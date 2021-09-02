Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба
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Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранныз дел Дмитрий Кулеба.
"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, и самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - рассказал глава МИД.
Кроме того, по словам Кулебы, на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.
Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. "Я им (заявлением. - Ред.) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.
Также министр сообщил, что совместное заявлении Украины и США является "очень предметным в части денег".
"Эксим-банк", экспортно-импортный банк США, открывает линию на 3 млрд долларов для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют 60 млн долларов на "Джавелины" и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И 45 млн долларов выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", - подытожил глава МИД.
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То, что Подоляк и СМИ-миньетчики подают, как "Украина получит 3 миллиарда" - на самом деле обеспечение рассрочки на покупку Украиной в США товаров.
Т.е. по сути Эксим будет оплачивать американским продавцам то, что сразу не сможет заплатить Украина.
Уже даже не смешно.
Вчера в Турции Эрдоган принял участие в завершающей фазе принятия на вооружение дрона нового поколения,а даже сам управлял новым дроном на одном из военных полигонов...,фишка в том,что дрон "Акынджы" установлен крутой Украинский двигатель,который позволил поднятся на высоту 12 км,развить крутую скорость,и поразить заданную цель со 100% точно...,после успешного принятия дрона на вооружение,Эрдоган вокликнул : Слава Україні!!!
Более подрочно об єтом крутом мероприятии в Турции смотрите в Ютьюбе, на сайте Украина 365..
"Вперше в історії США Президент Байден провів зустріч з Президентом України Зеленським .Завдячувати цій подій Байден зміг нарешті поспілкуватися з "найвеличнішим лідером **********". Це стало результатом колосальної роботи голови ОП Єрмака, який зміг знайти кілька вільних днів в напруженому графіку Президента України для зустрічі з Байденом. Байден хотів поспілкуватися з Зеленським з моменту своєї інавгурації, а заодно підтримати грандіозний проект "велике будівництво".
Ніхто з попередньої влади не мав таких досягнень!"
Чего только не придумают, чтобы создать видимость поддержки.
В международном праве правовой акт, не имеющий обязательной силы.
По смыслу почти всегда является декларацией и формулирующий общие принципы и цели каких либо международных договоренностей
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
УКРАИНА И США ОСЕНЬЮ ПРИМУТ ХАРТИЮ
ит.д. и т.п.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не сбилось с верного путя