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Новости Киевские новостиОбщество
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Кличко (4516) Министерство культуры и информационной политики (712) СНБО (4377) застройка (701)

Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана: "Перепутали КГГА с Минкультом"

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана:

Совет нацбезопасности и обороны заинтересовался памятниками архитектуры в Украине, поскольку Министерство культуры "долгое время не выполняет свои прямые обязанности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом, комментируя решение СНБО по усадьбе Барбана в Киеве, написал в Facebook мэр столицы и глава Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко.

Напомним, 20 августа СНБО принял решение восстановить разрушенную часть усадьбы Барбана, а также провести аудит всех архитектурных ценностей на территории Украины.

"Создается впечатление, что СНБО перепутал КГГА с Минкультом… Варварски разрушена усадьба Барбана, потому что Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6", – пояснил Кличко.

Читайте также: "Ужас и стыд", - Ткаченко о сносе дома Барбана в Киеве

По его словам, Минкульт три года "полностью игнорирует представление КГГА о внесении 1469 объектов в Реестр культурного наследия". По мнению Кличко, из-за МКИП разрушаются в Киеве Гостиный двор и другие "сотни объектов по всей стране".

"Поднятый на заседании СНБО вопрос памятников архитектуры действительно перезрел. Именно поэтому на ближайшей сессии Киевсовет рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX–ХХ веков, которым может угрожать уничтожение или повреждение. И введет мораторий на их реконструкцию, – отметил мэр Киева. – Если Минкульт не способен, мы поможем".

Смотрите: Бетономешалка застройщика въехала в толпу протестующих против незаконного строительства на Никольской слободке. Оформлено ДТП с пострадавшими, - активистка. ВИДЕО

Как сообщалось, сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана 19 века, которую ранее защищали от застройки активисты. Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко обвинил власти Киева в том, что они не противодействовали сносу здания. Мэр Киева Виталий Кличко ответил, что это Министерство культуры одобрило проект строительства, ради которого снесли усадьбу.

Автор: Вадим Куц
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Топ комментарии
+55
Удар в ЗЕочко від віталія клічко
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21.08.2021 11:03
+22
Те, що Кличко "стояв поперек горла" "ЗЕленому кодлу" (бо не давав добраться до київського бюджету) - видно було неозброєним оком... Те, що "ЗЕ-кодло" шукало привід його прибрать - було усім ясно... Поштовхом стало те, що Кличко не взяв на себе вину за організацію "клоунади з декораціями" на Алеї Небесної Сотні і чітко вказав пальцем на Банкову і її оточення - цим він викликав істерику у "найвеличайшого" ... Знайшли привід: вночі самовільно поламали стару будівлю, що стояла і розсипалася, а "собак повісить" спробували на Кличка Однак Кличко "наніс "хук зліва" : саме "шавка Зеленського - Ткаченко "міністр культури", ніяк не підписував документи про надання охоронного статусу півтори тисячам об"єктам Києва та ще й власноручно узгодив проектну документацію на будівництово на місці цієї садиби новобудови!
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3726
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21.08.2021 11:36
+21
Відомо що Клічко послав зелене чмо в сраку)))
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21.08.2021 11:15
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Удар в ЗЕочко від віталія клічко
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21.08.2021 11:03 Ответить
Застройщик - Николай Негрич (Геос Девелопмент)
Впервые депутатом Киевского городского совета Николай Негрич стал в 2014 году в составе партии УДАР, а в 2015 был переизбран уже от партии БПП-Солидарность
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21.08.2021 15:33 Ответить
На що це впливає?
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21.08.2021 19:42 Ответить


Поганка@ivanchenko27457





Не відходьте далеко від мереж, бо лише завдяки ЗЄпрофі деякі новини існують по півтори хвилини...

Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2505
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21.08.2021 20:47 Ответить
Так хто відновлюватиме будинок? Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана: "Перепутали КГГА с Минкультом" - Цензор.НЕТ 1892
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21.08.2021 11:05 Ответить
Той хто зніс.
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21.08.2021 11:07 Ответить
Якщо ще знайдуть крайнього.
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21.08.2021 11:10 Ответить
в тому й то справа, що РНБО не вказав прямого винуватця, і не назвав того, хто має відновлювати. РНБО навіть не висунув вимоги розслідування, не назвав органу, який повинен провести слідство.
Але чомусь Данілов наїзжав виключно на Кличка та київську мерію...
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21.08.2021 11:09 Ответить
Рнбо кабы указал - застройщика, который завтра поменяет вывеску и будет не при делах.
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21.08.2021 11:13 Ответить
не бреши, зебіл, Данілов нікого не назвав
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21.08.2021 11:15 Ответить
Спорить с идиотом, типо тебя, бесполезно.
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21.08.2021 11:19 Ответить
ЗЕбанат Юрій Ан так чимчикуй звідси. Хто тебе тримає?
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21.08.2021 11:27 Ответить
Відомо що Клічко послав зелене чмо в сраку)))
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21.08.2021 11:15 Ответить
Те, що Кличко "стояв поперек горла" "ЗЕленому кодлу" (бо не давав добраться до київського бюджету) - видно було неозброєним оком... Те, що "ЗЕ-кодло" шукало привід його прибрать - було усім ясно... Поштовхом стало те, що Кличко не взяв на себе вину за організацію "клоунади з декораціями" на Алеї Небесної Сотні і чітко вказав пальцем на Банкову і її оточення - цим він викликав істерику у "найвеличайшого" ... Знайшли привід: вночі самовільно поламали стару будівлю, що стояла і розсипалася, а "собак повісить" спробували на Кличка Однак Кличко "наніс "хук зліва" : саме "шавка Зеленського - Ткаченко "міністр культури", ніяк не підписував документи про надання охоронного статусу півтори тисячам об"єктам Києва та ще й власноручно узгодив проектну документацію на будівництово на місці цієї садиби новобудови!
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3726
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21.08.2021 11:36 Ответить
Їм край потрібний ручний мер Києва на фоні майбутніх протестів в місті і зі шкури лізуть не знають як Кличка зняти.
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21.08.2021 15:19 Ответить
Сумніваюсь я що "ручний мер" - це "панацея" В 2014-му Кличка не було - це Януковичу не допомогло!
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21.08.2021 16:21 Ответить
Але це набагато полегшує їх план погодьтеся.
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21.08.2021 16:48 Ответить
Так що - здаваться?
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21.08.2021 16:55 Ответить
Зовсім ні.
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21.08.2021 16:56 Ответить
Класичний постріл собі у ногу від ЗЕ-"професіоналів" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 00:43 Ответить
+++++++++++++++++
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22.08.2021 06:33 Ответить
В ЗЕлену. Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2265
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21.08.2021 13:23 Ответить
Кароче, галімий піар в дусі найкоротшого Янелоха.
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21.08.2021 11:13 Ответить
Чомусь ... Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 4494
Данілов з ткаченком, як кожен представник плісняви, гидять, перекладають провину на інших і використовують власний треш для боротьби з Кличком. Це як і з алеєю Геров Небесної Сотні, і зі сценою в Маріїнському.
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21.08.2021 11:17 Ответить
Чтобы вы все здесь не писали о первых людях и Киева и Украины,скажу одно .В г.Черновцы не ни одного магазина "Рошен".Мэр не захотел и все.И плевать ему с высокой ратуши и на преза и на его кабинеты...А здесь Витальку объезжают со всех сторон,а он,типа,хуки раздает.Киевляне,нет у вас мэра,пора уже давно понять.Есть"свадебный генерал"обвешенный поясами.
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22.08.2021 06:52 Ответить
При зеледенте это уже не РНБО, а его личная ветка власти. Всем чем угодно занимаются кроме своих непосредственных обязанностей.
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21.08.2021 12:13 Ответить
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Конституція України. ст. 107.
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21.08.2021 12:14 Ответить
та не "сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана" - а сталось ще вчора...
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21.08.2021 11:05 Ответить
Какая разница!
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21.08.2021 11:06 Ответить
А в морду ?
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21.08.2021 11:12 Ответить
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3483Копитом. Задним. Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 5278
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21.08.2021 13:25 Ответить
Могу и в морду.
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21.08.2021 16:00 Ответить
Еге ж, "заблудилися в двох соснах"!
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21.08.2021 11:09 Ответить
Вірніше, заблукали.
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21.08.2021 11:12 Ответить
Минкульт сносит, СНБО восстанавливает.
Бубочка как зубной протезист - ночью зубы выбивает, а днем вставляет.
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21.08.2021 11:11 Ответить
Может, пора уже и бубочке зубы... Таво... Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6614
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21.08.2021 13:26 Ответить
никто в мире еще не может перемудрить виталю мудрого
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21.08.2021 11:12 Ответить
- Алло, это прачечная?
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
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21.08.2021 11:28 Ответить
