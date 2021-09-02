Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE
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Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине страна оказалась на грани выхода из "зеленой" зоны. Если такая тенденция сохранится, то в регионах могут ужесточить ограничения.
Об этом сообщили эксперты Киевской школы экономики (KSE), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Сообщается, что два дня подряд не выполняется условие "зеленого" уровня эпидемической опасности - коэффициент выявления новых случаев превысил 4%.
"В случае невыполнения такого условия в течение еще одного дня, национальная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС может принять решение о выходе Украины из "зеленой" зоны. Это означает, что регионы будут распределены по уровню эпидемической опасности, в соответствии с которыми будут усилены ограничения", - говорится в прогнозе.
Текущая ситуация пока остается контролируемой, но нагрузка на медицинскую систему продолжает расти - каждая пятая "ковидная" койка занята пациентами, на 14% заняты койки "с кислородом".
Суточная смертность в Украине также перешла к росту и среднем составляет 38 случаев - рост почти на половину по сравнению с прошлой неделей.
Черновицкая область продолжает быть антилидером с наиболее критической ситуацией с COVID-19. Каждый из остальных 24 регионов находится в зоне повышенного риска возгорания. И уже в 11 украинских областях (Киевская, Донецкая, Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Тернопольская, Луганская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области) коэффициент выявления случаев превышает рекомендованные ВОЗ 5%.
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Да насрать народу на намордники уже давно и повсеместно, и живут же както, не вымерли.
Пошли в школу (главный рассадник ОРЗ) дети (главные разносчики). У нас до 16 вакцинировать запрещено (хотя в большинстве стран детей вакцинируют с 12)