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Новини Політика України Окуповані території - Крим і Донбас
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Генсек ООН у своїй доповіді визначає Росію, як державу-окупанта, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Генсек ООН у своїй доповіді визначає Росію, як державу-окупанта, - МЗС

Нова доповідь генсека ООН Антоніу Гутерріша чітко визначає Російську Федерацію як державу-окупанта, а її "органи" на території окупованого Криму - як "окупаційну владу".

Про це йдеться в повідомленні МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Генсекретар ООН підтверджує багаточисленні факти тортур, зокрема із застосуванням сексуального насильства, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, порушення свободи віросповідання, висловлювання, мирних зібрань з боку Федеральної служби безпеки та інших органів російської окупаційної адміністрації.

Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право та незаконно засуджує громадян України, переміщує незаконно затриманих громадян України з тимчасово окупованого півострова на територію Росії.

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"МЗС України розглядає доповідь Генерального секретаря ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" як продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.

Автор: Анастасія Потіха
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татишо !
празревають ?
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02.09.2021 14:58 Відповісти
Генсек ООН в своем докладе определяет Россию, как государство-оккупанта, - МИД - Цензор.НЕТ 5325
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02.09.2021 14:59 Відповісти
І шо?
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02.09.2021 15:04 Відповісти
какіє фаши токасательстфа?
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02.09.2021 15:04 Відповісти
"МИД Украины рассматривает доклад Генерального секретаря ООН "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина" как продолжение усилий международного сообщества по деоккупации Крыма, которые нашли свое отражение в Декларации участников "Крымской платформы", - говорится в сообщении.

А Гутерриш знает о том, что он цитирует Декларацию участников "Крымской платформы"?
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02.09.2021 15:07 Відповісти
А он вобще в курсе, что это?
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02.09.2021 15:11 Відповісти
навіщо ці безконечні повтори. наче б то ми самі в це не віримо.
По моєму, вже нікого в світі не залишилося в цьому сумнівів, навіть у запоребрикових бото-тролів, які просто вимушені казати на біле що воно чорне, бо робота така, а дітки їсти просять.
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02.09.2021 15:30 Відповісти
констатація/нагадування фактів тим в кого коротка пам'ять.
має значення для продовження санкцій проти Мордору і підтримки України в світі.
і для позовів України і українців проти Мордору у міжнародних судах.
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02.09.2021 17:12 Відповісти
І що ж це за ООН таке, що в ї ї складі держава-агресор, яка ж при цьому ще і"кладе болт" на міжнародне право?
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02.09.2021 17:28 Відповісти
 
 