От питання: чому більшість 73/43%зебілів, штибу Юрій Ан - практично всі завжди пургу гонять і проти Кличка?
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21.08.2021 11:30 Ответить
Кличко ще той маланець. Наразі він проти зелених, бо вони його не узяли з собою.
А якби Узеленського не вважали, що схопили бога за бороду, Кличко би із ними добре порозумівся. Принаймні, він робив спроби.
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21.08.2021 16:19 Ответить
"Не способен, то поможем." Можно подумать в Киеве можно ломать и строить без ведома мэрии и КМДА. И обе структуры возглавляет боксер. Дурака включил, что ниочем не знает. С гнильцой оказался.
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21.08.2021 11:32 Ответить
С гнильцой твоя зелёная власть которую ты навыбирал
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21.08.2021 16:58 Ответить
Можна подумати в Україні можна "ломать и строить без ведома" наівєлічнєшєго і його кишенькової Верховної Ради. І обидві структури очолює клоун. "Дурака включил, что ниочем не знает. С гнильцой оказался."
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 9714
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22.08.2021 00:46 Ответить
Согласен на 100%.Виталик каждый киоск,МАФ чуть не руками лично разбирал,а здесь его обошли.И есть же 25% идиотов,которые в это верят.Хотя,неужели все забыли кто поставил Витальку мэром а Петюню пезидентом?Всем привет из Вены...
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22.08.2021 06:57 Ответить
Нет, уродец. Главный архитектор города Киева КОМУ полдчиняется? Вырезал урод все парки со своими застройщиками , наплодил каменные джунгли, ВОСЕМЬ ЛЕТ НИЧЕГО, кроме ДОРОГИХ( дешевые,типа банка Аркада КГГА банкрутнула, там "есть" дело ибо дешевого застройщика в угоду дорогим ЗА СВОЮ ДОЛЮ это ваша ответственность? Одним решением кинули несколько тысяч киевлян, ублюдок) Где развязки? Мосты, просто нормальные дороги. Все перекопано вашими ублюдками, застройщиками. Где парковки, где метро, где обьезная, где очистные? ТРЦ, стекляшки, скворешники без плана. Где уродец ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план, а там и то о чем чучело спрашивает. Причем тут я? Все что в Киеве ВЫ. И ублюдочные грязные автовокзалы( ворота города, которые первыми встречают в Киеве путешественников с горами мусора и заторы на дорогах потому что дорожники МЕСЯЦАМИ перекрывают дорогу, вместо организованного НОЧНОГО БЫСТРОГО ремонта и отсутствие мусорных баков, ТУАЛЕТОВ, детсадиков, школ( которые почему то НЕ возникают вместе с застройками. Вырезаются леса БЕЗБОЖНО вокруг Киева, как какая то саранча. Где ВЫ? А вы там где "череп", ну вы знаете о ком речь, вы сильны там же, в бомбеже! А для города вы НУЛЬ.
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21.08.2021 11:42 Ответить
От по-моєму якраз по парках до Віталі питань немає...
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21.08.2021 11:51 Ответить
этот тип из дурдома перепутал города?
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21.08.2021 13:29 Ответить
Та він хоч би визначився, чи Віталя знищує парки, чи знищує Аркаду... Бо у Аркади якраз і був конфлікт через те, що ЖК Патріотика хотіли будувати в парковій зоні озер на Осокорках.
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21.08.2021 13:31 Ответить
та звідки боту знати? Він же не в Києві живе! Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6911
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22.08.2021 00:48 Ответить
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3638
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21.08.2021 19:01 Ответить
Коронный хук слева прилетел зе-банату... Вован, гоу на брусья, это только еще 1-й раунд, - впереди 11)
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21.08.2021 11:45 Ответить
Так ось чому він на брусьях віджимався! Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 196
Я то думав! А виявилось через програш у 1 раунді Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 196
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22.08.2021 00:49 Ответить
Если педаля такой белый и пушистый, то нужно было еще три года назад ввести мораторий, а потом бегать в минкультуры.
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21.08.2021 12:09 Ответить
От коли він буде білим і пухнастим, тоді подумає - чи дослухатися до твоїх порад. Поки що він нормальний собі чоловік, але ти чекай і сподівайся - може на ньому білий пух, таки, виросте.
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21.08.2021 13:18 Ответить
Виталий Кличко должен уйти с должности главу Администрации.
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21.08.2021 12:35 Ответить
От відсидиш за зґвалтування самиці шимпанзе у Крижопільському зоопарку, тоді він подумає.
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21.08.2021 13:13 Ответить
Ему нечем думать.
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21.08.2021 13:16 Ответить
Его мнения уже никто не спрашивает.
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21.08.2021 14:56 Ответить
В Києві поки що Кличко рулить. І киянам насрати на Зеленського і його клунів, як показали вибори і як зараз показують опитування.
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21.08.2021 16:14 Ответить
Якщо і піде то тільки щоб стати Президентом!
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22.08.2021 00:50 Ответить
Дурнику, покажи - чого ти досяг у житті. А ми порівняємо з Кличком, і буде зрозуміло - хто має, чим думати, а хто ні.
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21.08.2021 13:22 Ответить
раньше вопросы на месте решали райсоветы, им видней что куда тратить, какие разрешения давать. мер, по идее, должен координировать оркестр как дирижёр, и заниматься общими вопросами для всех районов.
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21.08.2021 13:31 Ответить
А можно документик за подписью Тхаченьягу? Для праздничного настроения.
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21.08.2021 15:19 Ответить
Віталій, не опускайтесь до рівня клоунів Зеленського, не звертайте увагу.
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21.08.2021 16:12 Ответить
В Тернопільській області також Кличко Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2644 чи призначені Зєлєю чинуші?

