреет. Пыня (со своими новоришами) Навального обоср@лся не по-детски.
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02.09.2021 02:23 Відповісти
леха анальный бутерброд поломался, несите другого.
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02.09.2021 02:37 Відповісти
какой фонд в фашистском режиме? Все, ночь длинных ножей прошла.
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02.09.2021 02:55 Відповісти
То что мертво , умереть не может ..............R.I.P.
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02.09.2021 07:33 Відповісти
Бабло всё-таки победило!
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02.09.2021 07:58 Відповісти
 
 