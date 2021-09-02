"Слуги народа" Трухин и Саламаха собираются защищать в одно и тоже время диссертации в Днепропетровском госуниверситете внутренних дел, - Мокрик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардепы "СН" Орест Саламаха и Александр Трухин планируют защищать кандидатские диссертации в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Защита назначена на одно и тоже время, и даже темы диссертаций у них перекликаются.
Об этом заявил журналист Даниил Мокрик, передает Цензор.НЕТ.
"Аспиранты-близнецы в "Слуге народа": Трухин и Саламаха. Вот вчера я написал, что нардеп Александр "Стрейзанд" Трухин собирается защищать кандидатскую диссертацию в Днепропетровском государственном университете внутренних дел. Ну, типа просто интересный факт. Но теперь - еще один интересный факт: в то же время в том же вузе в Днепре планирует защищать диссертацию еще один "слуга" - Орест Саламаха. И даже темы диссертаций у них перекликаются. У Трухина: "Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження". У Саламахи: "Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження", - отметил он.
"Оба, как видим, сделали историко-правовое исследование украинских губерний в составе Российской империи. Только Трухин исследовал благотворительную деятельность, а Саламаха - предпринимательскую. Работы такие смежные, что даже один из оппонентов у Трухина и Саламахи - совместный: Василий Россихин. Если не верить в чистоту украинской науки и добродетель народных депутатов, можно было бы даже предположить, что реальный автор у исследований - один и тот же. И что защита договорена пакетом. Но мы не можем презумировать коррумпированность науки и нардепов, правда? Поэтому просто можем поразмышлять над еще одним интересным моментом. Вот чего Трухин защищается в ментовском вузе в Днепре - это еще можно понять. Днепр - это почти его родной город. А вот почему в Днепре защищается львовянин Саламаха - это уже интрига, нет? Впрочем, зачем эти вопросы? Стоит просто порадоваться и за украинскую науку, и за партию "Слуга народа". Нардепы мало того, что исследуют и делают научный вклад, так еще и работают не каждый в своем отдельном направлении, а объединяют свои умы на общих направлениях исследований", - резюмирует Мокрик.
Пожалуйста, подождите...
Это же - будущие прохффесора, академики
Понты гАнять, мудями трясти.
На привеликий жаль мізків їм це не додасть.
Вот даже если бы эти два урода действительно сами провели эти исследования...сами все написали...и сами защитились... то какой вообще практический смысл имеют данные исследования??
Для чего они?? Какой от них толк??
Два урода получат степень...и будут пожизненно получать деньги из бюджета....ни какой пользы для экономики...ни какой пользы для государства эти исследование не имеют...
"Правове регулювання благодійної діяльності на українських територіях у складі Російської імперії: історико-правове дослідження".
"Правове регулювання торгівельної та підприємницької діяльності на українських територіях (на матеріалах українських губерній у складі Російської імперії): історико-правове дослідження"
и главное очень актуальные.
Да,времена настали...есть деньгА-ума не надо.....сейчас студент мама, у меня хвост по праву.Ничего сынок,папа утрясет....раньше я тебе говорила учи,учи право.
При этом, Россихин - член харьковской банды ОПЗЖ. Не, нуачо, "наука как и спорт - вне политики"(с)!
Ну, это тот, кто дал положительный отзыв Киве, когда был нардепом.
После защиты они будут не просто нардепами, а ворюгами со степенью....