На Тернопільщині зруйнували історичну пам'ятку, щоб встановити велетенський флагшток.

Про це повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo.

Залишки Кременецької фортеці на горі Бона - найвища точка Кременця. Наразі на висоті 110 метрів від підніжжя тривають активні роботи до 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, там зводять понад 30-метровий флагшток.
Історик, громадський діяч Віталій Савчук зазначив, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток - майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували.
"Замкова гора у Кременці - історична та археологічна пам'ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема?
У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні.
Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам'яті", - сказав він.
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21.08.2021 17:46 Ответить
Люди , которые мешали застройщику уничтожить здание , обращались за помощью к меру кличко и в полицию . . У кличка были все возможности предотвратить беззаконие , но он этого не сделал и даже не пытался , хотя люди требовали его вмешательства . Это преступная бездеятельность чиновника . А теперь он переводит стрелку на других преступников , а сам то ты кто , если не хочешь быть настоящим мером ?
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21.08.2021 18:49 Ответить
Як же Ви далеко від боротьби з незаконними забудовами! Не знаєте - то не пишіть.
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21.08.2021 19:03 Ответить
Якщо Ви боретесь з незаконними забудовами , чого не захищаєте невинного кличка ?
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21.08.2021 19:12 Ответить
судячи з фото, ця будівля споруджувалась як житлово-складське приміщення чи як шинок при дорозі. Скоріш за все, вже в 20 переобладнали під житловий будинок. цій будові до цінностей ого го. А те, що Єрмак використав факт як інструмент проти Кличка ну це жарт. Облога триває. А для Ткаченка це ще один їжак в штани.
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21.08.2021 22:12 Ответить
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 8828
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21.08.2021 22:36 Ответить
Кличко - 5
Зе клоуни - 0
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22.08.2021 00:52 Ответить
Зеленое убожество керуе краиною, але же ми це робимо разом Бо зелене убожество це мы, а зеля его квинтенсенция. Робимо щось щоб зминитись, но скавчать бесполезно. Для начала просвита котра знищить в нас совка и правовое невежество.
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22.08.2021 05:24 Ответить
юра --- совок нас залишить коли помре останний хто в совку жив НЕ РАНЬШЕ
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22.08.2021 06:42 Ответить
Хрен тебе за воротник, шоб голова не качалась. Посмотри сколько поклонников совка среди молодых, которые о мире социализма знают понаслышке. Им никто не объясняет что это, вот они его и идеализируют. А когда умрет последний, рожденный при совке, то и рассказать будет некому, что это за хрень - мир социализма.
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22.08.2021 08:45 Ответить
и тебе тем же и тебя туда же --- а теперь по теме вся мразота из аналов медведчука закрытых зельцом перекочевала на украина24 --- спивак . бужанский. гадя савченко гордон-гондон кремлевская консерва шуфрич и список этой ******** можно продолжать --- ни одна программа влащенко не проходит чтобы не вспомнить пороха в негативном ключе . а если собеседник уходит с этой темы то влащенко-********* повторяет вопрос снова . так почему сдали крым . чайником тварь прикидывается . вроде не понимает что вопрос стоял вообще о крахе государства --- дима-гондон вякает как мы своей демократией отличаемся от россии и беларуси и тут же через пару минут перечисляет своих лучших друзей --кобздона . розенбаума . боярского и тд и тп которые ездили выступать в окупированный крым . и как молодым людям в УКРАИНЕ понять после таких передач что лучше независимость или совок с пустыми полками в гастрономах и джинсами по большому блату или газета ..правда.. или журнал ..коммунист.. в туалете на гвоздике чтобы идеи кпсс лучше в мозги втирались
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23.08.2021 06:48 Ответить
Вся проблема в том, что там не ЗЕленые пацаны строят, а БАНДЮКИ
другого цвета. Как только бумаги переоформят, про эту усадьбу сразу забудут.
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22.08.2021 07:50 Ответить
 
 