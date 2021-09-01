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Новости Политика Украины
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Зеленский (16565) инвестиции (1140) предприниматели (1232) США (23209)

Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский во второй день рабочего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с представителями американского бизнеса.

Открывая встречу, посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что на ней представлены финансовые, энергетические компании, компании, работающие в аграрном секторе, инфраструктурной и оборонной отраслях, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Владимир Зеленский рассказал американским бизнесменам о Плане трансформации Украины, который направлен на то, чтобы привлечь около 300 млрд долл. США в украинскую экономику.

"Мы можем делать эти преобразования сами, но это займет около 20-25 лет, поэтому нам нужна хорошая поддержка со стороны крупных компаний, и мы будем рады им", – отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден знает о "демонизации" большого бизнеса в Украине и вряд ли сможет что-то предложить Зеленскому, - Forbes

Глава государства подчеркнул, что Украина сейчас делает реальные, а не декларативные шаги для поддержки бизнеса. В частности, парламент принял историческую земельную реформу, которую инициировал Президент. Он отметил, что Украина заинтересована в инвестициях для развития ирригации.

Отдельно Владимир Зеленский остановился на инфраструктурных преобразованиях в нашей стране и программе "Большое строительство", благодаря которой строят тысячи километров новых дорог, новые мосты. Принят важный закон о концессии, и иностранные инвесторы уже зашли в два украинских порта – Херсон и Ольвия.

Президент напомнил и о банковской реформе и готовности к приватизации одного из крупнейших банков в Украине – ПриватБанка, реформе государственного концерна "Укроборонпром", энергетических проектах и "зеленом" курсе.

Также Владимир Зеленский вспомнил закон об "инвестиционных нянях", когда инвестор, который вкладывает в Украину от 20 млн евро, получает специальную поддержку со стороны украинского правительства.

