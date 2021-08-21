Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана: "Перепутали КГГА с Минкультом"
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Совет нацбезопасности и обороны заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Министерство культуры "долгое время не выполняет свои прямые обязанности".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом, комментируя решение СНБО по усадьбе Барбана в Киеве, написал в Facebook мэр столицы и глава Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко.
Напомним, 20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.
"Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – пояснил Кличко.
По его словам, Минкульт три года "полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия". По мнению Кличко, из-за МКИП разрушаются в Киеве Гостиный двор и другие "сотни объектов по всей стране".
"Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX–ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем".
Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.
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Впервые депутатом Киевского городского совета Николай Негрич стал в 2014 году в составе партии УДАР, а в 2015 был переизбран уже от партии БПП-Солидарность
Поганка@ivanchenko27457
Не відходьте далеко від мереж, бо лише завдяки ЗЄпрофі деякі новини існують по півтори хвилини...
Але чомусь Данілов наїзжав виключно на Кличка та київську мерію...
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!"
Данілов з ткаченком, як кожен представник плісняви, гидять, перекладають провину на інших і використовують власний треш для боротьби з Кличком. Це як і з алеєю Геров Небесної Сотні, і зі сценою в Маріїнському.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Конституція України. ст. 107.
Бубочка как зубной протезист - ночью зубы выбивает, а днем вставляет.
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
А якби Узеленського не вважали, що схопили бога за бороду, Кличко би із ними добре порозумівся. Принаймні, він робив спроби.
Я то думав! А виявилось через програш у 1 раунді
На Тернопільщині зруйнували історичну пам'ятку, щоб встановити велетенський флагшток.
Про це повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo.
Залишки Кременецької фортеці на горі Бона - найвища точка Кременця. Наразі на висоті 110 метрів від підніжжя тривають активні роботи до 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, там зводять понад 30-метровий флагшток.
Історик, громадський діяч Віталій Савчук зазначив, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток - майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували.
"Замкова гора у Кременці - історична та археологічна пам'ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема?
У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні.
Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам'яті", - сказав він.
Зе клоуни - 0
другого цвета. Как только бумаги переоформят, про эту усадьбу сразу забудут.