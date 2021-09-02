Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД

Новый доклад генсека ООН Антониу Гутерриша четко определяет Российскую Федерацию как государство-оккупанта, а ее "органы" на территории оккупированного Крыма - как "оккупационные власти".

Об этом говорится в сообщении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Генсек ООН подтверждает многочисленные факты пыток, в частности с применением сексуального насилия, незаконных арестов, произвольных задержаний, насильственных исчезновений, нарушение свободы вероисповедания, выражения, мирных собраний со стороны Федеральной службы безопасности и других органов российской оккупационной администрации.

Российская Федерация продолжает грубо нарушать международное право и незаконно осуждает граждан Украины, перемещает незаконно задержанных граждан Украины с временно оккупированного полуострова на территорию России.

"МИД Украины рассматривает доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

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