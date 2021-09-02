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"Дом монстр" на Подоле не введут в эксплуатацию: Суд восстановил запрет

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Суд отменил постановление, которым ранее разрешили ввести в эксплуатацию "Дом монстр" на столичном Подоле.

Об этом в Facebook сообщила депутат Киевсовета Евгения Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

Суд отменил постановление апелляционной инстанции, которой ранее позволили ввести в эксплуатацию здание.

"Верховный суд отменил постановление Северного апелляционного хозяйственного суда от 08.06.2021 года по делу № 910/27779/14, которой были отменены меры обеспечения иска", - говорится в сообщении.

Обеспечения иска заключались в запрете ГАСИ согласовывать и выдавать документы о готовности объекта строительства в эксплуатацию, а также выдавать сертификат соответствия законченного строительством объекта относительно "Дома монстра" или отдельных его помещений.

"Таким образом, суд, вынесший решение и вправе его отменять, а в таком случае право остается за Хозяйственным судом Киева", - подытожила депутат.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Нужно занести еще в верховный суд.
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02.09.2021 16:34
+4
У Китаї такиих монстрів "валять" десятками і не шкодують.
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02.09.2021 18:26
+3
Уже нужно нести в хозяйственный ,но с учетом верховного
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02.09.2021 16:35
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Нужно занести еще в верховный суд.
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02.09.2021 16:34 Ответить
Уже нужно нести в хозяйственный ,но с учетом верховного
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02.09.2021 16:35 Ответить
Нужно занести в Апеляционный Вовк всё порешает...
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02.09.2021 17:38 Ответить
Та не, тут дело серьёзней. уже надо судью Чауса подключать.
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02.09.2021 21:36 Ответить
Этот дом имеет богатую историю и добрые традиции: кто только на этой незаконной стройке не зарабатывал! СБУ, Генпрокуратура, КГГА, несколько мэров (включая дебила), суды всех инстанций, адвокаты, секретари судов...
Уже потому его не следует никогда вводить в эксплуатацию. Трагикомедия независимой Украины продолжается.
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02.09.2021 18:55 Ответить
Да решайте уже хоть что-то: или запускайте, или сносите. Стоит как кость в горле, из-за него несколько выходов из подземного перехода перекрыты.
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02.09.2021 16:36 Ответить
А я думал монстры живут в Верховной зРаде и Охвисе потерпевшего Приныжня Украины "Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону - Цензор.НЕТ 7640
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02.09.2021 16:41 Ответить
ОЙ! Никто его разбирать не будет. Ну так найдут "кого надо" и занесут ему "сколько скажет".
Нет у нас прецедента дома новые ломать.
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02.09.2021 16:53 Ответить
Кличко взятку получил, и это главное.
А вы там судитесь хоть до второго пришествия
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02.09.2021 17:09 Ответить
И все вы зебилы знаете, все умеете....Откуда вы такие вумные беретесь?
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02.09.2021 18:54 Ответить
Скоро зебилы посадят в кресло мэра своего клоуна и застройщики легко запустят этот бордель
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02.09.2021 17:44 Ответить
Там кстати есть квартирка шарлатана Хаяла Алекперова из битвы экстрасенсов. Смотрите, а то ещё порчу наведёт.))
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02.09.2021 17:53 Ответить
У Китаї такиих монстрів "валять" десятками і не шкодують.
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02.09.2021 18:26 Ответить
В Китае таких монстров понастроили и стоят как березки. Города превратились в каменные джунгли. Валят только еденицы.
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03.09.2021 03:55 Ответить
Знести на фіг цю страхомудію - Киїів перетворюють на музей пострадянщини під відкритим небом "Будинок-монстр" на Подолі не введуть в експлуатацію: Суд відновив заборону - Цензор.НЕТ 7514
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02.09.2021 21:19 Ответить
Отдать под прези-универ.
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02.09.2021 21:45 Ответить
 
 