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Новини Політика України
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Зеленський (17467) інвестиції (546) підприємці (373) США (14495)

Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну

Президент України Володимир Зеленський у другий день робочого візиту до Сполучених Штатів Америки зустрівся з представниками американського бізнесу.

Відкриваючи зустріч, посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що на ній представлені фінансові, енергетичні компанії, компанії, що працюють у аграрному секторі, інфраструктурній та оборонній галузях, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Володимир Зеленський розповів американським бізнесменам про План трансформації України, спрямований на те, щоб залучити близько 300 млрд дол. в українську економіку.

"Ми можемо робити ці перетворення самі, але це займе близько 20-25 років, тому нам потрібна гарна підтримка з боку великих компаній, і ми будемо раді їм", – зазначив президент.

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Глава держави наголосив, що Україна нині робить реальні, а не декларативні кроки для підтримки бізнесу. Зокрема, парламент ухвалив історичну земельну реформу, яку ініціював президент. Він зауважив, що Україна зацікавлена в інвестиціях для розвитку іригації.

Окремо Володимир Зеленський зупинився на інфраструктурних перетвореннях у нашій країні та програмі "Велике будівництво", завдяки якій будують тисячі кілометрів нових доріг, нові мости. Ухвалено важливий закон про концесію, і іноземні інвестори вже зайшли у два українські порти – Херсон і Ольвія.

Президент нагадав і про банківську реформу та готовність до приватизації одного з найбільших банків в Україні – ПриватБанку, реформу державного концерну "Укроборонпром", енергетичні проекти та "зелений" курс.

Також Володимир Зеленський згадав закон про "інвестиційних нянь", коли інвестор, який вкладає в Україну від 20 млн євро, має спеціальну підтримку з боку українського уряду.

Також читайте: Не раджу естонцям інвестувати в Україну, - президентка Кальюлайд

"Багато реформ, багато кроків. Ми поспішаємо, у нас немає часу на розмови", – наголосив президент, закликаючи американський бізнес інвестувати в Україну.
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Топ коментарі
+15
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 5199
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01.09.2021 23:31
+12
З Оману інвестиції так і не надійшли.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
І з ОАЕ так і не надійшли...
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01.09.2021 23:24
+10
в Америке - дурных нема!!!
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01.09.2021 23:04
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в Америке - дурных нема!!!
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01.09.2021 23:04 Відповісти
инвест-няни вхолостую простаивают - ждут инвесторов в надежде на решение проблем получение и вывод откатов в офшоры! Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну - Цензор.НЕТ 7377
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02.09.2021 00:02 Відповісти
смешной он, какой дурак будет делать инвестиции в страну с такой судебной системой, когда отжать могут всё что угодно
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01.09.2021 23:10 Відповісти
Дурных нет, вон французские лошки с ашана собирались строить ТРЦ под Одессой, купили землю, в результате не земли не денег. 7 лет судятся уже
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01.09.2021 23:11 Відповісти
Главные украинские инвестиционные няни - Беня, Фирташ и Ахметка - напряженно ждут ответа.
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01.09.2021 23:11 Відповісти
а им то чего напрягаться ? у них в кармане антимонопольный комитет ... вместе с целым президентом
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01.09.2021 23:14 Відповісти
Пока эти "хлопцы" держат за горло Украину и украинскую экономику ничего не будет. Я думаю это скоро пойиет и сам Зеленский, если он действительно хочет сделать что-то хорошее для Украины.
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01.09.2021 23:21 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.09.2021 23:27 Відповісти
США дают только на вооружения для Украины $ 700 лямов в год,бараны мавзолейные,поплачьте...,а всего товарооборот США-Украина за последние 10 лет возрос на 32 %,сообщает агентство Униан... Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9659
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01.09.2021 23:12 Відповісти
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 6664 Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 521Этот самолетик КБ Антонов оборсрал РАБссию навсегда...
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01.09.2021 23:14 Відповісти
Пусть привозят свои денежки - мы их пустим на "большое строительство"....
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01.09.2021 23:14 Відповісти
А тим часом лавини інвестицій з Давосу, Оману, Катару, Японії, Канади, Ізраїлю
нескінченними потоками накривають Україну.
І це все завдяки одній людині.
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01.09.2021 23:19 Відповісти
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 7935
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01.09.2021 23:21 Відповісти
Твой "план трансформации", это популистский мусор, придуманный кучкой аферистов, что бы пудрить мозги зебилам!
А ты сраный клоун, пытаешься втюхать эту макулатуру, людям, которые создали самую мощную экономику в мире!
Да еще хватило ума ляпнуть в штатах про то, что в Украине, есть узаконенные "решалы"...
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01.09.2021 23:21 Відповісти
Договор Пентагон-АвтоКРАЗ Украина 3 ярда долларов в год....Илан Маск-КБ Антонов 1 ярд в год...,украинская компания "Торчин" 3 ярда в год,украинская компания рафінована "Соняшникова Олія" поставляет в США маслица на 3 ярда долярів..., Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1644 Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1211
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01.09.2021 23:22 Відповісти
З Оману інвестиції так і не надійшли.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
І з ОАЕ так і не надійшли...
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01.09.2021 23:24 Відповісти
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 5199
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01.09.2021 23:31 Відповісти
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543ржу с вас капец...круче чем Зеля Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543ві об стране в которой живитте нифига не знаете... Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543
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01.09.2021 23:25 Відповісти
Американці, інвестуйте в Україну! Інвестиційні няні Каломийша і Ахмєтка будуть раді рейдернути ваш бізнес!
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01.09.2021 23:41 Відповісти
инвестировать в Украину/ Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
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01.09.2021 23:45 Відповісти
"У тебя скучноє ліцо.Тєбє нікто дєнєг нє даст".
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02.09.2021 00:09 Відповісти
"Ми спєшім?" 🤣🤣🤣 Більш дурної заяви для бізнесу зробити не можливо!!!! Гроші ******* тишу і хороше і ретельне планування. Саме для грошей найкраще підходить вислів:пспвшиш - людей насмішиш. Думаю, великий, а головне - солідний бідненюс оцінив дивний умор президента-коміка. Свого часу так поспішав і президент-узурпатор Афганістану - Нурмухаммед Таракі, який заявляв Брюжнєву, що Афганістан за 5 років пройде шлях трансформації, який сирисири пройшов за 60 років. Де зараз Афганістан - ми добре бачимо. Хоча... Поспішання Зєлєнского може означати зовсім інше - хлопці із зеленої банди готують я до евакуації з пограбованої країни і зовсім скоро буде така зрозуміла для багатьох з них команда "Атас!"
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02.09.2021 01:16 Відповісти
ПО МОЕМУ ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ НЕДЖВИЖИМОСТЬ В УКРАИНЕ КУПЛЕННУЮ В КОРРУПЦИОННОМ ПОРЯДКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ УЖЕ И ГРАЖДАНАМИ США !!!
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02.09.2021 01:33 Відповісти
Премьер Эстонии пояснила, инвестиций в Украину не будет, пока не будет работать Судебная Система ..... преследование политических конкурентов - это признак ,,карманной Судебной Системы,, , т.е. ее отсутствия.
У бизнеса Эстонии есть печальный опыт инвестирования в Украину .... кинули.
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02.09.2021 03:06 Відповісти
А представники бізнесу не поцікавилися чи "потруєні" в Україні "миші", які прогризають "дірки" в Держбюджеті і Держрезерві?
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02.09.2021 07:17 Відповісти
Презент всіх часів в історії України, поверни спочатку награбоване в американців твоїм підхолуйним ляшком
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28.01.2022 00:32 Відповісти
 
 