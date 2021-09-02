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"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардепы "СН" Орест Саламаха и Александр Трухин планируют защищать кандидатские диссертации в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Защита назначена на одно и тоже время, и даже темы диссертаций у них перекликаются.

Об этом заявил журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.

"Аспиранты-близнецы в "Слуге народа": Трухин и Саламаха. Вот вчера я написал, что нардеп Александр "Стрейзанд" Трухин собирается защищать кандидатскую диссертацию в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Ну, типа просто интересный факт. Но теперь - еще один интересный факт: в то же время в том же вузе в Днепре планирует защищать диссертацию еще один "слуга" - Орест Саламаха. И даже темы диссертаций у них перекликаются. У Трухина: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження", - отметил он.

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"Оба, как видим, сделали историко-правовое исследование украинских губерний в составе Российской империи. Только Трухин исследовал благотворительную деятельность, а Саламаха - предпринимательскую. Работы такие смежные, что даже один из оппонентов у Трухина и Саламахи - совместный: Василий Россихин. Если не верить в чистоту украинской науки и добродетель народных депутатов, можно было бы даже предположить, что реальный автор у исследований - один и тот же. И что защита договорена пакетом. Но мы не можем презумировать коррумпированность науки и нардепов, правда? Поэтому просто можем поразмышлять над еще одним интересным моментом. Вот чего Трухин защищается в ментовском вузе в Днепре - это еще можно понять. Днепр - это почти его родной город. А вот почему в Днепре защищается львовянин Саламаха - это уже интрига, нет? Впрочем, зачем эти вопросы? Стоит просто порадоваться и за украинскую науку, и за партию "Слуга народа". Нардепы мало того, что исследуют и делают научный вклад, так еще и работают не каждый в своем отдельном направлении, а объединяют свои умы на общих направлениях исследований", - резюмирует Мокрик.

Слуги народа Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик 01
Слуги народа Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик 02
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Топ комментарии
+13
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8026
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02.09.2021 11:31
+12
кива дайот дабро "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7370
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02.09.2021 11:32
+11
Вот скажите мне....
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...

"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
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02.09.2021 11:38
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02.09.2021 11:28 Ответить
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8026
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02.09.2021 11:31 Ответить
Жаль Адольф не довел дело до конца...
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02.09.2021 11:31 Ответить
Закон про плагигат не для них принято ...
Это же - будущие прохффесора, академики "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7236
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02.09.2021 11:41 Ответить
кива дайот дабро "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7370
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02.09.2021 11:32 Ответить
кива їм дисертації і написав за ціною жомової ями
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02.09.2021 12:17 Ответить
ще раз моє місто Дніпропетровськом назвете - червоні зірки на лоба поприбиваю соткою
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02.09.2021 11:33 Ответить
зелені науКівці "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7289
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02.09.2021 11:34 Ответить
За шкарлета в Раде эти скоты голосовали, теперь долг платежом красен.
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02.09.2021 11:35 Ответить
Дуже важливі та надзвичайно актуальні теми.
Понты гАнять, мудями трясти.
На привеликий жаль мізків їм це не додасть.
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02.09.2021 11:38 Ответить
Проте додасть 30% до заробітної плати депутата за рахунок пересічених громадян та у разі програшу наступних виборів, подальше гідне утримання
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02.09.2021 11:44 Ответить
Вот скажите мне....
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...

