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Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк

Крупнейшая в Украине горно-металлургическая компания "Метинвест" в i полугодии выплатила в бюджет более 500 млн долларов налогов и сборов – уже традиционно подчеркнуло ее статус – лидера среди частных компаний по объемам налоговых отчислений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете "5 канала".

"Исторически так сложилось, еще со времен Союза... Это (металлургия. – Ред.) та отрасль, которая помогает стране наполнять бюджет. Ну и понятно, что создает большое количество, сотни тысяч рабочих мест граждан, которые задействованы в этой области. Ну и тоже важно, что это внешние рынки. Это приток долларового кэша в страну. Они работают на внешних рынках. Более того, они еще и создают инфраструктуру. Развитие металлургии позволяет развивать еще 4-5 отраслей экономики", – уточняет политолог Николай Давидюк.

Такая динамика и показатели дают уверенность в выполнении заложенных в главной смете маяков. А главное, акцентируют эксперты, Украина сможет безболезненно рассчитаться с долгами. Поскольку, как сообщается, только в сентябре правительству на это понадобится более 100 млрд, а до конца года – более 250 млрд грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинским металлургам придется инвестировать дополнительную прибыль в развитие производства
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Топ комментарии
+4
Та вы заколебали со своим олигархами-попрошайками!
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02.09.2021 13:38
+4
Не більше ніж рекламна байка для отримання преференцій.
Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
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02.09.2021 13:51
+3
Экперты говорите как есть.
Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
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02.09.2021 14:08
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Та вы заколебали со своим олигархами-попрошайками!
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02.09.2021 13:38 Ответить
ничесепопрошайки)))) допустим себестоимость 1т 300$. в ней НДС 50$ - уплатил в бюджет. продаю своей фирме в офшор за 301$. налог на прибыль плачу с 1$. за границей продал за 1000$. НДС вернули. расходы только на зарплату, которая в 10 раз ниже чем на западе, при одинаковой цене металла на бирже. т.е. РОДИНЕ = НОЛЬ! в структуре доходов бюджета от экспортеров олигархов меньше 20%, от мелких импортеров 45. как только Порошенко и Гройсман запланировали с 2020 ввести расчет налогов от индикативных цен на бирже, получили это чудо
Развитие металлургической отрасли позволяет развивать еще 4-5 сфер экономики, - Давыдюк - Цензор.НЕТ 255
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02.09.2021 13:48 Ответить
Та ти шо, вони за п'ять років цього зробити не могли і планували колись потім це зробити?
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02.09.2021 13:55 Ответить
Тому і пролитів Порошенко з Гройсманом бо, обіцяли все зробити колись потім.
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02.09.2021 13:57 Ответить
Просто в Україні люди довірливі повелись на гарного парубка з народу, якого підсунули "шановні люди" Коломойський та Ахметов. Порошенко Коломойського загнав під табуретку і можливо зміг би з часом обмежити вплив Ахметова, але народ хотів всього, відразу і безкоштовно.
Зате зараз і Коломойський і Ахметов доять бюджет, як теличку та по карманах цього самого народу теж гарно шарять. Не хочете шоколаду їжте те що після "шановних людей" залишиться.
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02.09.2021 14:23 Ответить
Це ви про той народ, який ніс останнє волонтерам аби закупити необхідне для війська? Ви хоча б один раз відмовляли старенького від жертвування "гробових"? Ви в чергах до військомату стояли? *****, знову народ їм не такий попався.
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02.09.2021 14:56 Ответить
когда читаю такой бред, сразу вопрос - ты бычара бесхозная, живешь в землянке, без кровати, без машины, без мебели...? ты ремонт когда ни будь делал, не триперный, а нормальный? строил дачу, дом, сарай.. за 2 дня уложился? в 2018 было принято решение, теперь отменили. кури.
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02.09.2021 14:26 Ответить
Ось тільки не треба мені тут соплі розпускати про якісь там ремонти сараїв. Так буває завжди коли робиш видимість роботи, але без бажання щось змінити реально. Людина, яка хоче- робить, а якщо не хоче то, шукає виправдання.
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02.09.2021 14:52 Ответить
ну тут нет сомнения! про собачью будку, это пор тебя. иди хоть подъезд подмети.
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02.09.2021 16:09 Ответить
А кто у тебя купила за 1000 долларов за границей, можно узнать? Что это за дебил, который покупает по цене, выше рыночной. Считаки.
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02.09.2021 15:43 Ответить
ты дефективный? образное значение, показывающее существенную разницу. прибыль платится с 1 грн (тоже образно), а не с разницы между себестоимостью и ценой продажи, налог который пошел бы в бюджет. это трудно понять? где вас размножают!
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02.09.2021 16:07 Ответить
Примитивные расчеты, как говорится, на лоха. Но допустим вы правы и все четко изложили. Так в чем вопрос? Вывод какой? Я его сделаю за вас. Во власти крахоборы, которых мы-же и выбираем, и позволяем им вести дела так, как выгодно им-же. Следовательно мы и есть лохи, которые позволяют делать с собой что угодно.)))
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02.09.2021 19:26 Ответить
