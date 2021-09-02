Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк
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Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в i полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов – уже традиционно подчеркнуло ее статус – лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".
"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... Это (металлургия. – Ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество, сотни тысяч рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточняет политолог Николай Давидюк.
Такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А главное, акцентируют эксперты, Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами. Поскольку, как сообщается, только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.
Пожалуйста, подождите...
Зате зараз і Коломойський і Ахметов доять бюджет, як теличку та по карманах цього самого народу теж гарно шарять. Не хочете шоколаду їжте те що після "шановних людей" залишиться.
срочно к киве !
Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
Олигархи и породили эту коррупционную систему когда в процессе роста из бандформирований 90-х в современный олигархат, скупали чиновников, мусоров, судей, прокуроров журналистов и т.д. пока сами не стали власть имущими. Не нужно тут отбеливать олигархат и рассказывать, что власть отдельно, а олигархат отдельно. Олигархи контролируют президента, парламент, министерства, а также все топовые телеканалы и формируют общественное мнение 73% граждан, которые и выбирают того кого нужно олигархату.
Олигархат в Украине - это и есть власть имущие.
Олигархат за 30 лет не инвестировал туда ни копейки, поэтому ждать от него инвестиций в продукцию с высокой добавленной стоимостью глупо.
Иностранцы при коррупционной модели бандократии олиагархии тоже не будут инвестировать в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
У государства с огромным госдолгом нет на это ресурса.
Так кто будет туда инвестировать?
Наслушался сказок Голобородька?