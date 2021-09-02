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Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба

Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранныз дел Дмитрий Кулеба.

"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, и самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - рассказал глава МИД.

Кроме того, по словам Кулебы, на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.

Также читайте: Кулеба: Зеленский и Байден вывели отношения Украины и США на новый уровень

Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. "Я им (заявлением. - Ред.) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.

Также министр сообщил, что совместное заявлении Украины и США является "очень предметным в части денег".

"Эксим-банк", экспортно-импортный банк США, открывает линию на 3 млрд долларов для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют 60 млн долларов на "Джавелины" и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И 45 млн долларов выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", - подытожил глава МИД.

Также читайте: Кулеба о переговорах Зеленского и Байдена: "Это был очень откровенный разговор без "реверансов"... Я бы даже сказал, без дипломатии"

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Топ комментарии
+5
Хуже. Эксим Украине вобще ничего не выделяет. Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6368

То, что Подоляк и СМИ-миньетчики подают, как "Украина получит 3 миллиарда" - на самом деле обеспечение рассрочки на покупку Украиной в США товаров.
Т.е. по сути Эксим будет оплачивать американским продавцам то, что сразу не сможет заплатить Украина.
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02.09.2021 10:25
+2
И правильно делают! Все, что выделят напрямую Украине сразу СТЫРЯТ!
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02.09.2021 10:38
+2
Меморандумом уже подтерлись, теперь ждем Хартию какую то. Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2203
Чего только не придумают, чтобы создать видимость поддержки.
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02.09.2021 11:48
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Нафиг хартию, давайте меморандум лутьше Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6221
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02.09.2021 10:19 Ответить
"Завтра будет лучше чем вчера" !!!)))
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02.09.2021 10:38 Ответить
а чем плох универсал ?
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02.09.2021 11:07 Ответить
Зеленский тем хорош...Что из него можно вить веревки.Если это сделают США,то это просто замечательно. Принимая такие договора,американцы вправе спрашивать.
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02.09.2021 10:21 Ответить
Блінкін вже однією ногою в відставці.
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02.09.2021 10:21 Ответить
Коротше, "Ексім" виділяє 3 лярди американським компаніям для викупу с/з землі в Україні.
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02.09.2021 10:23 Ответить
Хуже. Эксим Украине вобще ничего не выделяет. Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6368

То, что Подоляк и СМИ-миньетчики подают, как "Украина получит 3 миллиарда" - на самом деле обеспечение рассрочки на покупку Украиной в США товаров.
Т.е. по сути Эксим будет оплачивать американским продавцам то, что сразу не сможет заплатить Украина.
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02.09.2021 10:25 Ответить
И правильно делают! Все, что выделят напрямую Украине сразу СТЫРЯТ!
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02.09.2021 10:38 Ответить
Как они уже за 3 дня задолбали пустым хвастовством на нулевых результатах...

Уже даже не смешно.
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02.09.2021 10:23 Ответить
Никто не знает,что происходило на закрытой части переговоров.По Украине во всех ветвях власти США - полный консенсус.Редкое для них единодушие в обуздании рашистского оскала.
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02.09.2021 10:23 Ответить
Согласно Доктрине Байдена и реорганизации блока НАТО,Украина выходит на первое место в Мире по приоритетному развитию и инвестированию даже в логистику и новые военные технологии...
Вчера в Турции Эрдоган принял участие в завершающей фазе принятия на вооружение дрона нового поколения,а даже сам управлял новым дроном на одном из военных полигонов...,фишка в том,что дрон "Акынджы" установлен крутой Украинский двигатель,который позволил поднятся на высоту 12 км,развить крутую скорость,и поразить заданную цель со 100% точно...,после успешного принятия дрона на вооружение,Эрдоган вокликнул : Слава Україні!!! Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8769
Более подрочно об єтом крутом мероприятии в Турции смотрите в Ютьюбе, на сайте Украина 365..
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02.09.2021 10:30 Ответить
Подоляк вже повне строчить в стилі:

"Вперше в історії США Президент Байден провів зустріч з Президентом України Зеленським .Завдячувати цій подій Байден зміг нарешті поспілкуватися з "найвеличнішим лідером **********". Це стало результатом колосальної роботи голови ОП Єрмака, який зміг знайти кілька вільних днів в напруженому графіку Президента України для зустрічі з Байденом. Байден хотів поспілкуватися з Зеленським з моменту своєї інавгурації, а заодно підтримати грандіозний проект "велике будівництво".
Ніхто з попередньої влади не мав таких досягнень!"
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02.09.2021 10:49 Ответить
какие то нудные новости, уже даже не интересно заходить на цензор. В новостях одних планов громадье.
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02.09.2021 11:07 Ответить
Меморандумом уже подтерлись, теперь ждем Хартию какую то. Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2203
Чего только не придумают, чтобы создать видимость поддержки.
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02.09.2021 11:48 Ответить
Хартия - это по сути декларация

В международном праве правовой акт, не имеющий обязательной силы.

 По смыслу почти всегда является декларацией и формулирующий общие принципы и цели каких либо международных договоренностей
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02.09.2021 11:55 Ответить
Совместное ЗАЯВЛЕНИЕ
Украина и США СЧИТАЮТ
Украина и США ЕДИНЫ В ПРЕДАННОСТИ суверенитету
США ПОДДЕРЖИВАЮТ СТРЕМЛЕНИЕ Украины
США и Украина ПРИЗЫВАЮТ Россию
УКРАИНА И США ОСЕНЬЮ ПРИМУТ ХАРТИЮ
ит.д. и т.п.
Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не сбилось с верного путя
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02.09.2021 12:00 Ответить
 
 