И речь еще о том, что отрасль металлургии дает возможность развитию еще 4-5 отраслям. При нормальном хозяйствовании и доведении этих 4-х отраслей до оптимального уровня, даже при существующих порядках возможен доход бюджета 500х5 отраслей=2,5лярда зелени. Вам говорят о том, что нужны не клоуны, а хозяйственники, для начала. Наведите порядок, а потом уже считайте деньги . А у нас ни того, ни другого не умеют делать.)))
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02.09.2021 19:30 Ответить
расчеты 1Х1 для тех кто в жизни хоть раз принимал решение. лох не поймет. ...отрасль металлургии дает возможность развитию еще 4-5 отраслям.... каким?
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02.09.2021 19:40 Ответить
такой вывод тянет на дохтурскую !
срочно к киве !
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02.09.2021 13:39 Ответить
Если бы Метинвест ещё свои долги государству иногда выплачивал, то вообще можно было бы считать его прибыльным предприятием.
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02.09.2021 13:41 Ответить
Хм... А какие именно долги? Они себя банкротами никогда и не объявляли, соответственно, всегда были платёжеспособными.
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02.09.2021 15:44 Ответить
Не більше ніж рекламна байка для отримання преференцій.
Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
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02.09.2021 13:51 Ответить
Просто металлургией управляют гнилые менеджеры.Это не отрасль плохая,а управленцы которые свою прибыль генерируют не в производство,а в лондонские квартиры Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк - Цензор.НЕТ 606
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02.09.2021 14:37 Ответить
Будь яка галузь не може бути сама собою погана чи гарна, як і зброя чи автомобіль. Такі поняття відносяться виключно до особистостей.
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02.09.2021 14:48 Ответить
Тоже верно.Сначала ты работаешь на репутацию,бренд.А потом бренд и репутация работают на тебя Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк - Цензор.НЕТ 449
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02.09.2021 14:53 Ответить
Старый Конь, а вы в курсе того, что в начале 2005 года Украину называли экономическим чудом Европы? Да-да, в то время когда Ющенко со товарищи уже закутался в оранжевый шарфик, а господа заморские уже внедряли свои стратегические планы. Мы тогда были чем-то сравнимым с сегодняшним Китаем и единственной страной на постсоветском пространстве достигшей таких успехов в экономическом росте. Но тут случились "наколотые" апельсины и "Кучму гэть" и мы имеем то что имеем.)))
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02.09.2021 19:35 Ответить
Экперты говорите как есть.
Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
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02.09.2021 14:08 Ответить
"сотням тисяч"? думаю занадто оптимістично.
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02.09.2021 15:24 Ответить
Всё с ног на голову - добыча сырья никак не влияет на то, что люди уезжают. На то, что люди уезжают влияет то, что никто не хочет инвестировать в сложные отрасли в стране. И не из-за олигархов, которые там не чувствуют конкуренцию, а из-за тотальной коррупции и жадности власть имущих.
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02.09.2021 15:41 Ответить
Это у вас все с ног на голову.
Олигархи и породили эту коррупционную систему когда в процессе роста из бандформирований 90-х в современный олигархат, скупали чиновников, мусоров, судей, прокуроров журналистов и т.д. пока сами не стали власть имущими. Не нужно тут отбеливать олигархат и рассказывать, что власть отдельно, а олигархат отдельно. Олигархи контролируют президента, парламент, министерства, а также все топовые телеканалы и формируют общественное мнение 73% граждан, которые и выбирают того кого нужно олигархату.
Олигархат в Украине - это и есть власть имущие.
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02.09.2021 15:56 Ответить
А ядерная и космическая отрасль позволят развивать не 5,а 50 отраслей. Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк - Цензор.НЕТ 9016
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02.09.2021 14:32 Ответить
Ну приземлённее - машиностроение или автпром. Но объективно - в ближайшие 10 лет таких отраслей у нас не будет. Пока что есть, то есть, а дальше, безусловно, нужно вкладываться в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
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02.09.2021 15:40 Ответить
Кто будет вкладываться в производство с высокой добавленной стоимостью?
Олигархат за 30 лет не инвестировал туда ни копейки, поэтому ждать от него инвестиций в продукцию с высокой добавленной стоимостью глупо.

Иностранцы при коррупционной модели бандократии олиагархии тоже не будут инвестировать в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
У государства с огромным госдолгом нет на это ресурса.

Так кто будет туда инвестировать?

Наслушался сказок Голобородька?
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02.09.2021 16:05 Ответить
Экономика это вообще цельная система. И чем сложнее продукция, тем больше дополнительных рабочих мест создаётся.
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02.09.2021 15:35 Ответить
Видобуток, збагачення та транспортування руди не багато робочих місць створює навіть в своєму прямому ланцюгу. Враховуючи те що, транспортування йде за зниженим тарифом.
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02.09.2021 16:11 Ответить
Как всегда в коментах столько экспертов, что аж подташнивает. Все такие умные, а мы все ждем когда дна достигнем. Не удивляйтесь господа комментаторы, когда в следующий раз вы скажете дно, а вам снизу постучатся и позовут.)))
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02.09.2021 19:38 Ответить
 
 