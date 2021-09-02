Украина и США осенью примут Хартию стратегического партнерства, - Кулеба

Украина и США примут новую Хартию стратегического партнерства и рассмотрят план трансформации Украины на заседании обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоится этой осенью.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр иностранныз дел Дмитрий Кулеба.

"Уже этой осенью я и государственный секретарь Блинкен проведем заседание обновленной Комиссии по стратегическому партнерству, и самое важное, примем новую Хартию стратегического партнерства между Украиной и США", - рассказал глава МИД.

Кроме того, по словам Кулебы, на заседании Комиссии по стратегическому партнерству, в частности, будет рассмотрен план трансформации Украины.

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Он подчеркнул, что совместное заявление Украины и США по результатам визита президента Украины Владимира Зеленского в США является беспрецедентным документом. "Я им (заявлением. - Ред.) чрезвычайно доволен. Он, если честно, превзошел мои ожидания. Я благодарен американским партнерам за то, что они услышали Украину по большинству вопросов, и у нас есть очень предметный документ, который выводит стратегическое партнерство Украины и США на новый уровень", - добавил Кулеба.

Также министр сообщил, что совместное заявлении Украины и США является "очень предметным в части денег".

"Эксим-банк", экспортно-импортный банк США, открывает линию на 3 млрд долларов для финансирования проектов американских компаний в Украине в сфере инфраструктуры, сельского хозяйства, энергетики и т.д. США, и это решение администрации Байдена, выделяют 60 млн долларов на "Джавелины" и другое военное оборудование для Украины уже до конца года. И 45 млн долларов выделяется для решения гуманитарных проблем районов, прилегающих к оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей", - подытожил глава МИД.

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