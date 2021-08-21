Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом"
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Рада нацбезпеки і оборони зацікавилася пам'ятками архітектури в Україні, оскільки Міністерство культури "тривалий час не виконує свої прямі обов'язки".
Як передає Цензор.НЕТ, про це, коментуючи рішення РНБО щодо садиби Барбана в Києві, написав у Facebook мер столиці і голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталій Кличко.
Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит всіх архітектурних цінностей на території України.
"Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом… Варварськи зруйнована Садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6", - пояснив Кличко.
За його словами, Мінкульт три роки "повністю ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об'єктів до Реєстру культурної спадщини". На думку Кличка, через МКІП руйнуються в Києві Гостиний двір та інші "сотні об'єктів по всій країні".
"Порушене на РНБО питання пам’яток архітектури дійсно перезріло. Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію, - зазначив мер Києва. - Якщо Мінкульт неспроможний, ми допоможемо".
Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.
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Впервые депутатом Киевского городского совета Николай Негрич стал в 2014 году в составе партии УДАР, а в 2015 был переизбран уже от партии БПП-Солидарность
Поганка@ivanchenko27457
Не відходьте далеко від мереж, бо лише завдяки ЗЄпрофі деякі новини існують по півтори хвилини...
Але чомусь Данілов наїзжав виключно на Кличка та київську мерію...
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!"
Данілов з ткаченком, як кожен представник плісняви, гидять, перекладають провину на інших і використовують власний треш для боротьби з Кличком. Це як і з алеєю Геров Небесної Сотні, і зі сценою в Маріїнському.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Конституція України. ст. 107.
Бубочка как зубной протезист - ночью зубы выбивает, а днем вставляет.
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
А якби Узеленського не вважали, що схопили бога за бороду, Кличко би із ними добре порозумівся. Принаймні, він робив спроби.
Я то думав! А виявилось через програш у 1 раунді
На Тернопільщині зруйнували історичну пам'ятку, щоб встановити велетенський флагшток.
Про це повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo.
Залишки Кременецької фортеці на горі Бона - найвища точка Кременця. Наразі на висоті 110 метрів від підніжжя тривають активні роботи до 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, там зводять понад 30-метровий флагшток.
Історик, громадський діяч Віталій Савчук зазначив, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток - майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували.
"Замкова гора у Кременці - історична та археологічна пам'ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема?
У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні.
Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам'яті", - сказав він.
Зе клоуни - 0
другого цвета. Как только бумаги переоформят, про эту усадьбу сразу забудут.