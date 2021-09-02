УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12963 відвідувача онлайн
Новини За кордоном
4 247 44
Зеленський (17467) санкції (6858) США (14495) Північний потік (1369)

США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський

США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час візиту в США після переговорів з американськими конгресменами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, США можуть використовувати санкційну політику в разі загрози енергетичній незалежності України після введення в дію російського газопроводу "Північний потік - 2".

"Я знаю, що бажання США, те, що я сьогодні чув, бажання - якщо будуть порушуватися українські права і якщо буде порушуватися питання енергетичної безпеки, США будуть готові до застосування санкційної політики", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналістів після зустрічі з американськими конгресменами у Вашингтоні.

Також читайте: Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну

"Я сказав президенту (Байдену. - Ред.) дуже відкрито, що ми (Україна. - Ред.), незважаючи ні на що, будемо боротися з цією енергетичною зброєю", - додав він.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Могут, конечно, применить. А могут и не применить. Обещать не значит жениться.
А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
показати весь коментар
02.09.2021 02:00
+4
Кароче Зеля жёстко объяснил Деду почём в Одессе рубероид
показати весь коментар
02.09.2021 01:51
+4
Шо, знову Муморандом??
показати весь коментар
02.09.2021 01:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кароче Зеля жёстко объяснил Деду почём в Одессе рубероид
показати весь коментар
02.09.2021 01:51 Відповісти
Шо, знову Муморандом??
показати весь коментар
02.09.2021 01:51 Відповісти
....жаль Украину.Но не зесрань.
показати весь коментар
02.09.2021 01:52 Відповісти
А могут посадить и ЗЕ на кукан вместе с Коломойским.
показати весь коментар
02.09.2021 01:55 Відповісти
Могут, конечно, применить. А могут и не применить. Обещать не значит жениться.
А там кроме обещаний НИЧЕГО не получено вообще .
показати весь коментар
02.09.2021 02:00 Відповісти
де коли Інтерфакс спіймав вову після перемовин - таємниця?
показати весь коментар
02.09.2021 02:05 Відповісти
зате є спільна ананана по сраці заява -
Обрання голови САП має відбутися негайно, - спільна заява України та США
показати весь коментар
02.09.2021 02:08 Відповісти
Третій піссуар з ліва...
показати весь коментар
02.09.2021 02:09 Відповісти
насправді він не втік від журналістів у Білому Домі, він запізнювався на зустріч у Конгресі через задовгі перемовини з Байденом - інформація від Мирослави Гонгадзе Березовцю
показати весь коментар
02.09.2021 02:31 Відповісти
Мирослава Петришин конечно авторитетный источник США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9341
показати весь коментар
03.09.2021 16:21 Відповісти
Після дощика в четверг?
показати весь коментар
02.09.2021 02:06 Відповісти
_Надо быть умственно отсталым чтобы поверить байдену - де-факто лакею кремля со времён обамы и даже ссср.
показати весь коментар
02.09.2021 02:07 Відповісти
Лакей кремля Трамп.
показати весь коментар
02.09.2021 02:11 Відповісти
Они оба не его лакеи. У него нос не дорос до таких дядей (до таких стран). Его макс.уровень- бульбафюрер. Да и этот то, его кидает постоянно...
показати весь коментар
02.09.2021 02:27 Відповісти
Там все лакеи.
показати весь коментар
02.09.2021 08:00 Відповісти
Офигеть, кто-то еще до сих пор всерьез думает, что Байден лучше Трампа...
показати весь коментар
02.09.2021 10:36 Відповісти
ага, санкции против двух человек.... как обычно.
а всем остальным оттуваться...
показати весь коментар
02.09.2021 03:00 Відповісти
Пуйло вже тиждень, як припинив постачання газу до Європи - це він так психує щодо рішення суду про роз'єднання оператора та постачальника.
Де санкції люб'язні?
показати весь коментар
02.09.2021 04:06 Відповісти
Ще б припинив би постачання нафти, "назло кондуктору".
показати весь коментар
02.09.2021 06:55 Відповісти
У меня с осени это ощутится в квитанции?
показати весь коментар
02.09.2021 04:12 Відповісти
Санкции? США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6631Ну запретят двум швейцарам центрального офиса Газпрома въезд в США и дальше что?
показати весь коментар
02.09.2021 05:17 Відповісти
Еще беньки не протер,а уже на Цензор прискакал щеки надувать,о судьбинушке Украины заботиться.В будку псина😂🌷×××
показати весь коментар
02.09.2021 08:03 Відповісти
Даже по заголовку чувствуется уныние. А текст- вовсе унылый. А никто иного и не ожидал, похоже.
показати весь коментар
02.09.2021 05:43 Відповісти
Зеля явно здесь не в своей тарелке:
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6829
показати весь коментар
02.09.2021 05:57 Відповісти
А вот здесь явно в своей:
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3279
показати весь коментар
02.09.2021 05:58 Відповісти
Посадили на стульчик -ноги звисають. Як детину. Не могли підпиляти ніжки...
показати весь коментар
02.09.2021 08:34 Відповісти
США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4286
показати весь коментар
02.09.2021 06:25 Відповісти
короче, ***-бла-бла.
Клоуна, как обычно, кинули и опустили.