Также читайте: Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд

"Много реформ, много шагов. Мы спешим, у нас нет времени на разговоры", – подчеркнул президент, призывая американский бизнес инвестировать в Украину.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+15
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 5199
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01.09.2021 23:31
+12
З Оману інвестиції так і не надійшли.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
І з ОАЕ так і не надійшли...
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01.09.2021 23:24
+10
в Америке - дурных нема!!!
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01.09.2021 23:04
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в Америке - дурных нема!!!
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01.09.2021 23:04 Ответить
инвест-няни вхолостую простаивают - ждут инвесторов в надежде на решение проблем получение и вывод откатов в офшоры! Зеленський закликав представників американського бізнесу інвестувати в Україну - Цензор.НЕТ 7377
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02.09.2021 00:02 Ответить
смешной он, какой дурак будет делать инвестиции в страну с такой судебной системой, когда отжать могут всё что угодно
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01.09.2021 23:10 Ответить
Дурных нет, вон французские лошки с ашана собирались строить ТРЦ под Одессой, купили землю, в результате не земли не денег. 7 лет судятся уже
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01.09.2021 23:11 Ответить
Главные украинские инвестиционные няни - Беня, Фирташ и Ахметка - напряженно ждут ответа.
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01.09.2021 23:11 Ответить
а им то чего напрягаться ? у них в кармане антимонопольный комитет ... вместе с целым президентом
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01.09.2021 23:14 Ответить
Пока эти "хлопцы" держат за горло Украину и украинскую экономику ничего не будет. Я думаю это скоро пойиет и сам Зеленский, если он действительно хочет сделать что-то хорошее для Украины.
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01.09.2021 23:21 Ответить
🤣🤣🤣
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01.09.2021 23:27 Ответить
США дают только на вооружения для Украины $ 700 лямов в год,бараны мавзолейные,поплачьте...,а всего товарооборот США-Украина за последние 10 лет возрос на 32 %,сообщает агентство Униан... Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 9659
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01.09.2021 23:12 Ответить
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 6664 Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 521Этот самолетик КБ Антонов оборсрал РАБссию навсегда...
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01.09.2021 23:14 Ответить
Пусть привозят свои денежки - мы их пустим на "большое строительство"....
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01.09.2021 23:14 Ответить
А тим часом лавини інвестицій з Давосу, Оману, Катару, Японії, Канади, Ізраїлю
нескінченними потоками накривають Україну.
І це все завдяки одній людині.
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01.09.2021 23:19 Ответить
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 7935
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01.09.2021 23:21 Ответить
Твой "план трансформации", это популистский мусор, придуманный кучкой аферистов, что бы пудрить мозги зебилам!
А ты сраный клоун, пытаешься втюхать эту макулатуру, людям, которые создали самую мощную экономику в мире!
Да еще хватило ума ляпнуть в штатах про то, что в Украине, есть узаконенные "решалы"...
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01.09.2021 23:21 Ответить
Договор Пентагон-АвтоКРАЗ Украина 3 ярда долларов в год....Илан Маск-КБ Антонов 1 ярд в год...,украинская компания "Торчин" 3 ярда в год,украинская компания рафінована "Соняшникова Олія" поставляет в США маслица на 3 ярда долярів..., Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1644 Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 1211
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01.09.2021 23:22 Ответить
З Оману інвестиції так і не надійшли.
І з Японії не надійшли....
І з Англії не надійшли...
І з ОАЕ так і не надійшли...
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01.09.2021 23:24 Ответить
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 5199
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01.09.2021 23:31 Ответить
Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543ржу с вас капец...круче чем Зеля Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543ві об стране в которой живитте нифига не знаете... Зеленский призвал представителей американского бизнеса инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3543
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01.09.2021 23:25 Ответить
Американці, інвестуйте в Україну! Інвестиційні няні Каломийша і Ахмєтка будуть раді рейдернути ваш бізнес!
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01.09.2021 23:41 Ответить
инвестировать в Украину/ Президент Transship Group Иванов об инвестклимате в Украине: "Отсюда бегут все, кто может" /Из-за долгов в зеленой энергетике Украина получила статус страны со сверхвысокими рисками для инвесторов/ Канада, Норвегия и Литва будут отговаривать от инвестиций в Украину из-за кризиса в зеленой энергетике /В 2020 году отток прямых иностранных инвестиций из Украины составил рекордные 868 млн долл./ Не советую эстонцам инвестировать в Украину, - президент Кальюлайд.
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01.09.2021 23:45 Ответить
"У тебя скучноє ліцо.Тєбє нікто дєнєг нє даст".
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02.09.2021 00:09 Ответить
"Ми спєшім?" 🤣🤣🤣 Більш дурної заяви для бізнесу зробити не можливо!!!! Гроші ******* тишу і хороше і ретельне планування. Саме для грошей найкраще підходить вислів:пспвшиш - людей насмішиш. Думаю, великий, а головне - солідний бідненюс оцінив дивний умор президента-коміка. Свого часу так поспішав і президент-узурпатор Афганістану - Нурмухаммед Таракі, який заявляв Брюжнєву, що Афганістан за 5 років пройде шлях трансформації, який сирисири пройшов за 60 років. Де зараз Афганістан - ми добре бачимо. Хоча... Поспішання Зєлєнского може означати зовсім інше - хлопці із зеленої банди готують я до евакуації з пограбованої країни і зовсім скоро буде така зрозуміла для багатьох з них команда "Атас!"
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02.09.2021 01:16 Ответить
ПО МОЕМУ ПОРА НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ НЕДЖВИЖИМОСТЬ В УКРАИНЕ КУПЛЕННУЮ В КОРРУПЦИОННОМ ПОРЯДКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ УЖЕ И ГРАЖДАНАМИ США !!!
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02.09.2021 01:33 Ответить
Премьер Эстонии пояснила, инвестиций в Украину не будет, пока не будет работать Судебная Система ..... преследование политических конкурентов - это признак ,,карманной Судебной Системы,, , т.е. ее отсутствия.
У бизнеса Эстонии есть печальный опыт инвестирования в Украину .... кинули.
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02.09.2021 03:06 Ответить
А представники бізнесу не поцікавилися чи "потруєні" в Україні "миші", які прогризають "дірки" в Держбюджеті і Держрезерві?
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02.09.2021 07:17 Ответить
Презент всіх часів в історії України, поверни спочатку награбоване в американців твоїм підхолуйним ляшком
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28.01.2022 00:32 Ответить
 
 