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суддя (1423) звільнення (1511) Вища рада правосуддя (523) звільнення суддів (56)

З початку року пішли у відставку 110 суддів, - ВРП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

З початку року пішли у відставку 110 суддів, - ВРП

На засіданні Вищої ради правосуддя 2 вересня 2021 року були розглянуті матеріали про звільнення суддів за загальними обставинами, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВРП.

Так, Вища рада правосуддя вирішила звільнити в зв'язку з подачею заяв про відставку:

- Гаврилюка Володимира Кузьмича - з посади судді Луганського апеляційного суду;

- Огурецького Василя Петровича - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Босюка Валерія Андрійовича - з посади судді Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області;

- Вус Світлану Михайлівну - з посади судді Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду;

- Короя Віктора Дмитровича - з посади судді Малиновського районного суду міста Одеси.

Всього з початку 2021 року на загальних підставах, а саме в зв'язку з подачею заяв про відставку, звільнилися 110 суддів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
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02.09.2021 14:15
+5
там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
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02.09.2021 14:20
+4
Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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02.09.2021 14:13
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ушли или спрятались?
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02.09.2021 14:12 Відповісти
ушли и спрятались .
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02.09.2021 14:16 Відповісти
это ж три хорошо вооруженных батальона на фронт, практически - херои битв, подкавёрных...
токо обучить нада... в Трускавцах С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 4598
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02.09.2021 14:20 Відповісти
рота
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02.09.2021 16:42 Відповісти
Лучше никаких, чем такие. С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 7710
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02.09.2021 14:13 Відповісти
Да ладно. Это ж "судьи". Получили компенсацию "за вынужденный простой" и вернулись с повышением.
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02.09.2021 14:14 Відповісти
мудрый пережывает, как они харчевацца- то будут... С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 9402
вы держитесь там...
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02.09.2021 14:17 Відповісти
Вы о чём вообще ? Человек увольняется в отставку, сам . . . При чём тут "вынужденный простой", "компенсация" и "повышение" ???

"Аби що сказати".
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02.09.2021 14:46 Відповісти
Да не смешите.. Спросите у венедиктовой и её мужа,как это делается))
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02.09.2021 15:27 Відповісти
Я юрист и прекрасно знаю, что и как можно сделать. Но в данном случае "новость не о том". Если у Вас задача стоит - по любому поводу кричать "зрада", то понятно. А если просто Вы верите в то, что написали, то написали в данном случае "не в тему". И точка, закроем это обсуждение.
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02.09.2021 19:57 Відповісти
Сваливают на "пенсию" тысяч так по 100-150.....Уже награбили....решили что достаточно и даже их внукам. а теперь спокойствие....
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02.09.2021 14:15 Відповісти
и долголетие )))
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02.09.2021 17:24 Відповісти
Эх, нету на них спец подразделения Сенсея С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 4474
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02.09.2021 14:17 Відповісти
Булоб цікаво почути скількі "доброчесних" суддів покарано за корупційні дії??? Чи в Україні нема корумпованих суддів ,всі білі та пухнасті???)))
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02.09.2021 14:19 Відповісти
почуемо коли Порох покличе Зебила, на стадион... С начала года ушли в отставку 110 судей, - ВСП - Цензор.НЕТ 2970
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02.09.2021 14:22 Відповісти
там в отставке..тоже не хило кормят... да и дети хотят в твое кресло....
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02.09.2021 14:20 Відповісти
С такой скоростью полное обновление произойдёт через 49 лет!
Эх жаль, что в 14-м не придали ускорения этому процессу...
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02.09.2021 15:18 Відповісти
перекліпали пару тижнів очіма перед Заходом.. і всіх гамузом обновили..а кого і обнулили
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02.09.2021 17:26 Відповісти
 
 