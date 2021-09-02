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Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна на межі виходу із

Через погіршення ситуації з коронавірусом в Україні країна опинилася на межі виходу із "зеленої" зони. Якщо така тенденція збережеться, то в регіонах можуть посилити обмеження.

Про це повідомили експерти Київської школи економіки (KSE), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що два дні поспіль не виконується умова "зеленого" рівня епідемічної небезпеки - коефіцієнт виявлення нових випадків перевищив 4%.

"У разі невиконання такої умови протягом ще одного дня, Національна комісія з питань ТЕБ і НС може прийняти рішення про вихід України з "зеленої" зони. Це означає, що регіони будуть розподілені за рівнем епідемічної небезпеки, відповідно до яких будуть посилені обмеження", - йдеться в прогнозі.

Поточна ситуація поки залишається контрольованою, але навантаження на медичну систему продовжує зростати - кожне п'яте "ковідне" ліжко зайняте пацієнтами, на 14% зайняті ліжка "з киснем".

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Добова смертність в Україні також перейшла до зростання і в середньому становить 38 випадків - зростання майже на половину порівняно з минулим тижнем.

Чернівецька область продовжує бути антилідером з найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Кожен з інших 24 регіонів знаходиться в зоні підвищеного ризику загоряння. І вже в 11 українських областях (Київська, Донецька, Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Тернопільська, Луганська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області) коефіцієнт виявлення випадків перевищує рекомендовані ВООЗ 5%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Кстате об экспертах:

Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 14:46
+4
Хосспаде, вы хоть куданить с Киева выезжаете, хоть на десяток кеме?
Да насрать народу на намордники уже давно и повсеместно, и живут же както, не вымерли.
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02.09.2021 14:22
+3
Та у мене сусідка матері по квартирі в масці ходить, а майже кожного дня бачу водіїв власного автомобіля за кермом у масці. Різні є люди, думаю є і такі що, гриби в лісі в масці збирають.
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02.09.2021 15:05
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Давайте детей на удаленку, посидели 3 дня в классах и хватит, хорошего да по маленьку Украина на грани выхода из "зеленой" зоны карантина, - эксперты KSE - Цензор.НЕТ 6227
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02.09.2021 14:12 Відповісти
А вы еще больше народа вакцинируйте....который потом заболевает но не имеет симптомов болезни...и следовательно разносит вирус....
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02.09.2021 14:14 Відповісти
Ичо там у нас за ограничения в регионах? В АТБ намордник на подбородок на кассах требуют нацепить?
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02.09.2021 14:14 Відповісти
После бурного празднования без масок Дня независимости - этого и следовало ожидать!
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02.09.2021 14:18 Відповісти
Хосспаде, вы хоть куданить с Киева выезжаете, хоть на десяток кеме?
Да насрать народу на намордники уже давно и повсеместно, и живут же както, не вымерли.
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02.09.2021 14:22 Відповісти
Та у мене сусідка матері по квартирі в масці ходить, а майже кожного дня бачу водіїв власного автомобіля за кермом у масці. Різні є люди, думаю є і такі що, гриби в лісі в масці збирають.
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02.09.2021 15:05 Відповісти
Дело не в дне независимости, а в 1 сентября!!!
Пошли в школу (главный рассадник ОРЗ) дети (главные разносчики). У нас до 16 вакцинировать запрещено (хотя в большинстве стран детей вакцинируют с 12)
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02.09.2021 16:37 Відповісти
Вот и лето прошло...
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02.09.2021 14:19 Відповісти
Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 4195
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02.09.2021 16:15 Відповісти
Большое спасибо за это РПЦ в Украине, организовавшей массовый крестных ход без масок.
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02.09.2021 14:21 Відповісти
В КШЭ наверно работают эпидемиологи, раз могут рассуждать о подобных вещах
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02.09.2021 14:43 Відповісти
KSE==ОП. «эксперты» из школы экономики занимаются эпидемическими прогнозами. А в перерыве между прогнозами, директор школы летает в США, чтобы не потерять гринкард. Лапшу зебобикам вешают в преддверие начала получения ними платежек за тепло, чтобы последние не потянулись ручейком под ОП возвращая эти платежки клоуну и его коллегам по гримерке
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02.09.2021 14:44 Відповісти
Кстате об экспертах:

Україна на межі виходу із "зеленої" зони карантину, - експерти KSE - Цензор.НЕТ 8592
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02.09.2021 14:46 Відповісти
Ой. Самое время обделаться, в соответствии с правилами и нормами нового штамма.
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02.09.2021 14:47 Відповісти
 
 