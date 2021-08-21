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Кличко (2817) Міністерство культури (562) РНБО (1721) забудова (353)

Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана:

Рада нацбезпеки і оборони зацікавилася пам'ятками архітектури в Україні, оскільки Міністерство культури "тривалий час не виконує свої прямі обов'язки".

Як передає Цензор.НЕТ, про це, коментуючи рішення РНБО щодо садиби Барбана в Києві, написав у Facebook мер столиці і голова Київської міської держадміністрації (КМДА) Віталій Кличко.

Нагадаємо, 20 серпня РНБО ухвалила рішення відновити зруйновану частину садиби Барбана, а також провести аудит всіх архітектурних цінностей на території України.

"Складається враження, що РНБО переплутала КМДА з Мінкультом… Варварськи зруйнована Садиба Барбана, тому що Мінкульт погодив історико-містобудівне обґрунтування і проєктну документацію об’єкта будівництва на Обсерваторній, 6", - пояснив Кличко.

Також читайте: "Жах і сором", - Ткаченко про знесення будинку Барбана в Києві

За його словами, Мінкульт три роки "повністю ігнорує подання КМДА про внесення 1469 об'єктів до Реєстру культурної спадщини". На думку Кличка, через МКІП руйнуються в Києві Гостиний двір та інші "сотні об'єктів по всій країні".

"Порушене на РНБО питання пам’яток архітектури дійсно перезріло. Саме тому на найближчій сесії Київрада розгляне проєкт рішення про визначення переліку об’єктів культурної спадщини ХІХ-ХХ ст., яким може загрожувати знищення або пошкодження. Та запровадить мораторій на їх реконструкцію, - зазначив мер Києва. - Якщо Мінкульт неспроможний, ми допоможемо".

Також дивіться: Бетономішалка забудовника в'їхала в натовп протестувальників проти незаконного будівництва на Микільській слобідці. Оформлено ДТП з постраждалими, - активістка. ВIДЕО

Як повідомлялося, сьогодні, 20 серпня, рано-вранці в центрі Києва на вул. Обсерваторній знесли садибу Барбана 19 століття, яку раніше захищали від забудови активісти. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звинуватив владу Києва в тому, що вони не протидіяли знесенню будівлі. Мер Києва Віталій Кличко відповів, що це Міністерство культури схвалив проект будівництва, заради якого знесли садибу.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+55
Удар в ЗЕочко від віталія клічко
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21.08.2021 11:03
+22
Те, що Кличко "стояв поперек горла" "ЗЕленому кодлу" (бо не давав добраться до київського бюджету) - видно було неозброєним оком... Те, що "ЗЕ-кодло" шукало привід його прибрать - було усім ясно... Поштовхом стало те, що Кличко не взяв на себе вину за організацію "клоунади з декораціями" на Алеї Небесної Сотні і чітко вказав пальцем на Банкову і її оточення - цим він викликав істерику у "найвеличайшого" ... Знайшли привід: вночі самовільно поламали стару будівлю, що стояла і розсипалася, а "собак повісить" спробували на Кличка Однак Кличко "наніс "хук зліва" : саме "шавка Зеленського - Ткаченко "міністр культури", ніяк не підписував документи про надання охоронного статусу півтори тисячам об"єктам Києва та ще й власноручно узгодив проектну документацію на будівництово на місці цієї садиби новобудови!
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3726
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21.08.2021 11:36
+21
Відомо що Клічко послав зелене чмо в сраку)))
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21.08.2021 11:15
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Удар в ЗЕочко від віталія клічко
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21.08.2021 11:03 Відповісти
Застройщик - Николай Негрич (Геос Девелопмент)
Впервые депутатом Киевского городского совета Николай Негрич стал в 2014 году в составе партии УДАР, а в 2015 был переизбран уже от партии БПП-Солидарность
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21.08.2021 15:33 Відповісти
На що це впливає?
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21.08.2021 19:42 Відповісти


Поганка@ivanchenko27457





Не відходьте далеко від мереж, бо лише завдяки ЗЄпрофі деякі новини існують по півтори хвилини...

Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2505
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21.08.2021 20:47 Відповісти
Так хто відновлюватиме будинок? Кличко о решении СНБО по усадьбе Барбана: "Перепутали КГГА с Минкультом" - Цензор.НЕТ 1892
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21.08.2021 11:05 Відповісти
Той хто зніс.
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21.08.2021 11:07 Відповісти
Якщо ще знайдуть крайнього.
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21.08.2021 11:10 Відповісти
в тому й то справа, що РНБО не вказав прямого винуватця, і не назвав того, хто має відновлювати. РНБО навіть не висунув вимоги розслідування, не назвав органу, який повинен провести слідство.
Але чомусь Данілов наїзжав виключно на Кличка та київську мерію...
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21.08.2021 11:09 Відповісти
Рнбо кабы указал - застройщика, который завтра поменяет вывеску и будет не при делах.
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21.08.2021 11:13 Відповісти
не бреши, зебіл, Данілов нікого не назвав
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21.08.2021 11:15 Відповісти
Спорить с идиотом, типо тебя, бесполезно.
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21.08.2021 11:19 Відповісти
ЗЕбанат Юрій Ан так чимчикуй звідси. Хто тебе тримає?
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21.08.2021 11:27 Відповісти
Відомо що Клічко послав зелене чмо в сраку)))
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21.08.2021 11:15 Відповісти
Те, що Кличко "стояв поперек горла" "ЗЕленому кодлу" (бо не давав добраться до київського бюджету) - видно було неозброєним оком... Те, що "ЗЕ-кодло" шукало привід його прибрать - було усім ясно... Поштовхом стало те, що Кличко не взяв на себе вину за організацію "клоунади з декораціями" на Алеї Небесної Сотні і чітко вказав пальцем на Банкову і її оточення - цим він викликав істерику у "найвеличайшого" ... Знайшли привід: вночі самовільно поламали стару будівлю, що стояла і розсипалася, а "собак повісить" спробували на Кличка Однак Кличко "наніс "хук зліва" : саме "шавка Зеленського - Ткаченко "міністр культури", ніяк не підписував документи про надання охоронного статусу півтори тисячам об"єктам Києва та ще й власноручно узгодив проектну документацію на будівництово на місці цієї садиби новобудови!
Коротше кажучи, вийшло як у китайському прислів"ї : "Копаючи ворогу яму, міряй по своєму зросту!!!" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3726
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21.08.2021 11:36 Відповісти
Їм край потрібний ручний мер Києва на фоні майбутніх протестів в місті і зі шкури лізуть не знають як Кличка зняти.
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21.08.2021 15:19 Відповісти
Сумніваюсь я що "ручний мер" - це "панацея" В 2014-му Кличка не було - це Януковичу не допомогло!
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21.08.2021 16:21 Відповісти
Але це набагато полегшує їх план погодьтеся.
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21.08.2021 16:48 Відповісти
Так що - здаваться?
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21.08.2021 16:55 Відповісти
Зовсім ні.
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21.08.2021 16:56 Відповісти
Класичний постріл собі у ногу від ЗЕ-"професіоналів" Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6867
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22.08.2021 00:43 Відповісти
+++++++++++++++++
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22.08.2021 06:33 Відповісти
В ЗЕлену. Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2265
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21.08.2021 13:23 Відповісти
Кароче, галімий піар в дусі найкоротшого Янелоха.
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21.08.2021 11:13 Відповісти
Чомусь ... Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 4494
Данілов з ткаченком, як кожен представник плісняви, гидять, перекладають провину на інших і використовують власний треш для боротьби з Кличком. Це як і з алеєю Геров Небесної Сотні, і зі сценою в Маріїнському.
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21.08.2021 11:17 Відповісти