"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
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02.09.2021 11:38 Ответить
Темы будущих новоявленных науківців є Ж Е С Т Ь Ж Е С Т Я Н А Я "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 4724 "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 5772 "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 8329
и главное очень актуальные.
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02.09.2021 11:45 Ответить
Они Киву переплюнуть хотят, в курилке ВР с ним поспорили и рванули в науку.
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02.09.2021 11:57 Ответить
Корупція знищить цю країну. Наукова доцільність цих дисертацій ніяка. І таких дисертацій в рік захищають, мабуть, сотні. І цей абсурд монетизується в 30% доплати? Корупція, звичайна класична корупція.
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02.09.2021 12:15 Ответить
Если бы только два их тьма
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02.09.2021 12:39 Ответить
янукович тоже профессор
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02.09.2021 11:43 Ответить
Бери вище-проФФессор !!!)))
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02.09.2021 11:44 Ответить
О,ще два науКівця !!!)))
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02.09.2021 11:43 Ответить
""Нардепы "СН" Орест Саламаха и Александр Трухин планируют защищать кандидатские диссертации в Днепропетровском государственном университете внутренних дел""
Да,времена настали...есть деньгА-ума не надо.....сейчас студент "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 7909 мама, у меня хвост по праву.Ничего сынок,папа утрясет....раньше "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 5149 я тебе говорила учи,учи право.
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02.09.2021 11:43 Ответить
Ці науківці готуються до викладацької діяльності у Київському Інституті Владіміра Алєксандровича (КІВА).
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02.09.2021 11:46 Ответить
це точно,бо інакше кого туди набирати??!!
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02.09.2021 12:33 Ответить
Работы такие смежные, что даже один из оппонентов у Трухина и Саламахи - совместный: Василий Россихин.
При этом, Россихин - член харьковской банды ОПЗЖ. Не, нуачо, "наука как и спорт - вне политики"(с)! "Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 6597
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02.09.2021 11:46 Ответить
Россихин в листопаді 2019 р. став одним з очільників політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ" на Сході України, будучи призначеним першим заступником Голови регіональної організації партії.
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02.09.2021 13:25 Ответить
єто тупое ворье покупая ученые степени давно дискредитировало и нивелировало научные степени и звания. да и науку в целом
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02.09.2021 11:47 Ответить
Бляха-муха,Україна-країна вчоних!Постачальник кадрів для Силіконової долини!😁
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02.09.2021 11:48 Ответить
О, полку видатних науКИВців прибуло!
"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик - Цензор.НЕТ 2166
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02.09.2021 11:50 Ответить
быдлятина 30лет правит страной
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02.09.2021 11:50 Ответить
Защита под патронатом самого ментовского министра Монастырского !
Ну, это тот, кто дал положительный отзыв Киве, когда был нардепом.
После защиты они будут не просто нардепами, а ворюгами со степенью....
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02.09.2021 11:52 Ответить
Давайте вже створюйте Академію політиків/науковців? Це буде надзвичайно цікавий лекторський склад.
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02.09.2021 12:11 Ответить
Мда це вже не оде КІВІ, тут ціла плантація разом з дубами, склеротиками.
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02.09.2021 12:16 Ответить
Лядь, проФФФФФесура.
"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик - Цензор.НЕТ 4446
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02.09.2021 12:16 Ответить
толстый конец
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02.09.2021 12:32 Ответить
да они с проФФесором Говнюковичем одной крови
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02.09.2021 12:31 Ответить
Трухину надо было выбрать тему диссера "Вождение автомобиля в нетрезвом виде без последствий" !
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02.09.2021 12:38 Ответить
"Слуги народу" Трухін і Саламаха збираються захищати в один і той самий час дисертації в Дніпропетровському держуніверситеті внутрішніх справ, - Мокрик - Цензор.НЕТ 61
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02.09.2021 12:55 Ответить
Трухин не ходил в школу, оценки себе за взятки покупал.
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02.09.2021 12:58 Ответить
У полку великих науковців **********, який очолює Ківа прибуло.
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02.09.2021 13:04 Ответить
народ косить ковід-19, а слуг народу - КИВАД-19
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02.09.2021 13:27 Ответить
Всі випускники Трускавецької Академії просто зобов'язані захистити дисертації через переповнення мізків здобутими знаннями.
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02.09.2021 15:23 Ответить
Хором будут доклад делать. На вопросы тоже хором отвечать. А диплом один на двоих дадут?
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02.09.2021 16:01 Ответить
а рецензентом - кива.....
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03.09.2021 21:02 Ответить
 
 