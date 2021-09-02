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С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП

На заседании Высшего совета правосудия 2 сентября 2021 были рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам, а именно в связи с подачей заявлений об отставке.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВСП.

Так, Высший совет правосудия решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:

- Гаврилюка Владимира Кузьмича - с должности судьи Луганского апелляционного суда;
- Огурецкого Василия Петровича - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Босюка Валерия Андреевича - с должности судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области;
- Вус Светлану Михайловну - с должности судьи Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда;
- Короя Виктора Дмитриевича - с должности судьи Малиновского районного суда города Одессы.

Всего с начала 2021 по общим основаниям, а именно в связи с подачей заявлений об отставке, уволились 110 судей.

Также читайте: Высший совет правосудия никак не отреагировал на "пленки Вовка": никакой проверки не было, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
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02.09.2021 14:15
+5
там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
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02.09.2021 14:20
+4
Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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02.09.2021 14:13
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ушли или спрятались?
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02.09.2021 14:12 Ответить
ушли и спрятались .
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02.09.2021 14:16 Ответить
это ж три хорошо вооруженных батальона на фронт, практически - херои битв, подкавёрных...
токо обучить нада... в Трускавцах С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 4598
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02.09.2021 14:20 Ответить
рота
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02.09.2021 16:42 Ответить
Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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02.09.2021 14:13 Ответить
Да ладно. Это ж "судьи". Получили компенсацию "за вынужденный простой" и вернулись с повышением.
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02.09.2021 14:14 Ответить
мудрый пережывает, как они харчевацца- то будут... С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 9402
вы держитесь там...
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02.09.2021 14:17 Ответить
Вы о чём вообще ? Человек увольняется в отставку, сам . . . При чём тут "вынужденный простой", "компенсация" и "повышение" ???

"Аби що сказати".
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02.09.2021 14:46 Ответить
Да не смешите.. Спросите у венедиктовой и её мужа,как это делается))
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02.09.2021 15:27 Ответить
Я юрист и прекрасно знаю, что и как можно сделать. Но в данном случае "новость не о том". Если у Вас задача стоит - по любому поводу кричать "зрада", то понятно. А если просто Вы верите в то, что написали, то написали в данном случае "не в тему". И точка, закроем это обсуждение.
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02.09.2021 19:57 Ответить
Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
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02.09.2021 14:15 Ответить
и долголетие )))
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02.09.2021 17:24 Ответить
Эх, нету на них спец подразделения Сенсея С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 4474
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02.09.2021 14:17 Ответить
Булоб цікаво почути скількі "доброчесних" суддів покарано за корупційні дії??? Чи в Україні нема корумпованих суддів ,всі білі та пухнасті???)))
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02.09.2021 14:19 Ответить
почуемо коли Порох покличе Зебила, на стадион... С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 2970
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02.09.2021 14:22 Ответить
там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
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02.09.2021 14:20 Ответить
С такой скоростью полное обновление произойдёт через 49 лет!
Эх жаль, что в 14-м не придали ускорения этому процессу...
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02.09.2021 15:18 Ответить
перекліпали пару тижнів очіма перед Заходом.. і всіх гамузом обновили..а кого і обнулили
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02.09.2021 17:26 Ответить
 
 