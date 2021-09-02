США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в США после переговоров с американскими конгрессменами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По его словам, США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".
"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.
"Я сказал президенту (Байдену. – Ред.) очень открыто, что мы (Украина. – Ред.), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
Обрання голови САП має відбутися негайно, - спільна заява України та США
результати порки
а всем остальным оттуваться...
Де санкції люб'язні?
Клоуна, как обычно, кинули и опустили.
Сказали много красивых слов.
Но не дали ни копейки. И делать ничего не собираются.
Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини, в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цфровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
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Ще про протокол.
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
Да можно забрать девушку с Кривого Рога. Вот только Кривой Рог с девушки никогда!