"Дом монстр" на Подоле не введут в эксплуатацию: Суд восстановил запрет
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
Суд отменил постановление, которым ранее разрешили ввести в эксплуатацию "Дом монстр" на столичном Подоле.
Об этом в Facebook сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.
Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которой ранее позволили ввести в эксплуатацию здание.
"Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска", - говорится в сообщении.
Обеспечения иска заключались в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта относительно "Дома монстра" или отдельных его помещений.
"Таким образом, суд, вынесший решение и вправе его отменять, а в таком случае право остается за Хозяйственным судом Киева", - подытожила депутат.
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Уже потому его не следует никогда вводить в эксплуатацию. Трагикомедия независимой Украины продолжается.
Нет у нас прецедента дома новые ломать.
А вы там судитесь хоть до второго пришествия