Чтобы вы все здесь не писали о первых людях и Киева и Украины,скажу одно .В г.Черновцы не ни одного магазина "Рошен".Мэр не захотел и все.И плевать ему с высокой ратуши и на преза и на его кабинеты...А здесь Витальку объезжают со всех сторон,а он,типа,хуки раздает.Киевляне,нет у вас мэра,пора уже давно понять.Есть"свадебный генерал"обвешенный поясами.
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22.08.2021 06:52 Відповісти
При зеледенте это уже не РНБО, а его личная ветка власти. Всем чем угодно занимаются кроме своих непосредственных обязанностей.
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21.08.2021 12:13 Відповісти
Рада національної безпеки і оборони України є координаційним органом з питань національної безпеки і оборони при Президентові України.
Рада національної безпеки і оборони України координує і контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.
Головою Ради національної безпеки і оборони України є Президент України.
Конституція України. ст. 107.
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21.08.2021 12:14 Відповісти
та не "сегодня, 20 августа, ранним утром в центре Киева на ул. Обсерваторной снесли усадьбу Барбана" - а сталось ще вчора...
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21.08.2021 11:05 Відповісти
Какая разница!
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21.08.2021 11:06 Відповісти
А в морду ?
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21.08.2021 11:12 Відповісти
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3483Копитом. Задним. Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 5278
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21.08.2021 13:25 Відповісти
Могу и в морду.
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21.08.2021 16:00 Відповісти
Еге ж, "заблудилися в двох соснах"!
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21.08.2021 11:09 Відповісти
Вірніше, заблукали.
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21.08.2021 11:12 Відповісти
Минкульт сносит, СНБО восстанавливает.
Бубочка как зубной протезист - ночью зубы выбивает, а днем вставляет.
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21.08.2021 11:11 Відповісти
Может, пора уже и бубочке зубы... Таво... Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6614
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21.08.2021 13:26 Відповісти
никто в мире еще не может перемудрить виталю мудрого
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21.08.2021 11:12 Відповісти
- Алло, это прачечная?
- Ху*чечная! Это Министерство культуры.
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21.08.2021 11:28 Відповісти
От питання: чому більшість 73/43%зебілів, штибу Юрій Ан - практично всі завжди пургу гонять і проти Кличка?
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21.08.2021 11:30 Відповісти
Кличко ще той маланець. Наразі він проти зелених, бо вони його не узяли з собою.
А якби Узеленського не вважали, що схопили бога за бороду, Кличко би із ними добре порозумівся. Принаймні, він робив спроби.
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21.08.2021 16:19 Відповісти
"Не способен, то поможем." Можно подумать в Киеве можно ломать и строить без ведома мэрии и КМДА. И обе структуры возглавляет боксер. Дурака включил, что ниочем не знает. С гнильцой оказался.
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21.08.2021 11:32 Відповісти
С гнильцой твоя зелёная власть которую ты навыбирал
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21.08.2021 16:58 Відповісти
Можна подумати в Україні можна "ломать и строить без ведома" наівєлічнєшєго і його кишенькової Верховної Ради. І обидві структури очолює клоун. "Дурака включил, что ниочем не знает. С гнильцой оказался."
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 9714
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22.08.2021 00:46 Відповісти
Согласен на 100%.Виталик каждый киоск,МАФ чуть не руками лично разбирал,а здесь его обошли.И есть же 25% идиотов,которые в это верят.Хотя,неужели все забыли кто поставил Витальку мэром а Петюню пезидентом?Всем привет из Вены...
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22.08.2021 06:57 Відповісти
