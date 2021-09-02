США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский

США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в США после переговоров с американскими конгрессменами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".

"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

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"Я сказал президенту (Байдену. – Ред.) очень открыто, что мы (Украина. – Ред.), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", - добавил он.