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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД

Новый доклад генсека ООН Антониу Гутерриша четко определяет Российскую Федерацию как государство-оккупанта, а ее "органы" на территории оккупированного Крыма - как "оккупационные власти".

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Генсек ООН подтверждает многочисленные факты пыток, в частности с применением сексуального насилия, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, нарушение свободы вероисповедания, выражения, мирных собраний со стороны Федеральной службы безопасности и других органов российской оккупационной администрации.

Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право и незаконно осуждает граждан Украины, перемещает незаконно задержанных граждан Украины с временно оккупированного полуострова на территорию России.

"МИД Украины рассматривает доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

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Автор: Богдан Гуньковський
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татишо !
празревають ?
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02.09.2021 14:58 Ответить
Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД - Цензор.НЕТ 5325
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02.09.2021 14:59 Ответить
І шо?
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02.09.2021 15:04 Ответить
какіє фаши токасательстфа?
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02.09.2021 15:04 Ответить
"МИД Украины рассматривает доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

А Гутерриш знает о том, что он цитирует Декларацию участников "Крымской платформы"?
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02.09.2021 15:07 Ответить
А он вобще в курсе, что это?
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02.09.2021 15:11 Ответить
навіщо ці безконечні повтори. наче б то ми самі в це не віримо.
По моєму, вже нікого в світі не залишилося в цьому сумнівів, навіть у запоребрикових бото-тролів, які просто вимушені казати на біле що воно чорне, бо робота така, а дітки їсти просять.
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02.09.2021 15:30 Ответить
констатація/нагадування фактів тим в кого коротка пам'ять.
має значення для продовження санкцій проти Мордору і підтримки України в світі.
і для позовів України і українців проти Мордору у міжнародних судах.
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02.09.2021 17:12 Ответить
І що ж це за ООН таке, що в ї ї складі держава-агресор, яка ж при цьому ще і"кладе болт" на міжнародне право?
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02.09.2021 17:28 Ответить
 
 