Нет, уродец. Главный архитектор города Киева КОМУ полдчиняется? Вырезал урод все парки со своими застройщиками , наплодил каменные джунгли, ВОСЕМЬ ЛЕТ НИЧЕГО, кроме ДОРОГИХ( дешевые,типа банка Аркада КГГА банкрутнула, там "есть" дело ибо дешевого застройщика в угоду дорогим ЗА СВОЮ ДОЛЮ это ваша ответственность? Одним решением кинули несколько тысяч киевлян, ублюдок) Где развязки? Мосты, просто нормальные дороги. Все перекопано вашими ублюдками, застройщиками. Где парковки, где метро, где обьезная, где очистные? ТРЦ, стекляшки, скворешники без плана. Где уродец ГЕНЕРАЛЬНЫЙ план, а там и то о чем чучело спрашивает. Причем тут я? Все что в Киеве ВЫ. И ублюдочные грязные автовокзалы( ворота города, которые первыми встречают в Киеве путешественников с горами мусора и заторы на дорогах потому что дорожники МЕСЯЦАМИ перекрывают дорогу, вместо организованного НОЧНОГО БЫСТРОГО ремонта и отсутствие мусорных баков, ТУАЛЕТОВ, детсадиков, школ( которые почему то НЕ возникают вместе с застройками. Вырезаются леса БЕЗБОЖНО вокруг Киева, как какая то саранча. Где ВЫ? А вы там где "череп", ну вы знаете о ком речь, вы сильны там же, в бомбеже! А для города вы НУЛЬ.
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21.08.2021 11:42 Відповісти
От по-моєму якраз по парках до Віталі питань немає...
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21.08.2021 11:51 Відповісти
этот тип из дурдома перепутал города?
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21.08.2021 13:29 Відповісти
Та він хоч би визначився, чи Віталя знищує парки, чи знищує Аркаду... Бо у Аркади якраз і був конфлікт через те, що ЖК Патріотика хотіли будувати в парковій зоні озер на Осокорках.
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21.08.2021 13:31 Відповісти
та звідки боту знати? Він же не в Києві живе! Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 6911
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22.08.2021 00:48 Відповісти
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 3638
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21.08.2021 19:01 Відповісти
Коронный хук слева прилетел зе-банату... Вован, гоу на брусья, это только еще 1-й раунд, - впереди 11)
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21.08.2021 11:45 Відповісти
Так ось чому він на брусьях віджимався! Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 196
Я то думав! А виявилось через програш у 1 раунді Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 196
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22.08.2021 00:49 Відповісти
Если педаля такой белый и пушистый, то нужно было еще три года назад ввести мораторий, а потом бегать в минкультуры.
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21.08.2021 12:09 Відповісти
От коли він буде білим і пухнастим, тоді подумає - чи дослухатися до твоїх порад. Поки що він нормальний собі чоловік, але ти чекай і сподівайся - може на ньому білий пух, таки, виросте.
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21.08.2021 13:18 Відповісти
Виталий Кличко должен уйти с должности главу Администрации.
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21.08.2021 12:35 Відповісти
От відсидиш за зґвалтування самиці шимпанзе у Крижопільському зоопарку, тоді він подумає.
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21.08.2021 13:13 Відповісти
Ему нечем думать.
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21.08.2021 13:16 Відповісти
Его мнения уже никто не спрашивает.
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21.08.2021 14:56 Відповісти
В Києві поки що Кличко рулить. І киянам насрати на Зеленського і його клунів, як показали вибори і як зараз показують опитування.
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21.08.2021 16:14 Відповісти
Якщо і піде то тільки щоб стати Президентом!
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22.08.2021 00:50 Відповісти
Дурнику, покажи - чого ти досяг у житті. А ми порівняємо з Кличком, і буде зрозуміло - хто має, чим думати, а хто ні.
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21.08.2021 13:22 Відповісти
раньше вопросы на месте решали райсоветы, им видней что куда тратить, какие разрешения давать. мер, по идее, должен координировать оркестр как дирижёр, и заниматься общими вопросами для всех районов.
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21.08.2021 13:31 Відповісти
А можно документик за подписью Тхаченьягу? Для праздничного настроения.
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21.08.2021 15:19 Відповісти
Віталій, не опускайтесь до рівня клоунів Зеленського, не звертайте увагу.
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21.08.2021 16:12 Відповісти
В Тернопільській області також Кличко Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 2644 чи призначені Зєлєю чинуші?

