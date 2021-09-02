Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в i полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов – уже традиционно подчеркнуло ее статус – лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... Это (металлургия. – Ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество, сотни тысяч рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточняет политолог Николай Давидюк.

Такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А главное, акцентируют эксперты, Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами. Поскольку, как сообщается, только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.

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