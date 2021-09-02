Генсек ООН у своїй доповіді визначає Росію, як державу-окупанта, - МЗС
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Нова доповідь генсека ООН Антоніу Гутерріша чітко визначає Російську Федерацію як державу-окупанта, а її "органи" на території окупованого Криму - як "окупаційну владу".
Про це йдеться в повідомленні МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.
Генсекретар ООН підтверджує багаточисленні факти тортур, зокрема із застосуванням сексуального насильства, незаконних арештів, свавільних затримань, насильницьких зникнень, порушення свободи віросповідання, висловлювання, мирних зібрань з боку Федеральної служби безпеки та інших органів російської окупаційної адміністрації.
Російська Федерація продовжує грубо порушувати міжнародне право та незаконно засуджує громадян України, переміщує незаконно затриманих громадян України з тимчасово окупованого півострова на територію Росії.
"МЗС України розглядає доповідь Генерального секретаря ООН "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та м. Севастополь, Україна" як продовження зусиль міжнародного співтовариства з деокупації Криму, які знайшли своє відображення в Декларації учасників Кримської платформи", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
празревають ?
А Гутерриш знает о том, что он цитирует Декларацию участников "Крымской платформы"?
По моєму, вже нікого в світі не залишилося в цьому сумнівів, навіть у запоребрикових бото-тролів, які просто вимушені казати на біле що воно чорне, бо робота така, а дітки їсти просять.
має значення для продовження санкцій проти Мордору і підтримки України в світі.
і для позовів України і українців проти Мордору у міжнародних судах.