Розвиток металургійної галузі дає змогу розвивати ще 4-5 сфер економіки, - Давидюк
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Найбільша в Україні гірничо-металургійна компанія "Метінвест" у І півріччі сплатила до бюджету понад 500 млн доларів податків і зборів – що вже традиційно підкреслило її статус – лідера серед приватних компаній за обсягами податкових відрахувань.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті "5 каналу".
"Історично так склалося, ще з часів Союзу ... Це (металургія. - Ред.) та галузь, яка допомагає країні наповнювати бюджет. Ну і зрозуміло, що створює велику кількість, сотні тисяч робочих місць громадян, які задіяні в цій галузі. Ну і теж важливо, що це зовнішні ринки. Це приплив доларового кешу в країну. Вони працюють на зовнішніх ринках. Більш того, вони ще й створюють інфраструктуру. Розвиток металургії дозволяє розвивати ще 4-5 галузей економіки", - уточнює політолог Микола Давидюк.
Така динаміка і показники дають впевненість у виконанні закладених у головному кошторисі маяків. А головне, акцентують експерти, Україна зможе безболісно розрахуватися з боргами. Оскільки, як повідомляється, тільки у вересні уряду на це знадобиться понад 100 млрд, а до кінця року - понад 250 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Зате зараз і Коломойський і Ахметов доять бюджет, як теличку та по карманах цього самого народу теж гарно шарять. Не хочете шоколаду їжте те що після "шановних людей" залишиться.
срочно к киве !
Не потрібно загадувати наперед, а достатньо подивитися в недалеке минуле. Як вплинули всі преференції отримані металургійними підприємствами за останні десятиліття на розвиток економіки України в цілому? Всією країною ми платили за газ, який за безцінок використовували металургійні комбінати, за електроенергію, воду тощо. Які галузі економіки України від цього отримали свій імпульс до розвитку? Зросла металообробка, виробництво станків чи машин для видобутку руди в Україні? Все це, суцільна брехня.
Исторически так сложилось, что сырьевые отрасли совка захватили банды олигархов и украинское сырье было перенаправлено на экспорт. Остальные же отрасли были либо уничтожены, либо оптимизированы до степени заводов призраков, не развивались и не модернизировались 30 лет. Также благодаря олигархату и их коррупционной модели управления иностранный инвестор не имел особого желания инвестировать в отрасли экономики и Украина не смогла повторить путь Польши.
Поэтому вы правильно говорите, что сырьевая, неэффективная, убыточная, олигархическая экономика дает работу сотням тысяч украинцев. Но умалчиваете, что остальные миллионы украинцев, которые не вписываются в сырьевую модель коррупционной бандократии, вынуждены работать за границей.
Олигархи и породили эту коррупционную систему когда в процессе роста из бандформирований 90-х в современный олигархат, скупали чиновников, мусоров, судей, прокуроров журналистов и т.д. пока сами не стали власть имущими. Не нужно тут отбеливать олигархат и рассказывать, что власть отдельно, а олигархат отдельно. Олигархи контролируют президента, парламент, министерства, а также все топовые телеканалы и формируют общественное мнение 73% граждан, которые и выбирают того кого нужно олигархату.
Олигархат в Украине - это и есть власть имущие.
Олигархат за 30 лет не инвестировал туда ни копейки, поэтому ждать от него инвестиций в продукцию с высокой добавленной стоимостью глупо.
Иностранцы при коррупционной модели бандократии олиагархии тоже не будут инвестировать в продукцию с высокой добавленной стоимостью.
У государства с огромным госдолгом нет на это ресурса.
Так кто будет туда инвестировать?
Наслушался сказок Голобородька?