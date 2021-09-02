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Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина на грани выхода из

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине страна оказалась на грани выхода из "зеленой" зоны. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения.

Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Сообщается, что два дня подряд не выполняется условие "зеленого" уровня эпидемической опасности - коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.

"В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", - говорится в прогнозе.

Текущая ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти - каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, на 14% заняты койки "с кислородом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в мире выявили 682 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 10,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 219 млн. ИНФОГРАФИКА

Суточная смертность в Украине также перешла к росту и среднем составляет 38 случаев - рост почти на половину по сравнению с прошлой неделей.

Черновицкая область продолжает быть антилидером с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания. И уже в 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+5
Кстате об экспертах:

Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 14:46
+4
Хосспаде, вы хоть куданить с Киева выезжаете, хоть на десяток кеме?
Да насрать народу на намордники уже давно и повсеместно, и живут же както, не вымерли.
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02.09.2021 14:22
+3
Та у мене сусідка матері по квартирі в масці ходить, а майже кожного дня бачу водіїв власного автомобіля за кермом у масці. Різні є люди, думаю є і такі що, гриби в лісі в масці збирають.
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02.09.2021 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Давайте детей на удаленку, посидели 3 дня в классах и хватит, хорошего да по маленьку Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE - Цензор.НЕТ 6227
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02.09.2021 14:12 Ответить
А вы еще больше народа вакцинируйте....который потом заболевает но не имеет симптомов болезни...и следовательно разносит вирус....
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02.09.2021 14:14 Ответить
Ичо там у нас за ограничения в регионах? В АТБ намордник на подбородок на кассах требуют нацепить?
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02.09.2021 14:14 Ответить
После бурного празднования без масок Дня независимости - этого и следовало ожидать!
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02.09.2021 14:18 Ответить
Хосспаде, вы хоть куданить с Киева выезжаете, хоть на десяток кеме?
Да насрать народу на намордники уже давно и повсеместно, и живут же както, не вымерли.
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02.09.2021 14:22 Ответить
Та у мене сусідка матері по квартирі в масці ходить, а майже кожного дня бачу водіїв власного автомобіля за кермом у масці. Різні є люди, думаю є і такі що, гриби в лісі в масці збирають.
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02.09.2021 15:05 Ответить
Дело не в дне независимости, а в 1 сентября!!!
Пошли в школу (главный рассадник ОРЗ) дети (главные разносчики). У нас до 16 вакцинировать запрещено (хотя в большинстве стран детей вакцинируют с 12)
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02.09.2021 16:37 Ответить
Вот и лето прошло...
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02.09.2021 14:19 Ответить
Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 4195
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02.09.2021 16:15 Ответить
Большое спасибо за это РПЦ в Украине, организовавшей массовый крестных ход без масок.
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02.09.2021 14:21 Ответить
В КШЭ наверно работают эпидемиологи, раз могут рассуждать о подобных вещах
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02.09.2021 14:43 Ответить
KSE==ОП. «эксперты» из школы экономики занимаются эпидемическими прогнозами. А в перерыве между прогнозами, директор школы летает в США, чтобы не потерять гринкард. Лапшу зебобикам вешают в преддверие начала получения ними платежек за тепло, чтобы последние не потянулись ручейком под ОП возвращая эти платежки клоуну и его коллегам по гримерке
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02.09.2021 14:44 Ответить
Кстате об экспертах:

Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 14:46 Ответить
Ой. Самое время обделаться, в соответствии с правилами и нормами нового штамма.
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02.09.2021 14:47 Ответить
 
 