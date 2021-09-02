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Зеленский (16565) санкции (10623) США (23209) Северный поток (1428)

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский

США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время визита в США после переговоров с американскими конгрессменами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, США могут использовать санкционную политику в случае угрозы энергетической независимости Украины после введения в действие российского газопровода "Северный поток - 2".

"Я знаю, что желание США, то, что я сегодня слышал, желание – если будут нарушаться украинские права и, если будет нарушаться вопрос энергетической безопасности, США будут готовы к применению санкционной политики", - заявил Зеленский, отвечая на вопросы журналистов после встречи с американскими конгрессменами в Вашингтоне.

Читайте: Украина и США считают "Северный поток-2" угрозой европейской энергетической безопасности, - совместное заявление

"Я сказал президенту (Байдену. – Ред.) очень открыто, что мы (Украина. – Ред.), невзирая ни на что, будем бороться с этим энергетическим оружием", - добавил он.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+5
Могут, конечно, применить. А могут и не применить. Обещать не значит жениться.
А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
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02.09.2021 02:00
+4
Кароче Зеля жёстко объяснил Деду почём в Одессе рубероид
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02.09.2021 01:51
+4
Шо, знову Муморандом??
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02.09.2021 01:51
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Кароче Зеля жёстко объяснил Деду почём в Одессе рубероид
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02.09.2021 01:51 Ответить
Шо, знову Муморандом??
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02.09.2021 01:51 Ответить
....жаль Украину.Но не зесрань.
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02.09.2021 01:52 Ответить
А могут посадить и ЗЕ на кукан вместе с Коломойским.
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02.09.2021 01:55 Ответить
Могут, конечно, применить. А могут и не применить. Обещать не значит жениться.
А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
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02.09.2021 02:00 Ответить
де коли Інтерфакс спіймав вову після перемовин - таємниця?
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02.09.2021 02:05 Ответить
зате є спільна ананана по сраці заява -
Обрання голови САП має відбутися негайно, - спільна заява України та США
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02.09.2021 02:08 Ответить
Третій піссуар з ліва...
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02.09.2021 02:09 Ответить
насправді він не втік від журналістів у Білому Домі, він запізнювався на зустріч у Конгресі через задовгі перемовини з Байденом - інформація від Мирослави Гонгадзе Березовцю
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02.09.2021 02:31 Ответить
Мирослава Петришин конечно авторитетный источник США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9341
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03.09.2021 16:21 Ответить
Після дощика в четверг?
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02.09.2021 02:06 Ответить
_Надо быть умственно отсталым чтобы поверить байдену - де-факто лакею кремля со времён обамы и даже ссср.
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02.09.2021 02:07 Ответить
Лакей кремля Трамп.
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02.09.2021 02:11 Ответить
Они оба не его лакеи. У него нос не дорос до таких дядей (до таких стран). Его макс.уровень- бульбафюрер. Да и этот то, его кидает постоянно...
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02.09.2021 02:27 Ответить
Там все лакеи.
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02.09.2021 08:00 Ответить
Офигеть, кто-то еще до сих пор всерьез думает, что Байден лучше Трампа...
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02.09.2021 10:36 Ответить
ага, санкции против двух человек.... как обычно.
а всем остальным оттуваться...
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02.09.2021 03:00 Ответить
Пуйло вже тиждень, як припинив постачання газу до Європи - це він так психує щодо рішення суду про роз'єднання оператора та постачальника.
Де санкції люб'язні?
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02.09.2021 04:06 Ответить
Ще б припинив би постачання нафти, "назло кондуктору".
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02.09.2021 06:55 Ответить
У меня с осени это ощутится в квитанции?
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02.09.2021 04:12 Ответить
Санкции? США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6631Ну запретят двум швейцарам центрального офиса Газпрома въезд в США и дальше что?
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02.09.2021 05:17 Ответить
Еще беньки не протер,а уже на Цензор прискакал щеки надувать,о судьбинушке Украины заботиться.В будку псина😂🌷×××
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02.09.2021 08:03 Ответить
Даже по заголовку чувствуется уныние. А текст- вовсе унылый. А никто иного и не ожидал, похоже.
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02.09.2021 05:43 Ответить
Зеля явно здесь не в своей тарелке:
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6829
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02.09.2021 05:57 Ответить
А вот здесь явно в своей:
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3279
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02.09.2021 05:58 Ответить
Посадили на стульчик -ноги звисають. Як детину. Не могли підпиляти ніжки...
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02.09.2021 08:34 Ответить
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4286
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02.09.2021 06:25 Ответить
короче, ***-бла-бла.
Клоуна, как обычно, кинули и опустили.

Сказали много красивых слов.
Но не дали ни копейки. И делать ничего не собираются.
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02.09.2021 06:38 Ответить
І що США при цьому дали "гарантії" як по Будапештському меморандуму?
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02.09.2021 06:51 Ответить
Ага, еще два раза расписались для верности на корешке. Да и красивее так.
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02.09.2021 08:02 Ответить
А могли б ще дати і подпіську.
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02.09.2021 08:32 Ответить
кота Жирика США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7488
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02.09.2021 07:03 Ответить
Все, як і очікувалося - ідіотські відосіки, Меморандуми ні про що. Об ЗЕленого мудака витерли ноги

Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини, в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цфровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
_____________________
Ще про протокол.
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
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02.09.2021 07:07 Ответить
О какой угрозе идет речь?. Россия уже сейчас сократила транзит с 80-100 до 40 млрд кубов в год и никаких санкций за это не получила. А после 2024 сократит до 15-20 млрд.
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02.09.2021 07:12 Ответить
Постепенно можно. Так лучше, чем сразу.
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02.09.2021 08:05 Ответить
США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1847

Да можно забрать девушку с Кривого Рога. Вот только Кривой Рог с девушки никогда!
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02.09.2021 08:46 Ответить
Від іхніх санкцій х.уйло побудував північний потік і міст в Крим оце такі санкціі ось вони ще введуть ще дні свнціі піля них ще що побудує параша на гроші європи і америки
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02.09.2021 10:35 Ответить
 
 