Сказали много красивых слов.
Но не дали ни копейки. И делать ничего не собираются.
показати весь коментар
02.09.2021 06:38 Відповісти
І що США при цьому дали "гарантії" як по Будапештському меморандуму?
показати весь коментар
02.09.2021 06:51 Відповісти
Ага, еще два раза расписались для верности на корешке. Да и красивее так.
показати весь коментар
02.09.2021 08:02 Відповісти
А могли б ще дати і подпіську.
показати весь коментар
02.09.2021 08:32 Відповісти
кота Жирика США могут применить санкции в случае угроз энергетической независимости Украины, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7488
показати весь коментар
02.09.2021 07:03 Відповісти
Все, як і очікувалося - ідіотські відосіки, Меморандуми ні про що. Об ЗЕленого мудака витерли ноги

Рівень візиту Зеленского можна побачити в заявах ОП про підписання меморандума. І знов ні про що. Бо зразу пригадується меморандум, що був підписаний у ОАЕ про 3 мільярди доларів. І де ті 3 мільярди? Я не знаю, чи робить це прймаюча сторона, щоб Зеленський не виглядав остаточно жалюгідно, а візит щоб не був порожнім, але це явно формальні підписання.
До речі, користуючись нагодою, хочу дізнатися у Зеленського - а де ті 2,5 мільярда, про які він публічно сказав, що привіз їх з Великобританії? Мабуть там, де й інвестиції з Оману.
Але мене добила остання новина про те, що Глава Мінцифри, Михайло Федоров, у Вашингтоні зустрівся з віце-президентом Google та обговорив питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube, мене добила.
"Сьогодні обговорили результати співпраці та подальші спільні плани. Зокрема, питання підбору і рекомендацій контенту для головної сторінки українського YouTube Music і YouTube", - написав Федоров.
І все? Так треба летіти до США за гроші платників податків, щоб побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube??? А через Zoom це зробити було неможливо?
Після цієї новини, в мене закінчилося очікування будь яких позитивних новин від цього візиту. Краще б доробили цфровий підпис у додатку Дія.
Але міністру, мабуть, цікавіше поїхати до США і там побалакати про те, як буде виглядати сторінка в YouTube. І це фейспалм.
Діджиталізація, кажете?
(с)
_____________________
Ще про протокол.
Під час візитів найвищого рівня мають підписувати угоди. Не тільки меморандуми, а саме угоди. Це одна з вимог до офіційного державного, а не робочого візиту. У нас лише дуже непевні меморандуми.
Угоди, звісно, підписують ті посадовці, чиєї відповідальності й рівня це стосується, а не президенти. Якщо підписання проходить у рамках візиту, то угоди підписуються в присутності обох голів держав. Якщо поза рамками візиту, то без президентів узагалі. Але ніколи (ще раз по складах: НІ-КО-ЛИ!) не в присутності лише одного.
Це вже знущання й побиття ногами.
На жаль, не лише зеленого нєдоросля, але й України. Байден відмовився брати з ним участь у протокольному заході. І це вже приниження. Чи можна з цього якось вийти з мінімальною ганьбою? Так. Просто вивести підписання поза рамки, нехай підписують міністри самі. Але "підписання в присутності" одного Зеленського - це вже свідоме прийняття ганьби, щоб тільки засвітитися на фотках із США.
Воно, схоже, навіть не розуміє, як об нього ноги витирають...
Т.Чорновіл
показати весь коментар
02.09.2021 07:07 Відповісти
О какой угрозе идет речь?. Россия уже сейчас сократила транзит с 80-100 до 40 млрд кубов в год и никаких санкций за это не получила. А после 2024 сократит до 15-20 млрд.
показати весь коментар
02.09.2021 07:12 Відповісти
Постепенно можно. Так лучше, чем сразу.
показати весь коментар
02.09.2021 08:05 Відповісти
США можуть застосувати санкції у разі загроз енергетичній незалежності України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1847

Да можно забрать девушку с Кривого Рога. Вот только Кривой Рог с девушки никогда!
показати весь коментар
02.09.2021 08:46 Відповісти
Від іхніх санкцій х.уйло побудував північний потік і міст в Крим оце такі санкціі ось вони ще введуть ще дні свнціі піля них ще що побудує параша на гроші європи і америки
показати весь коментар
02.09.2021 10:35 Відповісти
 
 