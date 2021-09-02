З початку року пішли у відставку 110 суддів, - ВРП

На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня 2021 року були розглянуті матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити в зв'язку з подачею заяв про відставку:

- Гаврилюка Володимира Кузьмича - з посади судді Луганського апеляційного суду;

- Огурецького Василя Петровича - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Босюка Валерія Андрійовича - з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

- Вус Світлану Михайлівну - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Короя Віктора Дмитровича - з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Всього з початку 2021 року на загальних підставах, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку, звільнилися 110 суддів.

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