На Тернопільщині зруйнували історичну пам'ятку, щоб встановити велетенський флагшток.

Про це повідомляють місцеві видання T1 та Terminovo.

Залишки Кременецької фортеці на горі Бона - найвища точка Кременця. Наразі на висоті 110 метрів від підніжжя тривають активні роботи до 30-ї річниці Незалежності України, зокрема, там зводять понад 30-метровий флагшток.
Історик, громадський діяч Віталій Савчук зазначив, що під час риття котловану зруйнували частину фундаменту будинку 16 століттям. Аби закріпити височенний флагшток - майстри вирили котлован, залили бетоном. Роботи ніде не анонсували.
"Замкова гора у Кременці - історична та археологічна пам'ятка, яка ще чекає свого дослідника. Але державців це не цікавить. Вони вирішили прославити своє ім'я встановленням височенного флагштока. У чому проблема?
У тому, що руйнуються усі культурні шари, фундаменти будівель 15-16 ст., безвідповідальне ставлення до фундаментів на поверхні.
Екскаватором зачистили значну площу до пів метра висотою площі замку, вирили фундамент, зруйнувавши частину фундаменту будинку старости та банально залили бетоном. Труби просто скинули на давній фундамент. Це і є ставлення до нашої історичної пам'яті", - сказав він.
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21.08.2021 17:46 Відповісти
Люди , которые мешали застройщику уничтожить здание , обращались за помощью к меру кличко и в полицию . . У кличка были все возможности предотвратить беззаконие , но он этого не сделал и даже не пытался , хотя люди требовали его вмешательства . Это преступная бездеятельность чиновника . А теперь он переводит стрелку на других преступников , а сам то ты кто , если не хочешь быть настоящим мером ?
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21.08.2021 18:49 Відповісти
Як же Ви далеко від боротьби з незаконними забудовами! Не знаєте - то не пишіть.
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21.08.2021 19:03 Відповісти
Якщо Ви боретесь з незаконними забудовами , чого не захищаєте невинного кличка ?
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21.08.2021 19:12 Відповісти
судячи з фото, ця будівля споруджувалась як житлово-складське приміщення чи як шинок при дорозі. Скоріш за все, вже в 20 переобладнали під житловий будинок. цій будові до цінностей ого го. А те, що Єрмак використав факт як інструмент проти Кличка ну це жарт. Облога триває. А для Ткаченка це ще один їжак в штани.
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21.08.2021 22:12 Відповісти
Кличко про рішення РНБО щодо садиби Барбана: "Переплутали КМДА з Мінкультом" - Цензор.НЕТ 8828
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21.08.2021 22:36 Відповісти
Кличко - 5
Зе клоуни - 0
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22.08.2021 00:52 Відповісти
Зеленое убожество керуе краиною, але же ми це робимо разом Бо зелене убожество це мы, а зеля его квинтенсенция. Робимо щось щоб зминитись, но скавчать бесполезно. Для начала просвита котра знищить в нас совка и правовое невежество.
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22.08.2021 05:24 Відповісти
юра --- совок нас залишить коли помре останний хто в совку жив НЕ РАНЬШЕ
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22.08.2021 06:42 Відповісти
Хрен тебе за воротник, шоб голова не качалась. Посмотри сколько поклонников совка среди молодых, которые о мире социализма знают понаслышке. Им никто не объясняет что это, вот они его и идеализируют. А когда умрет последний, рожденный при совке, то и рассказать будет некому, что это за хрень - мир социализма.
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22.08.2021 08:45 Відповісти
и тебе тем же и тебя туда же --- а теперь по теме вся мразота из аналов медведчука закрытых зельцом перекочевала на украина24 --- спивак . бужанский. гадя савченко гордон-гондон кремлевская консерва шуфрич и список этой ******** можно продолжать --- ни одна программа влащенко не проходит чтобы не вспомнить пороха в негативном ключе . а если собеседник уходит с этой темы то влащенко-********* повторяет вопрос снова . так почему сдали крым . чайником тварь прикидывается . вроде не понимает что вопрос стоял вообще о крахе государства --- дима-гондон вякает как мы своей демократией отличаемся от россии и беларуси и тут же через пару минут перечисляет своих лучших друзей --кобздона . розенбаума . боярского и тд и тп которые ездили выступать в окупированный крым . и как молодым людям в УКРАИНЕ понять после таких передач что лучше независимость или совок с пустыми полками в гастрономах и джинсами по большому блату или газета ..правда.. или журнал ..коммунист.. в туалете на гвоздике чтобы идеи кпсс лучше в мозги втирались
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23.08.2021 06:48 Відповісти
Вся проблема в том, что там не ЗЕленые пацаны строят, а БАНДЮКИ
другого цвета. Как только бумаги переоформят, про эту усадьбу сразу забудут.
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22.08.2021 07:50 Відповісти
 
 