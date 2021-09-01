Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американського бізнесу.

Відкриваючи зустріч, посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що на ній представлені фінансові, енергетичні компанії, компанії, що працюють у аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України, спрямований на те, щоб залучити близько 300 млрд дол. в українську економіку.

"Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм", – зазначив президент.

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Глава держави наголосив, що Україна нині робить реальні, а не декларативні кроки для підтримки бізнесу. Зокрема, парламент ухвалив історичну земельну реформу, яку ініціював президент. Він зауважив, що Україна зацікавлена в інвестиціях для розвитку іригації.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на інфраструктурних перетвореннях у нашій країні та програмі "Велике будівництво", завдяки якій будують тисячі кілометрів нових доріг, нові мости. Ухвалено важливий закон про концесію, і іноземні інвестори вже зайшли у два українські порти – Херсон і Ольвія.

Президент нагадав і про банківську реформу та готовність до приватизації одного з найбільших банків в Україні – ПриватБанку, реформу державного концерну "Укроборонпром", енергетичні проекти та "зелений" курс.

Також Володимир Зеленський згадав закон про "інвестиційних нянь", коли інвестор, який вкладає в Україну від 20 млн євро, має спеціальну підтримку з боку українського уряду.

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"Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови", – наголосив президент, закликаючи американський бізнес інвестувати в Україну.